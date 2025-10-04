Az angol focista – aki éppen pénteken ünnepelte a 21. születésnapját – januárban igazolt az akkor még negyedosztályú AFC Wimbledon együtteséhez, amellyel feljutott a League One-ba. Osman Foyo tavasszal hat bajnokin játszott, az új idényben azonban még csupán az EFL Trophy sorozatban szerepelt, a harmadosztályban legfeljebb a kispadra ült le. A támadó pályára lépni a következő időszakban sem fog, klubja ugyanis pénteken közleményt adott ki, miszerint ezerfontos pénzbüntetést és öt hónapos – részben felfüggesztett – eltiltást osztott ki neki az angol szövetség.

Az AFC Wimbledon játékosa, Osman Foyo fogadási ügybe keveredett

Fotó: afcwimbledon.co.uk

Az FA egyik bizottsága a fogadási szabályok megsértése miatt indított vizsgálatot Foyo ellen, akiről kiderítette:

2023 októbere és 2025 márciusa között összesen 252 focimérkőzésre fogadott különböző tétekkel.

A szövetség jellemzően súlyos büntetést oszt ki ennél kisebb fogadási ügyekben is, ezért is döbbentette meg a közösségi médiában a rajongókat, hogy a meghallgatás után ilyen „röhejesen kis" büntetéssel néz szembe a „megbotránkoztató" jelzővel is illetett tettéért a 21 éves játékos.

Az AFC Wimbledon kiáll Osman Foyo mellett

Az ezerfontos pénzbírság mellett minden futballal kapcsolatos tevékenységtől úgy tiltotta el egy hónapra Foyót az FA, hogy abból most (november 2-ig) csupán egy hónapot kell letöltenie, a maradék négy hónapot pedig másfél évre felfüggesztették. Így aztán hiába fogadott több mint 250 mérkőzésre, ezért az ítélet értelmében mindössze négy bajnokiról fog hiányozni, és november 8-án a Peterborough otthonában akár már játszhat is.

Osman Foyo és csapata is elfogadta a szankciót, a wimbledoni klub a közlemény szerint továbbra is támogatni fogja játékosát.