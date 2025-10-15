Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Florian Wirtz hatalmas tehetségként érkezett Angliába, de a Premier League-ben eddig nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A kritikusok egyre hangosabbak, ám Ilkay Gündogan határozottan kiállt a Liverpool focistája mellett. A korábbi Manchester City-középpályás szerint a 125 millió eurós vételár csak felesleges terhet rak Wirtzre, aki azonban hamarosan válaszolhat a kétkedőknek.

Nehéz feladat előtt állt Florian Wirtz, amikor a Liverpool – akkor még rekordnak számító – 125 millió euróért szerződtette őt a nyáron, ezzel a vételárral egyértelmű volt, hogy mikroszkóp alatt lesz majd a 22 éves középpályás minden megmozdulása. Így is lett, és mivel a Bayer Leverkusen korábbi kulcsembere hét Premier League-forduló elteltével sem gólt, sem gólpasszt nem jegyez, egyre többen bélyegzik meg sikertelen igazolásként. A közvélemény gyorsan ítélkezik, főleg ekkora összegű átigazolás esetén – de nem mindenki ért egyet a kritikákkal.

Ilkay Gündogan szerint Florian Wirtz egyre jobb lesz
Ilkay Gündogan szerint Florian Wirtz egyre jobb lesz
Fotó: YAGIZ GURTUG / Middle East Images

Nem Wirtz hibája, hogy ennyibe került

Néhány napja a Liverpool egykori edzője, Jürgen Klopp kelt honfitársa védelmére, azóta pedig Ilkay Gündogan, a német válogatott korábbi csapatkapitánya a Bildnek adott interjújában kiállt Wirtz mellett, és kemény szavakkal üzent az elhamarkodottan ítélkezőknek.

„Flo magas átigazolási díja miatt egyértelmű volt, hogy Angliában rendkívül gyorsan nagyon hangosak lesznek a kritikusok – sajnos manapság így működik ez az üzlet. Nem Flo hibája, hogy ennyibe került, de közben persze érthető, hogy az emberek sokat várnak tőle” – mondta Gündogan.

A Galatasaray középpályása szerint nem fair csak a gólokat és gólpasszokat nézni, amikor egy játékos teljesítményét ítélik meg. Wirtz kulcspasszokban kiemelkedőt nyújt, és minden sorozatot figyelembe véve a legtöbb helyzetet alakította ki eddig a Premier League összes játékosa közül – ez pedig nem elhanyagolható mutató.

Szeretném, ha alaposabb elemzéseket hoznának, és nem csak a gólokra és gólpasszokra koncentrálnának. Aki nem látja Flo kivételes kvalitásait, az nem sokat ért a futballhoz

 – tette hozzá.

Gündogan szerint Wirtz összekapja magát Liverpoolban

Gündogan szerint idő kérdése, hogy Wirtz berobbanjon Angliában. Megérti, hogy a szakértők és a szurkolók beszólásai hatással vannak a fiatal játékosra, de biztos benne, hogy a csillag túljut ezen az időszakon.

„Biztos vagyok benne, hogy jönni fognak a gólok és a gólpasszok, ha nem októberben, akkor novembertől kezdve. Flo hatalmas tehetsége révén túljut ezen a fázison – ez a német válogatottnak is kulcsfontosságú lenne” – mondta Gündogan.

És persze a Liverpoolnak is, amely hullámvölgybe került. Zsinórban három meccset veszített el (kettőt a PL-ben, egyet a BL-ben), és a válogatottszünet után sem lesz könnyű kimásznia a gödörből, hiszen vasárnap rangadót játszik, 17.30-kor a Manchester United látogat az Anfieldre.

A Liverpool-sztár óriási pofont kapott, csődöt mondott az egész válogatott
A Liverpool elárulta a nagy titkot, ezt nem tudtuk eddig Szoboszlaiékról
Világszenzáció: Szoboszlait Messihez hasonlítják – mutatjuk, miért

Premier League-lázban ég az ország!

A magyar futballrajongók különösen izgatottak fordulóról fordulóra, hiszen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a címvédő Liverpool keretének tagjaként rendszerint pályára lép. A Premier League a világ egyik legnézettebb bajnoksága, és a vörösök minden meccse igazi futballünnepnek ígérkezik. A magyar játékosok szereplése külön plusz izgalmat hoz. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!