Nehéz feladat előtt állt Florian Wirtz, amikor a Liverpool – akkor még rekordnak számító – 125 millió euróért szerződtette őt a nyáron, ezzel a vételárral egyértelmű volt, hogy mikroszkóp alatt lesz majd a 22 éves középpályás minden megmozdulása. Így is lett, és mivel a Bayer Leverkusen korábbi kulcsembere hét Premier League-forduló elteltével sem gólt, sem gólpasszt nem jegyez, egyre többen bélyegzik meg sikertelen igazolásként. A közvélemény gyorsan ítélkezik, főleg ekkora összegű átigazolás esetén – de nem mindenki ért egyet a kritikákkal.

Ilkay Gündogan szerint Florian Wirtz egyre jobb lesz

Fotó: YAGIZ GURTUG / Middle East Images

Nem Wirtz hibája, hogy ennyibe került

Néhány napja a Liverpool egykori edzője, Jürgen Klopp kelt honfitársa védelmére, azóta pedig Ilkay Gündogan, a német válogatott korábbi csapatkapitánya a Bildnek adott interjújában kiállt Wirtz mellett, és kemény szavakkal üzent az elhamarkodottan ítélkezőknek.

„Flo magas átigazolási díja miatt egyértelmű volt, hogy Angliában rendkívül gyorsan nagyon hangosak lesznek a kritikusok – sajnos manapság így működik ez az üzlet. Nem Flo hibája, hogy ennyibe került, de közben persze érthető, hogy az emberek sokat várnak tőle” – mondta Gündogan.

A Galatasaray középpályása szerint nem fair csak a gólokat és gólpasszokat nézni, amikor egy játékos teljesítményét ítélik meg. Wirtz kulcspasszokban kiemelkedőt nyújt, és minden sorozatot figyelembe véve a legtöbb helyzetet alakította ki eddig a Premier League összes játékosa közül – ez pedig nem elhanyagolható mutató.

Szeretném, ha alaposabb elemzéseket hoznának, és nem csak a gólokra és gólpasszokra koncentrálnának. Aki nem látja Flo kivételes kvalitásait, az nem sokat ért a futballhoz

– tette hozzá.

Gündogan szerint Wirtz összekapja magát Liverpoolban

Gündogan szerint idő kérdése, hogy Wirtz berobbanjon Angliában. Megérti, hogy a szakértők és a szurkolók beszólásai hatással vannak a fiatal játékosra, de biztos benne, hogy a csillag túljut ezen az időszakon.

„Biztos vagyok benne, hogy jönni fognak a gólok és a gólpasszok, ha nem októberben, akkor novembertől kezdve. Flo hatalmas tehetsége révén túljut ezen a fázison – ez a német válogatottnak is kulcsfontosságú lenne” – mondta Gündogan.