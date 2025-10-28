A Wolverhampton a hétvégén hazai pályán 3-2-re kikapott a Burnley csapatától. A nehéz helyzetben lévő együttes 9 forduló alatt csupán 2 döntetlent ért el és 7-szer szenvedett vereséget, így győzelem nélkül szerénykedik a tabella utolsó helyén a Premier League-ben.

Drámai helyzetben a Wolverhampton a Premier League-ben

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Nekimentek a szurkolók a Wolverhampton edzőjének és kapusának

Miután véget ért a Burnley elleni meccs, Jorgen Strand Larsen csapatkapitány odament a szurkolókhoz, hogy bocsánatot kérjen tőlük az újabb kudarc miatt. A drukkerek azonban nagyon dühösek voltak, Vitor Pereira vezetedzőnek azt skandálták, hogy „holnap reggel kirúgnak”.

A portugál mestert ez mélyen érintette, a mérgesen kiabáló és hevesen gesztikuláló edzőt úgy kellett lerángatni a pályáról.

Később Pereira azt nyilatkozta, megérti a szurkolók frusztrációját, de biztos benne, hogy zsinórban két-három győzelem esetén minden megváltozna a csapat háza táján.

Wolves are a broken club. Vitor Pereira has completely lost the plot 👀 pic.twitter.com/91OjuesscA — Pie Sports Booze 🔞 PARODY (@piesportsbooze) October 27, 2025

A Wolves kapusát, a szintén portugál José Sát sem kímélték a hazai drukkerek, a 32 éves játékos hevesen vitatkozott az őt számon kérő szimpatizánsokkal.

„Mit tehetnék? Mondjátok meg! Azt hiszitek, hogy nem adok bele mindent az edzéseken és a meccseken?” – üvöltötte a kapus, aki a Burnley ellen nem lépett pályára, és eddig csupán 4 találkozón állhatott a kapuban az idei PL-szezonban.

Arra a szurkolói kérdésre, hogy ki a hibás a siralmas eredményekért, Sá a következőt mondta: „Nem csak a játékosok.

Amikor veszítünk, hazamegyek, és nem beszélek a feleségemmel. Tudjátok, miért? Mert szomorú vagyok. Sz.r játékot játszunk”

– felelte a megtört kapus.

Wolves keeper Jose Sa speaking to some angry Wolves fans after their 3-2 defeat to Burnley…



‘When I go home, I don’t speak to my wife because we lose, because I am sad.’



At least he’s facing up to the problems unlike the owners that got them in this mess 👏👏 pic.twitter.com/jzyQgFuVC6 — george (@StokeyyG2) October 27, 2025

A Wolverhampton mindössze 2 pontot gyűjtve áll az utolsó helyen, a sereghajtó a következő fordulóban a Fulham otthonába látogat.

