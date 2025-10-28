Live
A Premier League sereghajtója a hétvégén újabb vereséget szenvedett. A Wolverhampton csapata továbbra is győzelem nélkül áll az utolsó helyen, ezt pedig egyre nehezebben viselik a szurkolók, akik Vitor Pereira vezetedzőnek és José Sá kapusnak is nekimentek a Burnley elleni kudarc után.

A Wolverhampton a hétvégén hazai pályán 3-2-re kikapott a Burnley csapatától. A nehéz helyzetben lévő együttes 9 forduló alatt csupán 2 döntetlent ért el és 7-szer szenvedett vereséget, így győzelem nélkül szerénykedik a tabella utolsó helyén a Premier League-ben.

Andre of Wolverhampton Wanderers denies Lesley Ugochukwu of Burnley FC during the Premier League match between Wolverhampton Wanderers and Burnley at Molineux in Wolverhampton, England, on October 26, 2025. (Photo by Stuart Leggett/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Drámai helyzetben a Wolverhampton a Premier League-ben
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Nekimentek a szurkolók a Wolverhampton edzőjének és kapusának

Miután véget ért a Burnley elleni meccs, Jorgen Strand Larsen csapatkapitány odament a szurkolókhoz, hogy bocsánatot kérjen tőlük az újabb kudarc miatt. A drukkerek azonban nagyon dühösek voltak, Vitor Pereira vezetedzőnek azt skandálták, hogy „holnap reggel kirúgnak”. 

A portugál mestert ez mélyen érintette, a mérgesen kiabáló és hevesen gesztikuláló edzőt úgy kellett lerángatni a pályáról. 

Később Pereira azt nyilatkozta, megérti a szurkolók frusztrációját, de biztos benne, hogy zsinórban két-három győzelem esetén minden megváltozna a csapat háza táján.

A Wolves kapusát, a szintén portugál José Sát sem kímélték a hazai drukkerek, a 32 éves játékos hevesen vitatkozott az őt számon kérő szimpatizánsokkal.

„Mit tehetnék? Mondjátok meg! Azt hiszitek, hogy nem adok bele mindent az edzéseken és a meccseken?” – üvöltötte a kapus, aki a Burnley ellen nem lépett pályára, és eddig csupán 4 találkozón állhatott a kapuban az idei PL-szezonban.

Arra a szurkolói kérdésre, hogy ki a hibás a siralmas eredményekért, Sá a következőt mondta: „Nem csak a játékosok. 

Amikor veszítünk, hazamegyek, és nem beszélek a feleségemmel. Tudjátok, miért? Mert szomorú vagyok. Sz.r játékot játszunk” 

– felelte a megtört kapus.

A Wolverhampton mindössze 2 pontot gyűjtve áll az utolsó helyen, a sereghajtó a következő fordulóban a Fulham otthonába látogat.

