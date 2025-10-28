A Wolverhampton a hétvégén hazai pályán 3-2-re kikapott a Burnley csapatától. A nehéz helyzetben lévő együttes 9 forduló alatt csupán 2 döntetlent ért el és 7-szer szenvedett vereséget, így győzelem nélkül szerénykedik a tabella utolsó helyén a Premier League-ben.
Nekimentek a szurkolók a Wolverhampton edzőjének és kapusának
Miután véget ért a Burnley elleni meccs, Jorgen Strand Larsen csapatkapitány odament a szurkolókhoz, hogy bocsánatot kérjen tőlük az újabb kudarc miatt. A drukkerek azonban nagyon dühösek voltak, Vitor Pereira vezetedzőnek azt skandálták, hogy „holnap reggel kirúgnak”.
A portugál mestert ez mélyen érintette, a mérgesen kiabáló és hevesen gesztikuláló edzőt úgy kellett lerángatni a pályáról.
Később Pereira azt nyilatkozta, megérti a szurkolók frusztrációját, de biztos benne, hogy zsinórban két-három győzelem esetén minden megváltozna a csapat háza táján.
A Wolves kapusát, a szintén portugál José Sát sem kímélték a hazai drukkerek, a 32 éves játékos hevesen vitatkozott az őt számon kérő szimpatizánsokkal.
„Mit tehetnék? Mondjátok meg! Azt hiszitek, hogy nem adok bele mindent az edzéseken és a meccseken?” – üvöltötte a kapus, aki a Burnley ellen nem lépett pályára, és eddig csupán 4 találkozón állhatott a kapuban az idei PL-szezonban.
Arra a szurkolói kérdésre, hogy ki a hibás a siralmas eredményekért, Sá a következőt mondta: „Nem csak a játékosok.
Amikor veszítünk, hazamegyek, és nem beszélek a feleségemmel. Tudjátok, miért? Mert szomorú vagyok. Sz.r játékot játszunk”
– felelte a megtört kapus.
A Wolverhampton mindössze 2 pontot gyűjtve áll az utolsó helyen, a sereghajtó a következő fordulóban a Fulham otthonába látogat.
Kapcsolódó cikkek
Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!