Kylian Mbappé mesterhármassal járult hozzá ahhoz, hogy a Real Madrid 5-0-ra kiütötte a Kajrat Almatit, és ezzel sikeresen letudta a leghosszabb, 6400 kilométeres túráját a Bajnokok Ligájában. A meccs utáni szokványos sajtótájékoztató váratlan fordulatot vett, amikor egy kazah újságíró felállt a helyéről, és egy bizarr ajándékot akart Xabi Alonso kezébe nyomni.
Végül a Real Madrid sajtófőnöke vette át a tárgyat, majd nagyon gyorsan az asztal alá rejtette azt, és próbálta folytatni a sajtótájékoztatót. Íme a jelenet:
A képeken egy hal alakú tárgy látszik, amely a One Football cikke szerint egy beszélő hal. Egy helyszínen lévő spanyol újságíró szerint a tárgy Kylian Mbappé hangján szólal meg, és azt mondja, hogy „egy-két-há, Hala Madrid”.
Xabi Alonso ilyen ajándékot még biztos nem kapott, de Kazahsztánban bármi megtörténhet. Még a BL-ben is.