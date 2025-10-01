Kylian Mbappé mesterhármassal járult hozzá ahhoz, hogy a Real Madrid 5-0-ra kiütötte a Kajrat Almatit, és ezzel sikeresen letudta a leghosszabb, 6400 kilométeres túráját a Bajnokok Ligájában. A meccs utáni szokványos sajtótájékoztató váratlan fordulatot vett, amikor egy kazah újságíró felállt a helyéről, és egy bizarr ajándékot akart Xabi Alonso kezébe nyomni.

Xabi Alonso erre biztos nem számított a Real Madrid kazahsztáni BL-meccsén

Fotó: VYACHESLAV OSELEDKO / AFP

Végül a Real Madrid sajtófőnöke vette át a tárgyat, majd nagyon gyorsan az asztal alá rejtette azt, és próbálta folytatni a sajtótájékoztatót. Íme a jelenet:

Le acabam de regalar un pez a Xabi Alonso en sala de prensa que no para de gritar Hala Madrid ! Jajaja @OndaCero_es pic.twitter.com/Dj8Msqk3L3 — Alberto Pereiro (@AlbertoPereiro) September 30, 2025

Mit kapott Xabi Alonso a kazah újságírótól?

A képeken egy hal alakú tárgy látszik, amely a One Football cikke szerint egy beszélő hal. Egy helyszínen lévő spanyol újságíró szerint a tárgy Kylian Mbappé hangján szólal meg, és azt mondja, hogy „egy-két-há, Hala Madrid”.

Xabi Alonso ilyen ajándékot még biztos nem kapott, de Kazahsztánban bármi megtörténhet. Még a BL-ben is.