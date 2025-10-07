Fénykorában Xabi Alonso a világ legjobb középpályásai közé tartozott, és edzőként is ígéretesen indult a pályafutása, hiszen a Bayer Leverkusennel veretlenül nyerte meg a Bundesligát 2024-ben. A Real Madridnál sem kezdett rosszul a 43 éves szakember, az Atlético elleni vereséget leszámítva az összes bajnoki meccsét megnyerte, valamint a Bajnokok Ligájában is két győzelemmel rajtolt. Az egykori klasszis játékos az edzéseken is aktívan bekapcsolódik a játékba, nemrég pedig egy olyan felvétel került fel róla az internetre, amely láttán a rajongók teljesen elolvadtak.

A Real Madrid edzője, Xabi Alonso a pályán is megállná a helyét

Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

Xabi Alonso lenyűgözte a szurkolókat, a csapatba követelik a Real Madrid edzőjét

A spanyol gigász a hivatalos közösségi oldalára töltött fel egy rövid videót, a felvételen a csapat edzője megmutatta, hogy még mindig remekül bánik a labdával. Xabi Alonso könnyed eleganciával vette le a levegőből a játékszert, amelyet mintha „odaragasztottak” volna a lábához.

Admin: How many times am I going to watch this clip?

Admin: YES. pic.twitter.com/yNU9n707L1 — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) October 6, 2025

A kommentszekcióban csak úgy záporoztak a hozzászólások, a rajongók ámulatba estek a látottaktól. A drukkerek vicces kommenteket posztoltak, és még a Barcelona edzőjének, Hansi Flicknek is odaszúrtak. Íme, néhány hozzászólás:

„Megoldaná a problémáinkat a középpályán.”

„Eleget láttam, saját magát kellene a csapatba állítania a következő meccsen.”

„Kérlek, tanítsd meg erre a srácokat.”

„Hányas számú mezben is játszik ő nálunk?”

„Ha ezt Hansi Flick megpróbálná, megsérülne.”

Xabi Alonso még beférne a Real Madridba?

Fotó: ALBERTO GARDIN / NurPhoto

Xabi Alonso a Real Sociedadban kezdte pályafutását, később a Liverpoolban és a Real Madridban is megfordult, mindkét csapattal nyert BL-t. A spanyol fővárosban öt idényt töltött el, majd a Bayern Münchenhez igazolt, és 2017-ben a német rekordbajnoktól vonult vissza. Edzőként a Real ificsapatánál kezdett, majd a Real Sociedad második számú együttesét irányította, legnagyobb sikereit pedig ezt követően érte el a Leverkusennel, amellyel Bundesligát és Német Kupát nyert. Alonso a madridiak kispadján ezen a nyáron váltotta Carlo Ancelottit, a szurkolók pedig abban bíznak, hogy a kispadon irányítva is trófeákhoz segíti majd a klubot.