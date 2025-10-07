Live
A Real Madrid edzője még mindig nem felejtett el futballozni, sőt, a mai napig egészen kivételes a technikája. Xabi Alonso az egyik edzésen egyetlen mozdulattal ámulatba ejtett mindenkit, a felvétel láttán a szurkolók vad elméleteket kezdtek el gyártani.

Fénykorában Xabi Alonso a világ legjobb középpályásai közé tartozott, és edzőként is ígéretesen indult a pályafutása, hiszen a Bayer Leverkusennel veretlenül nyerte meg a Bundesligát 2024-ben. A Real Madridnál sem kezdett rosszul a 43 éves szakember, az Atlético elleni vereséget leszámítva az összes bajnoki meccsét megnyerte, valamint a Bajnokok Ligájában is két győzelemmel rajtolt. Az egykori klasszis játékos az edzéseken is aktívan bekapcsolódik a játékba, nemrég pedig egy olyan felvétel került fel róla az internetre, amely láttán a rajongók teljesen elolvadtak.

A Real Madrid edzője, Xabi Alonso egy beszélő halat kapott a kazah újságírótól.
A Real Madrid edzője, Xabi Alonso a pályán is megállná a helyét
Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

Xabi Alonso lenyűgözte a szurkolókat, a csapatba követelik a Real Madrid edzőjét

A spanyol gigász a hivatalos közösségi oldalára töltött fel egy rövid videót, a felvételen a csapat edzője megmutatta, hogy még mindig remekül bánik a labdával. Xabi Alonso könnyed eleganciával vette le a levegőből a játékszert, amelyet mintha „odaragasztottak” volna a lábához.

A kommentszekcióban csak úgy záporoztak a hozzászólások, a rajongók ámulatba estek a látottaktól. A drukkerek vicces kommenteket posztoltak, és még a Barcelona edzőjének, Hansi Flicknek is odaszúrtak. Íme, néhány hozzászólás:

  • „Megoldaná a problémáinkat a középpályán.”
  • „Eleget láttam, saját magát kellene a csapatba állítania a következő meccsen.”
  • „Kérlek, tanítsd meg erre a srácokat.”
  • „Hányas számú mezben is játszik ő nálunk?”
  • „Ha ezt Hansi Flick megpróbálná, megsérülne.”
Xabi Alonso, head coach of Real Madrid, talks with Eder Militao of Real Madrid during the training session ahead of their LaLiga EA Sports match against Atletico de Madrid at Ciudad Real Madrid in Madrid, Spain, on September 26, 2025. (Photo by Alberto Gardin/NurPhoto) (Photo by Alberto Gardin / NurPhoto via AFP)
Xabi Alonso még beférne a Real Madridba?
Fotó: ALBERTO GARDIN / NurPhoto

Xabi Alonso a Real Sociedadban kezdte pályafutását, később a Liverpoolban és a Real Madridban is megfordult, mindkét csapattal nyert BL-t. A spanyol fővárosban öt idényt töltött el, majd a Bayern Münchenhez igazolt, és 2017-ben a német rekordbajnoktól vonult vissza. Edzőként a Real ificsapatánál kezdett, majd a Real Sociedad második számú együttesét irányította, legnagyobb sikereit pedig ezt követően érte el a Leverkusennel, amellyel Bundesligát és Német Kupát nyert. Alonso a madridiak kispadján ezen a nyáron váltotta Carlo Ancelottit, a szurkolók pedig abban bíznak, hogy a kispadon irányítva is trófeákhoz segíti majd a klubot.

