Az FC Barcelona fölényes, 6-1-es győzelmet aratott hazai pályán a görög Olimpiakosz ellen. A katalán csapatban az első félidőben Fermín López duplázott, majd a mesterhármast is elérte, de Marcus Rashford is kétszer volt eredményes a második játékrészben már tíz emberrel futballozó görögök ellen. A Barcelonában az Aranylabda-szavazáson második helyen végző Lamine Yamal büntetőből volt eredményes, a 18 éves támadó gólját pedig a helyszínen látta a barátnője, az argentin rapper Nicki Nicole is.
Yamal barátnője is Barcelonában szurkolt
A harminchatos mezőny első három helyezettje egyaránt fölényes győzelmet aratott, de a listavezető PSG sikerének különlegessége, hogy az első félidő vége és a második játékrész eleje között eltelt kilenc percben négy gólt szerzett a BayArénában. A franciáknál a 20 éves Désiré Doué duplázott, miként a hazaiaknál a spanyol Aleix García, ugyanakkor 1-0-s vendég vezetésnél csapat- és honfitársa, Alejandro Grimaldo büntetőt hibázott.
Az előző szezonban BL-döntős Internazionale szintén idegenben intézte el a belga Union Saint-Gilloise-t, ráadásul az olasz együttes három forduló után sem kapott gólt az alapszakaszban. Az Arsenal hazai pályán nyert 4-0-ra az Atlético Madrid ellen, a magyar felmenőkkel rendelkező svéd válogatott, Viktor Gyökeres a második félidőben három percen belül kétszer volt eredményes, és az Interhez hasonlóan a londoni klub sem kapott még gólt az alapszakaszban.
