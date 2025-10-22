Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Sport

„Ilyen még sose történt a karrieremben" – Szoboszlai a reptéren adott rendkívüli interjút

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Bajnokok Ligája alapszakaszának keddi napján fölényes győzelmek születtek. A FC Barcelona kiütötte a görög Olimpiakosz csapatát, a barcelonai Olimpiai Stadionba pedig kilátogatott Lamine Yamal barátnője, a rapper Nicki Nicole is, aki kiszurkolta a katalán csapat 6-1-es győzelmét. Tekintsék meg a BL-játéknap legjobb képeit.

Az FC Barcelona fölényes, 6-1-es győzelmet aratott hazai pályán a görög Olimpiakosz ellen. A katalán csapatban az első félidőben Fermín López duplázott, majd a mesterhármast is elérte, de Marcus Rashford is kétszer volt eredményes a második játékrészben már tíz emberrel futballozó görögök ellen. A Barcelonában az Aranylabda-szavazáson második helyen végző Lamine Yamal büntetőből volt eredményes, a 18 éves támadó gólját pedig a helyszínen látta a barátnője, az argentin rapper Nicki Nicole is. 

Lamine Yamal rapper barátnője, az argentin Nicki Nicole is a helyszínen szurkolta végig a Barcelona meccsét
Lamine Yamal rapper barátnője, az argentin Nicki Nicole is a helyszínen szurkolta végig a Barcelona meccsét
Fotó: Josep Lago/AFP

Yamal barátnője is Barcelonában szurkolt

A harminchatos mezőny első három helyezettje egyaránt fölényes győzelmet aratott, de a listavezető PSG sikerének különlegessége, hogy az első félidő vége és a második játékrész eleje között eltelt kilenc percben négy gólt szerzett a BayArénában. A franciáknál a 20 éves Désiré Doué duplázott, miként a hazaiaknál a spanyol Aleix García, ugyanakkor 1-0-s vendég vezetésnél csapat- és honfitársa, Alejandro Grimaldo büntetőt hibázott.

Az előző szezonban BL-döntős Internazionale szintén idegenben intézte el a belga Union Saint-Gilloise-t, ráadásul az olasz együttes három forduló után sem kapott gólt az alapszakaszban. Az Arsenal hazai pályán nyert 4-0-ra az Atlético Madrid ellen, a magyar felmenőkkel rendelkező svéd válogatott, Viktor Gyökeres a második félidőben három percen belül kétszer volt eredményes, és az Interhez hasonlóan a londoni klub sem kapott még gólt az alapszakaszban.

Lamine Yamal rapper barátnője, az argentin Nicki Nicole is a helyszínen szurkolta végig a Barcelona meccsét
Lamine Yamal rapper barátnője, az argentin Nicki Nicole is a helyszínen szurkolta végig a Barcelona meccsét
Galéria: Lamine Yamal barátnője kiszurkolta a Barcelona győzelmét
1/28
Lamine Yamal rapper barátnője, az argentin Nicki Nicole is a helyszínen szurkolta végig a Barcelona meccsét
  • kapcsolódó cikkek:
Az Arsenal magyar származású csatára kivégezte a BL-ben a madridi sztárcsapatot
Itt az új rekord, megvan a BL történetének leggyorsabb piros lapja – videó
Döbbenetes bírói döntések a Barcelona BL-meccsén
Nem kérdezhetik Szoboszlait, elmarad a Liverpool sajtótájékoztatója

Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!