Lamin Yamal szeptemberben kezdőként lépett pályára a Bulgária és a Törökország elleni vb-selejtező mérkőzéseken, ezt követően pedig ágyéksérüléssel érkezett vissza a Barcelona csapatához, ami miatt miatt négy mérkőzést ki kellett hagynia.

Lamine Yamal parádésan futballozott a Paris Saint-Germain elleni BL-meccsen

Fotó: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via AFP

A katalán klub honlapján azt írják, hogy a 18 éves támadó ágyéksérülése a Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés után kiújult, így biztosan kihagyja a Sevilla elleni vasárnapi mérkőzést, a felépülési ideje pedig 2-3 hetet vesz igénybe.

Lehet, hogy csak trükközik a Barcelona Yamallal?

Yamal sérülésjelentése azért pikáns, mert kora délután hirdették ki a spanyol válogatott keretét, melybe a 18 éves támadó is bekerült annak ellenére, hogy csak egy hete tért vissza az ágyéksérüléséből.

A kerethirdetés után megkérdezték Luis de la Fuente szövetségi kapitányt, hogy hibázott-e a múlt hónapban Lamine Yamal szerepeltetésével, a spanyol szakember azonban hangsúlyozta, hogy nem bánja a történteket.

Semmiféle kockázatot nem vállaltunk. Bárki is jön a válogatotthoz, egészségesen, játékra alkalmas állapotban érkezik. Amikor meg idő előtt távoznak a válogatottól, az azért van, mert úgy ítéltük meg, hogy kockázatos nálunk maradni”

– idézi a The Athletic a spanyol válogatott szövetségi kapitányát, akit korábban élesen bírált Hansi Flick, a Barcelona edzője.

Luis de la Fuente, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya

Fotó: Serhat Cetinkaya/Anadolu via AFP

A történet onnan indult, hogy Hansi Flick, a Barcelona edzője azt állította, hogy Lamine Yamalnak már akkor fájdalmai voltak, amikor szeptemberben csatlakozott a spanyol válogatotthoz. A német szakember hangsúlyozta, hogy a 18 éves támadó nem is edzett a nemzeti csapattal, a bolgárok és a törökök elleni meccseket is csak fájdalomcsillapítókkal vállalta. Flick így egyértelműen a spanyol szövetséget és a kapitányt okolta Yamal sérülése miatt.

Mindkét mérkőzésen három góllal vezettek, ő pedig 79 és 73 percet játszott. A mérkőzések között nem edzett, így nem lehet bánni a játékosokkal. Spanyolországnak van a világ legjobb csapata, és minden pozícióban hihetetlenül jók. Ezért is vagyok nagyon szomorú emiatt”

– mondta csalódottan Flick.