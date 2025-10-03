Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Óriási bajban az ukránok, Moszkva pusztító ajándékot küldött

Link másolása
Vágólapra másolva!
A spanyol labdarúgó-bajnokságban szereplő FC Barcelona a hivatalos honlapján tudatta, hogy az Európa-bajnok Lamine Yamalnak kiújult a szeptemberi ágyéksérülése, így a 18 éves támadó legalább három hétig nem futballozhat. A Barcelona bejelentése azért is pikáns, mert az után érkezett, hogy kihirdették a spanyol válogatott keretét, melybe Lamine Yamal is bekerült.

Lamin Yamal szeptemberben kezdőként lépett pályára a Bulgária és a Törökország elleni vb-selejtező mérkőzéseken, ezt követően pedig ágyéksérüléssel érkezett vissza a Barcelona csapatához, ami miatt miatt négy mérkőzést ki kellett hagynia. 

Lamine Yamal parádésan futballozott a Paris Saint-Germain elleni BL-meccsen
Lamine Yamal parádésan futballozott a Paris Saint-Germain elleni BL-meccsen
Fotó: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via AFP

A katalán klub honlapján azt írják, hogy a 18 éves támadó ágyéksérülése a Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés után kiújult, így biztosan kihagyja a Sevilla elleni vasárnapi mérkőzést, a felépülési ideje pedig 2-3 hetet vesz igénybe. 

Lehet, hogy csak trükközik a Barcelona Yamallal?

Yamal sérülésjelentése azért pikáns, mert kora délután hirdették ki a spanyol válogatott keretét, melybe a 18 éves támadó is bekerült annak ellenére, hogy csak egy hete tért vissza az ágyéksérüléséből. 

A kerethirdetés után megkérdezték Luis de la Fuente szövetségi kapitányt, hogy hibázott-e a múlt hónapban Lamine Yamal szerepeltetésével, a spanyol szakember azonban hangsúlyozta, hogy nem bánja a történteket. 

Semmiféle kockázatot nem vállaltunk. Bárki is jön a válogatotthoz, egészségesen, játékra alkalmas állapotban érkezik. Amikor meg idő előtt távoznak a válogatottól, az azért van, mert úgy ítéltük meg, hogy kockázatos nálunk maradni” 

– idézi a The Athletic a spanyol válogatott szövetségi kapitányát, akit korábban élesen bírált Hansi Flick, a Barcelona edzője. 

Luis de la Fuente, a spanyol válogatott szövetségi kapitány
Luis de la Fuente, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya
Fotó: Serhat Cetinkaya/Anadolu via AFP

A történet onnan indult, hogy Hansi Flick, a Barcelona edzője azt állította, hogy Lamine Yamalnak már akkor fájdalmai voltak, amikor szeptemberben csatlakozott a spanyol válogatotthoz. A német szakember hangsúlyozta, hogy a 18 éves támadó nem is edzett a nemzeti csapattal, a bolgárok és a törökök elleni meccseket is csak fájdalomcsillapítókkal vállalta. Flick így egyértelműen a spanyol szövetséget és a kapitányt okolta Yamal sérülése miatt. 

Mindkét mérkőzésen három góllal vezettek, ő pedig 79 és 73 percet játszott. A mérkőzések között nem edzett, így nem lehet bánni a játékosokkal. Spanyolországnak van a világ legjobb csapata, és minden pozícióban hihetetlenül jók. Ezért is vagyok nagyon szomorú emiatt” 

mondta csalódottan Flick.

Hansi Flick korábban élesen bírálta a spanyol szövetséget Yamal sérülése miatt
Hansi Flick korábban élesen bírálta a spanyol szövetséget Yamal sérülése miatt
Fotó: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via AFP

A spanyolok október 11-én Georgiát, három nappal később pedig Bulgáriát fogadják világbajnoki selejtezőn. A papírforma alapján a spanyoloknak mindkét meccset simán kell hozniuk, úgy könnyen lehet, hogy Yamal sérülésjelentésével csak azt akarják megúszni, hogy el kelljen engedniük a 18 éves támadót két komolytalan mérkőzésre. 

A Barcelona október 26-án a Real Madrid otthonában lép pályára a szezon első Clásicóján, így érhető, hogy a katalán klubnál nem szeretnék kockáztatni Yamal újabb lehetséges sérülését. 

  • kapcsolódó cikkek:
Yamal miatt áll a bál: a szövetségi kapitány beszólt a Barcelona edzőjének
Flick dermesztő kijelentést tett a Ter Stegen-ügyről a Barcelona BL-veresége után
Lamine Yamal miatt dühöngött, keményen üzent a Barcelona edzője
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!