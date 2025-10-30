A tavaly előtti kupadöntő két résztvevője ezúttal nem a Puskás Arénában, hanem Zalaegerszegen, a ZTE Arénában csapott össze.

A Zalaegerszeg gólszerzői: Bakti Balázs, Szendrei Norbert és Krajcsovics Ábel

Fotó: Facebook/ZTE FC Zalaegerszeg

Zalaegerszeg simán jutott a nyolcaddöntőbe

A felforgatott összeállításban pályára lépő ZTE még a szünet előtt Szendre Norbert góljával szerzett vezetést, azonban az NB II utolsó helyén szerénykedő Budafok bátran futballozott, és a második félidő elején egyenlíteni is tudott. Sokáig azonban nem állt döntetlenre a mérkőzés és a 2023-as fináléhoz hasonlóan ismét a kék-fehérek örülhettek a végén, mert Bakti Balázs és Krajcsovics Ábel góljaival a ZTE két perc alatt kétgólos előnybe került, amelyet a lefújásig meg is tartott.

Eredmények, MOL Magyar Kupa 4. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért):

Zalaegerszegi TE FC-Budafoki MTE (NB II) 3-1 (1-0)