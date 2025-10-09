Live
Magyar labdarúgókról is kérdezték a kiválóságot. A korábbi angol válogatott csatár, Bobby Zamora egy magyar napilapnak nyilatkozva dicsérte Szoboszlai Dominikot, akit a Liverpool motorjának nevezett. Ugyanakkor világossá tette: szerinte a legjobb magyar futballista korábbi csapattársa, Gera Zoltán.

A korábbi angol válogatott támadó, Bobby Zamora a Borsnak adott interjúban méltatta Szoboszlai Dominik teljesítményét, és elárulta, kit tart a legjobb magyar futballistának.

Gera Zoltán és Bobby Zamora a Fulham színeiben együtt menetelt, Szoboszlai Dominik hátrányból indult
Gera és Zamora fantasztikus párosa Európa Liga-döntőig vezette a Fulhamet
Fotó: IAN KINGTON / AFP

 

Nagyszerű futballistának tartom. Ki merem jelenteni, hogy ő a Liverpool motorja. Fut, robotol, szinte elnyűhetetlen. Óriási hasznára van a csapatnak

– mondta Zamora a lapnak.

Zamora mindmáig odavan Gera Zoltánért

A volt Premier League-csatár azonban hozzátette: bár Szoboszlai játéka lenyűgözi, szerinte a legjobb magyar futballista nem ő, hanem egy korábbi csapattársa: „Számomra a legjobb magyar focista a korábbi csapattársa, Gera Zoltán” – fogalmazott Zamora.

A Fulham egykori támadója Gerával együtt futballozott a Premier League-ben, ráadásul parádés párost alkottak. Elmondása szerint mindig nagyra becsülte a magyar játékos technikáját és játékintelligenciáját. 

Zamora a beszélgetés során Kerkez Milost is megemlítette, akinek szintén figyelemmel kíséri a pályafutását:

Tetszik Kerkez játéka is, fiatal, energikus és bátran futballozik. Jó látni, hogy ennyi magyar játszik a Premier League-ben”

– idézi a Bors.

Zamora ma is aktívan részese a labdarúgásnak: jelenleg a Brighton & Hove Albion klubnál dolgozik tanácsadóként, és az utánpótlás-csatárok fejlesztésével foglalkozik. Emellett a klub nagyköveti szerepét is betölti, illetve több jótékonysági projektben is részt vesz.

Pályafutása során Zamora több Premier League-csapatban is megfordult – a West Ham United, a Fulham és a Queens Park Rangers színeiben is játszott –, és 2010-2011 között az angol válogatottban is pályára lépett két alkalommal. 2010. augusztus 11-én épp Gera ellen is játszott, amikor Anglia 2-1-re legyőzte Magyarországot a Wembleyben rendezett barátságos mérkőzésen.

