A Fulham egykori támadója Gerával együtt futballozott a Premier League-ben, ráadásul parádés párost alkottak. Elmondása szerint mindig nagyra becsülte a magyar játékos technikáját és játékintelligenciáját.

Zamora a beszélgetés során Kerkez Milost is megemlítette, akinek szintén figyelemmel kíséri a pályafutását:

Tetszik Kerkez játéka is, fiatal, energikus és bátran futballozik. Jó látni, hogy ennyi magyar játszik a Premier League-ben”

– idézi a Bors.

Zamora ma is aktívan részese a labdarúgásnak: jelenleg a Brighton & Hove Albion klubnál dolgozik tanácsadóként, és az utánpótlás-csatárok fejlesztésével foglalkozik. Emellett a klub nagyköveti szerepét is betölti, illetve több jótékonysági projektben is részt vesz.

Pályafutása során Zamora több Premier League-csapatban is megfordult – a West Ham United, a Fulham és a Queens Park Rangers színeiben is játszott –, és 2010-2011 között az angol válogatottban is pályára lépett két alkalommal. 2010. augusztus 11-én épp Gera ellen is játszott, amikor Anglia 2-1-re legyőzte Magyarországot a Wembleyben rendezett barátságos mérkőzésen.