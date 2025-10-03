A 24. alkalommal sorra kerülő U20-as világbajnokságnak Chile ad otthont, a huszonnégy válogatottat felvonultató torna a csoportkör második fordulójánál tart. Az egyik legnagyobb szenzációt eddig az Egyesült Államok okozza, amely a hat pontja mellett 12-1-es gólkülönbséget tud felmutatni. Az első körben az amerikaiak Új-Kaledónia ellen 9-1-re győztek, majd magyar idő szerint csütörtök este az Elyaz Zidane-t is foglalkoztató, előzetesen jóval esélyesebbnek tartott francia válogatott ellen is tudtak 3-0-ra győzni.

Elyaz Zidane (kékben) háromszor is közelről nézte, ahogyan az amerikaiak gólt lőnek a francia válogatott elleni U20-as vb-meccsen

Fotó: ANDRES PINA/PHOTOSPORT

A 84. percben még 0-0 volt az állás, ám ezután hét percen belül Zavier Gozo, Brooklyn Raines és Marcos Zambrano is betalált, így magabiztosnak tűnő sikert aratott az egyébként is több helyzetet kidolgozó amerikai együttes.

Elyaz Zidane sem segített a franciák U20-as vb-csoportmeccsén

Az Új-Kaledónia ellen így kulcsfontosságú csoportmeccs előtt álló franciák védelmében végigjátszotta a csütörtöki mérkőzést a 19 éves Elyaz Zidane is, aki mindhárom gólnál közvetlen közelről nézte végig, ahogyan az amerikaiak mattolják a csapatát. A spanyol Betis második számú együttesének játékosa az aranylabdás Zinédine Zidane legkisebb fia, akinek csütörtökön egyik testvére, Luca is fontos hírrel szembesült: a 27 esztendős kapus újoncként bekerült az utolsó vb-selejtezői előtt álló algériai felnőttválogatott keretébe.

A chilei U20-as világbajnokság csoportköréből az első két helyezett mellett a négy legjobb csoportharmadik jut tovább a nyolcaddöntőbe, a fináléra majd október 19-én kerül sor.