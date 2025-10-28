Kilenc forduló után mindössze a hetedik helyen áll a Liverpool a Premier League-ben, és a hátránya máris hét pont az éllovas Arsenal mögött. Ez lett a következménye annak, hogy Arne Slot csapata a legutóbbi négy bajnokiján egyaránt vereséget szenvedett, az elégedetlenség pedig egyre nagyobb a címvédő háza táján. Már Slot utódjelöltjeire is lehet fogadni, és Zinedine Zidane neve is ott van az esélyesek között, aki egyszer már felvette a kapcsolatot a Liverpool jelenlegi legjobbjával, Szoboszlai Dominikkel.

Arne Slot után akár Zinedine Zidane is irányíthaja Szoboszlai Dominiket a Liverpoolban?

Fotó: RALF IBING / firo Sportphoto

Néhány héttel ezelőtt még az a hír járta, hogy Arne Slot máris új szerződést kaphat a Liverpooltól, de a rossz eredmények miatt ezek a hangok elültek, és most már Angliában inkább az a téma, hogy meddig húzhatja a holland az Anfielden. Zinedine Zidane neve forog az angol sajtóban, most egy brit fogadóiroda dobta be őt, mint a Liverpool lehetséges új vezetőedzője.

Szoboszlai mellett Kerkez is örülhet egy edzőjelöltnek

A Betfair fogadóirodánál máris lehet fogadni arra, hogy ki lesz a Liverpool új edzője Slot után, és a következő esélyeseket adták meg:

Oliver Glasner, a Crystal Palace edzője (3/1-es szorzóval)

Andoni Iraola, a Bournemouth edzője (4/1)

Zinedine Zidane, jelenleg csapat nélkül (9/2)

Julian Nagelsmann, német szövetségi kapitány (7/1)

Jürgen Klopp, a Red Bull futballhálózat vezetője (9/1)

A jelöltek közül Andoni Iraola jó hír lehet Kerkez Milos számára, hiszen nála robbant be a Premier League-ben az elmúlt két évben, most viszont Slot rendszerében nem találja a helyét és sok kritikát kap. Julian Nagelsmann a Liverpool szenvedő középpályásának, Florian Wirtznek lenne jó, Zinedine Zidane viszont Szoboszlai Dominikben ébreszthet szép emlékeket.

A német Bild még 2020-ban írta meg, hogy Zidane állítólag személyesen hívta fel telefonon az akkor még a Salzburgban futballozó Szoboszlait, hogy meggyőzze arról, a Real Madridban folytassa a pályafutását. A magyar játékos végül nem sokkal később a Red Bull-hálózaton belül váltott klubot, és Lipcsébe igazolt.

Mekkora esély van arra, hogy Zidane lesz a Liverpool edzője?

Zidane korábban elismerően beszélt a Liverpoolról, az Anfieldet a legjobb stadionként nevezte meg a Real Madrid YouTube-csatornáján, ahol idegenben megfordult.