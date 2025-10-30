A 20 éves Désiré Doué kezdőként lépett pályára a Lorient elleni bajnokin, azonban a 63. percben le kellett cserélni egy súlyosnak tűnő sérülés miatt. A Paris Saint-Germain támadója rásprintelt egy hosszú labdára, majd a beadási kísérletét követően hatalmasat üvöltött, majd fájdalmas arccal a földre került. A PSG-nél érezték, hogy komoly a baj, ugyanis Doué már az ápolás közben zokogni kezdett, majd hordágyon kellett levinni a pályáról.

Désiré Doué a pályán zokogott a súlyos sérülése után

Fotó: Jean-Francois Monier/AFP

Zokogott a Paris Saint-Germain sztárja

A párizsi csapat 20 éves sztárjának nincs szerencséje a sérülésekkel az idei szezonban. Izomproblémák miatt szeptember és október között hat mérkőzést kellett kihagynia, október közepén térhetet vissza a pályára a Strasbourg elleni meccsen, melyen azonnal két gólpasszt adott.

A francia L’Equipe értesülése szerint Doué súlyos sérülést szenvedett, minden bizonnyal a jobb combjában keletkezett szakadás, így az idei naptári évben valószínűleg már nem léphet pályára. A párizsi klubnál nem fognak kockáztatni a 20 éves támadó visszatérésének siettetésével. A visszatérő izomproblémák óvatosságot és türelmet igényelnek, különösen egy ilyen ígéretes játékos esetében.

Désiré Doué sort en béquilles (le visage fermé) du stade du moustoir @iciparisidf #psg pic.twitter.com/pFZX00NF8g — Bruno Salomon ⚽🎙 (@bruno_salomon) October 29, 2025

A 20 éves Désiré Doué az előző szezonban 61 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 16 gólt és 16 gólpasszt adott. Az olasz Internazionale elleni Bajnokok Ligája-döntőben ő lett a párizsi csapat hőse, miután két góllal és egy gólpasszal ő lett BL-történelem első játékosa, aki három gólban vállalt szerepet egy fináléban.