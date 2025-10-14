A Zöld-foki-szigetek hétfőn 3–0-ra legyőzte Szváziföld csapatát, így megelőzte Kamerunt, és első alkalommal jutott ki világbajnokságra, ezzel befejezve egy mesébe illő selejtezősorozatot. A híresen szeles fővárosban, Praiában rendezett találkozón az első félidőben még idegesen játszottak a hazaiak, de a második játékrészben Dailon Livramento, Willy Semedo és a veterán Stopira góljaival bebiztosították a történelmi továbbjutásukat.
Csodát tett a Zöld-foki-szigetek csapata
A Zöld-foki-szigetek végül 23 ponttal zárta a D-csoportot, néggyel megelőzve Kamerunt, amely hazai pályán 0–0-t játszott Angolával. Az afrikai kontinensről korábban Marokkó, Tunézia, Egyiptom, Algéria és Ghána biztosította a továbbjutását.
A csapatban ott van a Vidi korábbi játékosa, aki hosszú éveket töltött Magyarországon, az NB I-ben, magyar állampolgársága is van. A 37 éves Stopira, aki 2008 óta szolgálja a válogatottat, csereként beállva a hosszabbításban szerezte a harmadik gólt, ezzel megkoronázva a sikert. Stopira 11 évet játszott a Vidiben, nyert két bajnoki címet és Magyar-kupát is. Az 58-szoros válogatott játékosnak három gólja van a válogatottban, jelenleg a portugál második vonalban szerepel.
A keretben ott van Laros Duarte is, aki a Puskás Akadémia játékosa. A mostani bajnokságban hét meccsen is szerepelt, a történelmi meccsen ő is csereként áll be.
A legfrissebb adatok szerint az 525 000 lakossal rendelkező, tíz atlanti-óceáni szigetből álló országban munkaszüneti nap volt a mérkőzés napja, de az ünneplés még egy darabig tartani fog. A 15 000 férőhelyes Nemzeti Stadionban rendezett meccsen természetesen teljesen telt ház volt.
Az ország 1975-ben nyerte el függetlenségét Portugáliától, és először a 2002-es, Japánban és Dél-Koreában rendezett világbajnokságra próbált meg kijutni. Az elmúlt években a válogatott az Afrikai Nemzetek Kupáján is túlteljesítette az elvárásokat: 2013-ban újoncként eljutott a negyeddöntőig, majd ezt 2023-ban megismételte, jelenleg pedig a világranglista 70. helyén áll.
A „Kék Cápák” múlt szerdán még elszalasztották első lehetőségüket: 3–3-at játszottak Líbiával, miután kétgólos hátrányból álltak fel Tripoliban. Kamerun ellen José Maria Neves elnök is ott volt a stadionban.
Afrika a kibővített, 48 csapatos világbajnokságra immár kilenc biztos helyet kapott, a 2022-es katari öt helyhez képest. Az új rendszernek köszönhetően Kamerun még pótselejtezőn kivívhatja majd a szereplést.
A szigeteken a hazai bajnokságban mindössze 12 csapat szerepel, ezért a válogatott főként légiósokra és a diaszpórában élő játékosokra épít. Ennek szemléletes példája, hogy Roberto Lopes, a Shamrock Rovers védője egy LinkedIn-üzenet révén kapott először válogatott meghívót.
A jelenlegi keretben nincs játékos az európai top öt bajnokságból. A kvalifikáció során legjobb gólszerzőjük, a holland születésű Livramento, a portugál Casa Pia csapatában futballozik, amely a Primeira Liga 14. helyén áll.
A válogatottat öt éve vezeti Bubista, aki korábban a csapatban is focizott. A szövetség akkor is kitartott Bubista mellett, amikor idén nem jutottak ki az Afrika Kupára, ahol a selejtezőcsoport utolsó helyén végeztek Egyiptom, Botswana és Mauritánia mögött.
A Zöld-foki-szigetek Izland után a legkisebb ország, amely valaha kijutott a világbajnokságra – az északi nemzet 2018-ban, Oroszországban szerepelt korábban hasonló bravúrral.