A Zöld-foki-szigetek hétfőn 3–0-ra legyőzte Szváziföld csapatát, így megelőzte Kamerunt, és első alkalommal jutott ki világbajnokságra, ezzel befejezve egy mesébe illő selejtezősorozatot. A híresen szeles fővárosban, Praiában rendezett találkozón az első félidőben még idegesen játszottak a hazaiak, de a második játékrészben Dailon Livramento, Willy Semedo és a veterán Stopira góljaival bebiztosították a történelmi továbbjutásukat.

A Zöld-foki-szigetek szurkolói joggal ünnepelhetnek

Fotó: QUEILA FERNANDES / AFP

Csodát tett a Zöld-foki-szigetek csapata

A Zöld-foki-szigetek végül 23 ponttal zárta a D-csoportot, néggyel megelőzve Kamerunt, amely hazai pályán 0–0-t játszott Angolával. Az afrikai kontinensről korábban Marokkó, Tunézia, Egyiptom, Algéria és Ghána biztosította a továbbjutását.

A csapatban ott van a Vidi korábbi játékosa, aki hosszú éveket töltött Magyarországon, az NB I-ben, magyar állampolgársága is van. A 37 éves Stopira, aki 2008 óta szolgálja a válogatottat, csereként beállva a hosszabbításban szerezte a harmadik gólt, ezzel megkoronázva a sikert. Stopira 11 évet játszott a Vidiben, nyert két bajnoki címet és Magyar-kupát is. Az 58-szoros válogatott játékosnak három gólja van a válogatottban, jelenleg a portugál második vonalban szerepel.

A keretben ott van Laros Duarte is, aki a Puskás Akadémia játékosa. A mostani bajnokságban hét meccsen is szerepelt, a történelmi meccsen ő is csereként áll be.

A legfrissebb adatok szerint az 525 000 lakossal rendelkező, tíz atlanti-óceáni szigetből álló országban munkaszüneti nap volt a mérkőzés napja, de az ünneplés még egy darabig tartani fog. A 15 000 férőhelyes Nemzeti Stadionban rendezett meccsen természetesen teljesen telt ház volt.

Az ország 1975-ben nyerte el függetlenségét Portugáliától, és először a 2002-es, Japánban és Dél-Koreában rendezett világbajnokságra próbált meg kijutni. Az elmúlt években a válogatott az Afrikai Nemzetek Kupáján is túlteljesítette az elvárásokat: 2013-ban újoncként eljutott a negyeddöntőig, majd ezt 2023-ban megismételte, jelenleg pedig a világranglista 70. helyén áll.