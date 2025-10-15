A ZTE FC a hivatalos oldalán arról számolt be, hogy Madár Gábor, a klub egykori játékosa és vezetőedzője életének 87. évében elhunyt. Madár 1938. október 18-án született Vácon, itt ismerkedett meg a labdarúgással. 1957-ben került Zalaegerszegre, ahol hosszú éveken át bizonyította kiemelkedő tudását játékosként, majd 1972-ben, az NB I-es csapat kapitányaként akasztotta szögre a cipőt. Labdarúgói pályafutását követően vezetőedzőként folytatta, és az igazi sikereket is a ZTE FC élén érte el: két alkalommal, 1990-ben és 1994-ben juttatta fel csapatát az élvonalba.

Madár Gábor sokat jelentett a ZTE FC-nek

Fotó: ZTE FC

A ZTE FC a legendáját gyászolja

Később a ZTE utánpótlásában tevékenykedett, többek között az U16-os korosztály edzőjeként, így a fiatal tehetségek nevelésében is meghatározó szerepet vállalt. Dolgozott szakosztályvezetőként és technikai vezetőként is. 2008-ban a Magyar Labdarúgó Szövetség a Magyar Labdarúgásért Érdemrend bronz fokozatával tüntette ki, 2019-ben pedig Zalaegerszegért-díjban részesült.

Madár Gábor kisebb-nagyobb megszakításokkal több mint fél évszázadot szentelt a zalaegerszegi klubnak, neve pedig örökre összeforrt a ZTE-vel. Zala vármegyében nem véletlenül hívták egyszerűen csak „MESTERNEK”.