Kevés helyzet alakult ki a ZTE-Puskás Akadémia meccs első félidejében. Inkább a vendégeknek sikerült egy-egy támadást végigvinniük, a hazaiak alig veszélyeztettek. A Puskás átgondoltabban, tervszerűbben építette fel akcióit, lövésekkel is próbálkozott, Gundel-Takács azonban ezeket hárította. A zalaiaknak komoly gondot okozott, hogy eljussanak ellenfelük tizenhatosáig, de a vendégek sem mutattak sokat támadásban, jobbára a mezőnyben zajlott a játék, némi hazai fölénnyel.

Lukács Dániel gólja döntötte el a ZTE-Puskás Akadémia meccset

Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztőség

A magyar válogatott csatár szerezte a győztes gólt, egyre nagyobb bajban a ZTE

Hornyák Zsolt a második félidőre Németh András helyére Lamin Colley-t küldte pályára, akivel a felcsúti klub a héten hosszabbított szerződést. A gambiai csatár sem hozott azonban érdemi változást a játékban, maradt a jobbára eseménytelen mezőnyjáték.

A vendégek a játékrész közepén szerezték meg a győzelmet érő gólt, a labda az üresen maradt Lukács Dánielhez került, aki levétel után hét méterről fordulásból a kapuba lőtt.

A mérkőzés első nagy helyzetét értékesítette a Puskás csatára, aki a magyar válogtottban az örmények ellen szerezte meg első gólját.

Összességében a vendégek valamivel határozottabbak voltak ellenfelük tizenhatosánál, ennek eredményeként tudták kiharcolni a győzelmet – adta hírül az MTI.

A Puskás Akadémia ezt megelőzően 2022 szeptemberében tudott győzni a ZTE Arénában. A hazai csapat a vereséggel maradt az utolsó helyen.

Fizz Liga, 10. forduló:

Zalaegerszegi TE FC-Puskás Akadémia FC 0-1 (0-0)

gólszerző: Lukács (71.)

