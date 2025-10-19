Kevés helyzet alakult ki a ZTE-Puskás Akadémia meccs első félidejében. Inkább a vendégeknek sikerült egy-egy támadást végigvinniük, a hazaiak alig veszélyeztettek. A Puskás átgondoltabban, tervszerűbben építette fel akcióit, lövésekkel is próbálkozott, Gundel-Takács azonban ezeket hárította. A zalaiaknak komoly gondot okozott, hogy eljussanak ellenfelük tizenhatosáig, de a vendégek sem mutattak sokat támadásban, jobbára a mezőnyben zajlott a játék, némi hazai fölénnyel.
A magyar válogatott csatár szerezte a győztes gólt, egyre nagyobb bajban a ZTE
Hornyák Zsolt a második félidőre Németh András helyére Lamin Colley-t küldte pályára, akivel a felcsúti klub a héten hosszabbított szerződést. A gambiai csatár sem hozott azonban érdemi változást a játékban, maradt a jobbára eseménytelen mezőnyjáték.
A vendégek a játékrész közepén szerezték meg a győzelmet érő gólt, a labda az üresen maradt Lukács Dánielhez került, aki levétel után hét méterről fordulásból a kapuba lőtt.
A mérkőzés első nagy helyzetét értékesítette a Puskás csatára, aki a magyar válogtottban az örmények ellen szerezte meg első gólját.
Összességében a vendégek valamivel határozottabbak voltak ellenfelük tizenhatosánál, ennek eredményeként tudták kiharcolni a győzelmet – adta hírül az MTI.
A Puskás Akadémia ezt megelőzően 2022 szeptemberében tudott győzni a ZTE Arénában. A hazai csapat a vereséggel maradt az utolsó helyen.
Fizz Liga, 10. forduló:
Zalaegerszegi TE FC-Puskás Akadémia FC 0-1 (0-0)
gólszerző: Lukács (71.)
