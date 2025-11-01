Aaron Ramsey-re rájár a rúd mostanság, az Arsenal és a Juventus korábbi sztárfocistája az állását és a kutyáját is elvesztette Mexikóban. A 34 éves labdarúgó négy hónapot töltött a latin-amerikai országban, ahonnan fájó emlékekkel távozik.

Aaron Ramsey foghatja fejét, kudarcba fulladt a légióskodása Fotó: VICTOR CRUZ / AFP

Az európai topfutball sztárjai közé tartozott, de most szinte menekül Mexikóból, ahol felbontotta a szerződését. Az egykori Arsenal-sztár, Aaron Ramsey mindössze hatszor lépett pályára a Pumasban, miután a nyáron Mexikóba igazolt.

A kezdőcsapatban csupán háromszor kapott helyet a mexikói élvonalban szereplő klubban, amelyben szeptember óta nem is játszott. Igaz, sérüléssel is bajlódott.

A gondjait tetézi, hogy eltűnt a kutyája, Halo a mexikói Guanajuato államban található a San Miguel de Allendében. A megtalálónak 10 ezer eurós jutalmat ajánlott fel, ám mivel a walesi támadó középpályás beagle-je azóta sem lett meg, megduplázta a nyomravezetői díjat, 20 ezer eurót (7,5 millió forint) fizetne a megtalálónak.

What I’d do to hold you one last time Halo 🤍 pic.twitter.com/UGVNCNIkKv — Aaron Ramsey (@aaronramsey) October 24, 2025

Aaron Ramsey, a rém

A Magyar Nemzet arról ír, hogy a 34 éves középpályás korábban majdnem Marco Rossi végzete lett, a magyar válogatott szövetségi kapitányát a lemondás felé lökte. A 2019-es Európa-bajnoki selejtezőn Cardiffban 2-0-ra verte Wales Magyarországot, és kijutott a tornára, miközben a mieink csak a csoport negyedik helyén végeztek...

Aaron Ramsey duplája egyúttal valóságos tőrdöfés volt például Dzsudzsák Balázsnak, akinek azzal a kudarccal gyakorlatilag véget ért a válogatottbeli karrierje.

Az volt a csapatkapitány utolsó tétmérkőzése címeres mezben, három év múlva, 2022 novemberében még egy barátságos, számára búcsúmeccsen pályára lépett, s 109 szerepléssel egyedüli rekorderré vált.

Szurkolók vigasztalják Dzsudzsák Balázst (k) a Wales - Magyarország labdarúgó Európa-bajnoki selejtezőmérkőzés után, Aaron Ramsey góljaival Wales 2-0-ra győzött Fotó: Kovács Tamás / MTI Fotószerkesztőség

Aaron Ramsey két gólját engedelmükkel nem idéznénk fel, helyette megmutatjuk az egyetlen gólját, amelyet a Pumas színeiben szerzett. Azzal 1-0-ra győzött csapata az Atlas ellen, ám összességében csupa veszteséggel távozik Mexikóból.