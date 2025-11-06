Ademola Lookman a kezdőcsapatban kapott lehetőséget Ivan Juric vezetőedzőtől a Marseille elleni Bajnokok Ligája-találkozón. Az Európa-liga-győztes nigériai támadó azonban ezúttal sem szerzett gólt, edzője pedig úgy döntött, hogy a 75. percben lecseréli. A 28 éves csatár ezt nagyon nehezen viselte, miután lejött a pályáról, látványos jelenetet rendezett.

Ademola Lookman ezúttal sem szerzett gólt

Fotó: CLEMENT MAHOUDEAU / AFP

Ademola Lookman ezt hogyan engedhette meg magának?

Miután a horvát tréner lehívta a pályáról, úgy tűnt, Lookman odaszólt valamit az edzőjének. Az Atalanta mestere ezt követően megragadta a csatár karját, aki nagyon dühösen reagált erre. Lookman ingerülten nézett vissza Juricra, és megindult volna felé, ha a többi stábtag nem fogja vissza.

Nemrég az El Clásicón láthattunk hasonló jelenetet, akkor Vinícius Júnior őrjöngött látványosan a lecserélése után.

A Real Madrid nehezen kezelhető brazil sztárja hevesen mondta a magáét Xabi Alonsónak, ám arra még ő sem vette a bátorságot, hogy meginduljon az edzője felé, helyette dühöngve tűnt el a játékoskijáróban.

Nem ez volt Lookman egyetlen botránya a klubnál, februárban a bergamóiak korábbi edzője, Gian Piero Gasperini egy BL-ben elszenvedett vereség után Lookmant az egyik legrosszabb tizenegyesrúgónak nevezte, akit valaha látott.

A nigériai csatár ezen nagyon megsértődött, és a közösségi médiában tiszteletlennek nevezte az edzőjét.

Lookman idén nyáron távozni akart, de az Atalanta több érte kapott ajánlatot is elutasított, melyet követően a futballista ismét összetűzött a klubjával. Később az ellentéteket sikerült elsimítani, de a Marseille elleni meccsen mutatott botránya után könnyen lehet, hogy a Serie A-ban szereplő együttes inkább mégis megválna tőle. Lookman formája is hagy némi kívánnivalót maga után, ugyanis a szezonban 9 tétmeccsen csupán egy gólt szerzett eddig.

Ami a szerdai BL-meccset illeti, az Atalanta végül a hajrában becserélt Lazar Samardzic 90. percben szerzett góljával 1-0-ra legyőzte francia riválisát.

