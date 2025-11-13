Traumás agysérülést szenvedett és összeesett a pályán Andrea Medina, akit később kórházba szállítottak.

Az agysérülést szenvedett Andrea Medinát kórházba kellett szállítani

Vajon felépül az agysérülést szenvedett Andrea Medina?

Az Atlético Madrid fiatal balhátvédje

egy ütközés után esett a földre, és hosszú percekig nem tudott felkelni. A klub orvosi stábja azonnal a segítségére sietett, és hosszan tartó ápolás után hordágyon vitték le a pályáról. Medina ezután mentővel került kórházba,

ahol további vizsgálatokat végeztek rajta.

A közvetítésben szereplő angol kommentátor, Jacqui Oatley az X-en „szörnyűnek” nevezte az esetet, hozzátéve:

Andrea Medina hirtelen összeesett, sürgős és hosszas ellátásra volt szüksége. Minden jót kívánunk neki, reméljük, jól van.

Andra Medina eszméletlenül esett össze a pályán

Az Atlético Madrid női csapata a mérkőzést követően hivatalos közleményt adott ki, melyben megerősítették, hogy

a játékos „traumás agysérülést szenvedett”. A klub hozzátette: Medina állapota stabil, de kórházi megfigyelés alatt marad, hogy további vizsgálatokat végezzenek rajta.

A BL-találkozót a történtek ellenére lejátszották, és a spanyol együttes 2–1-es vereséget szenvedett a Juventus ellen. Az olasz csapat góljait Emma Stolen Godo és Barbara Bonansea szerezték, utóbbi annak az ütközésnek is részese volt, amely után Medina megsérült.

Az Atlético ezzel három forduló után egy győzelemmel és két vereséggel a tizedik helyen áll a női Bajnokok Ligája tabelláján, míg a Juventus a nyolcadik helyre lépett előre.