Megrázó baleset Szentmártonkátán: öten haltak meg a vonat által szétroncsolt autóban

A labdarúgó Bajnokok Ligája keddi játéknapjának csúcsrangadóján a Liverpool 1-0-ra nyert a Real Madrid ellen. Trent Alexander-Arnold ezúttal ellenfélként tért vissza az Anfield Roadra, a hajrában becserélt angol sztárfocistát alaposan ki is fütyülte a hazai szurkolótábor. Az esetről a Real edzője, Xabi Alonso is elmondta a véleményét.

Trent Alexander-Arnold az előző idény végén úgy döntött, hogy nem hosszabbít szerződést a Liverpoollal, és inkább a Real Madridnál folytatja. Az angol sztárcsapat szurkolói ezt követően árulónak nevezték a jobbhátvédet, akit az utolsó néhány meccsén nem kíméltek a drukkerek. A 27 éves játékos kedd este ellenfélként tért vissza az Anfield Roadra, és azt kapta, amire számítani lehetett, a hazai szurkolók minden labdaérintésekor durván kifütyülték őt.

Trent Alexander-Arnoldot az utolsó 10 percre küldte be Xabi Alonso
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Mit mondott Xabi Alonso Trent Alexander-Arnoldról?

A Liverpool 1-0-s győzelmét követően a Real edzője, Xabi Alonso arról beszélt, hogy csapata a vereség ellenére jó teljesítményt nyújtott, megfelelő ritmusban játszott, és csak kis részletek döntöttek arról, hogy nem tudtak gólt szerezni. A baszk szakember a rengeteg bravúrt bemutató Thiabaut Courtois kapus remeklése mellett sem ment el szó nélkül, aki egyetlen alkalommal azonban nem háríthatott.

„Sok szabálytalanságot követtünk el, Thibaut Courtois pedig nem védhette a fejesgólt. Nehéz este volt ez számunkra, de nem fogok panaszkodni a csapatomra, mert mindent megtettünk. Jól küzdöttünk, egyenrangú ellenfelei voltunk a Liverpoolnak. Tanulni fogunk ebből” – mondta Alonso, aki a Szoboszlai Dominikkal baráti viszonyt ápoló Alexander-Arnold kifütyülésére is kitért.

Ez várható volt, erre számítottunk. Ő azonban profi és érett játékos, így fel volt készülve erre” 

– tette hozzá a Real edzője.

A meccs egyetlen gólját Alexis Mac Allister szerezte Szoboszlai kiváló szabadrúgásából. 4 forduló után a Liverpool a hatodik, a Real Madrid pedig az ötödik helyen áll a tabellán, egyaránt 9 ponttal.

