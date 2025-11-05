Trent Alexander-Arnold az előző idény végén úgy döntött, hogy nem hosszabbít szerződést a Liverpoollal, és inkább a Real Madridnál folytatja. Az angol sztárcsapat szurkolói ezt követően árulónak nevezték a jobbhátvédet, akit az utolsó néhány meccsén nem kíméltek a drukkerek. A 27 éves játékos kedd este ellenfélként tért vissza az Anfield Roadra, és azt kapta, amire számítani lehetett, a hazai szurkolók minden labdaérintésekor durván kifütyülték őt.
Mit mondott Xabi Alonso Trent Alexander-Arnoldról?
A Liverpool 1-0-s győzelmét követően a Real edzője, Xabi Alonso arról beszélt, hogy csapata a vereség ellenére jó teljesítményt nyújtott, megfelelő ritmusban játszott, és csak kis részletek döntöttek arról, hogy nem tudtak gólt szerezni. A baszk szakember a rengeteg bravúrt bemutató Thiabaut Courtois kapus remeklése mellett sem ment el szó nélkül, aki egyetlen alkalommal azonban nem háríthatott.
„Sok szabálytalanságot követtünk el, Thibaut Courtois pedig nem védhette a fejesgólt. Nehéz este volt ez számunkra, de nem fogok panaszkodni a csapatomra, mert mindent megtettünk. Jól küzdöttünk, egyenrangú ellenfelei voltunk a Liverpoolnak. Tanulni fogunk ebből” – mondta Alonso, aki a Szoboszlai Dominikkal baráti viszonyt ápoló Alexander-Arnold kifütyülésére is kitért.
Ez várható volt, erre számítottunk. Ő azonban profi és érett játékos, így fel volt készülve erre”
– tette hozzá a Real edzője.
A meccs egyetlen gólját Alexis Mac Allister szerezte Szoboszlai kiváló szabadrúgásából. 4 forduló után a Liverpool a hatodik, a Real Madrid pedig az ötödik helyen áll a tabellán, egyaránt 9 ponttal.
