Trent Alexander-Arnold húsz éven át futballozott a Liverpool csapatában, nyáron azonban az angol válogatott jobbhátvéd a Real Madrid együtteséhez igazolt. A spanyol klub színeiben a nyári klubvilágbajnokságon és az új idényben is öt-öt mérkőzésen kapott lehetőséget, a közelmúltban sérüléssel is bajlódott. Kedden azonban akár ismét pályára léphet, éppen a Szoboszlai Dominikék elleni idegenbeli BL-mérkőzésen. Ezzel kapcsolatban nyilatkozott a 27 éves védő.

Trent Alexander-Arnold és Szoboszlai Dominik ezúttal ellenfelek lesznek a Liverpool és a Real Madrid BL-mérkőzésén

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

„Akárhogyan is fogadnak, az a szurkolók döntése, és elfogadom.

Mindig szeretni fogom a klubot, és mindig a Liverpool szurkolója maradok.

Hálás vagyok a közös sikerekért, ezek az emlékek egy életre szólnak – mondta Alexander-Arnold, aki azt is elárulta, hogyha gólt szerez a mérkőzésen, nem ünnepel majd. – Az érzelmeimet félre kell tennem, és a legjobb futballomat kell játszanom, de ha gólt lőnék, nem ünnepelek."

Szoboszlai nem üzent Alexander-Arnoldnak?

Az angol hátvéd hozzátette, különös érzés lesz majd az idegenbeli öltözőbe belépni, erről már néhány korábbi csapattársával is üzenetet váltott. Elmondása szerint azonban Szoboszlai Dominik nem írt neki, ami meglepő annak fényében, hogy köztudottan nagyon jó barátságot kötöttek csapattársakként.

„Nagy meccs lesz, nehéz lesz érzelmileg is, de ez egy olyan kihívás, amit várok.

A sorsolás után Robbo (Andy Robertson), Mo (Szalah) és Ibou (Konaté) írtak nekem, és nevettünk rajta, hogy egymás ellen játszhatunk.

Mintha eleve elrendelt lett volna ez a párosítás" – mondta Alexander-Arnold.

A Liverpool Real Madrid elleni BL-mérkőzése magyar idő szerint kedden 21 órakor kezdődik az Anfielden.