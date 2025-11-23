Az olasz Como női labdarúgócsapatának svájci játékosa levetkőzött. A világ legszebb focistanőjének tartott Alisha Lehmann félmeztelen fényképeket osztott meg a közösségi oldalán.
A svájci válogatottal nyáron hazai Európa-bajnokságon szerepelt, majd az olasz Juventustól a Como csapatához szerződött Alisha Lehmann sokszor nem a pályán mutatott teljesítményével kerül be a hírekbe. Legutóbb azért, mert kirabolták az otthonát, de ennél is gyakrabban azért, mert pózol. A világ legszebb focistanőjének tartott Lehmann ezúttal még merészebb volt: félmeztelen fényképeket osztott meg.
Alisha Lehmann félmeztelen fényképeken pózol
Pár napja jelentették be, hogy ő lett egy világhírű fehérneműmárka új kampányarca, és az új kollekciót is vele jelentették be, ezúttal viszont a felsőtestén nem volt még melltartó sem – vette észre a Bors.
Galéria: Alisha Lehmann, a világ leghíresebb női focistája
Fotó: instagram.com/alishalehmann7 / AFP
1/31
Alisha Lehmann, a világ leghíresebb női focistája
Alisha Lehmann félmeztelen fotói ide kattintva vagy az alábbi Instagram-bejegyzésen keresztül megtekinthetőek.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!