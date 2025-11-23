Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Brutális valóság a fronton: Pokrovszk bukása súlyos jelzés az EU-nak

Sport

Verstappen kőkeményen üzent mindenkinek a Las Vegas-i Nagydíjon

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az olasz Como női labdarúgócsapatának svájci játékosa levetkőzött. A világ legszebb focistanőjének tartott Alisha Lehmann félmeztelen fényképeket osztott meg a közösségi oldalán.

A svájci válogatottal nyáron hazai Európa-bajnokságon szerepelt, majd az olasz Juventustól a Como csapatához szerződött Alisha Lehmann sokszor nem a pályán mutatott teljesítményével kerül be a hírekbe. Legutóbb azért, mert kirabolták az otthonát, de ennél is gyakrabban azért, mert pózol. A világ legszebb focistanőjének tartott Lehmann ezúttal még merészebb volt: félmeztelen fényképeket osztott meg.

Alisha Lehmann ezúttal a szokásosnál is merészebb, félmeztelen fényképeket osztott meg
Alisha Lehmann ezúttal a szokásosnál is merészebb, félmeztelen fényképeket osztott meg
Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

Alisha Lehmann félmeztelen fényképeken pózol

Pár napja jelentették be, hogy ő lett egy világhírű fehérneműmárka új kampányarca, és az új kollekciót is vele jelentették be, ezúttal viszont a felsőtestén nem volt még melltartó sem – vette észre a Bors. 

Galéria: Alisha Lehmann, a világ leghíresebb női focistája
Fotó: instagram.com/alishalehmann7 / AFP
1/31
Alisha Lehmann, a világ leghíresebb női focistája

Alisha Lehmann félmeztelen fotói ide kattintva vagy az alábbi Instagram-bejegyzésen keresztül megtekinthetőek.

Kirabolták a világ legszexibb focistanőjét – videó
A szexbomba focistanő hatalmas feltűnést keltett az Oktoberfesten – képek
Az Európa-bajnokság megaláztatása után távozik a klubjától a legszexisebb focistanő – képek

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!