A svájci válogatottal nyáron hazai Európa-bajnokságon szerepelt, majd az olasz Juventustól a Como csapatához szerződött Alisha Lehmann sokszor nem a pályán mutatott teljesítményével kerül be a hírekbe. Legutóbb azért, mert kirabolták az otthonát, de ennél is gyakrabban azért, mert pózol. A világ legszebb focistanőjének tartott Lehmann ezúttal még merészebb volt: félmeztelen fényképeket osztott meg.

Alisha Lehmann ezúttal a szokásosnál is merészebb, félmeztelen fényképeket osztott meg

Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

Pár napja jelentették be, hogy ő lett egy világhírű fehérneműmárka új kampányarca, és az új kollekciót is vele jelentették be, ezúttal viszont a felsőtestén nem volt még melltartó sem – vette észre a Bors.