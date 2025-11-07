Live
Carlo Ancelotti, a brazilok szövetségi kapitánya megnevezte azt a négy csapatot, amely szerinte esélyes lehet a Bajnokok Ligája-trófea megnyerésére Budapesten. Meglepő névsor, abból a szempontból mindenképpen, hogy Ancelotti a Liverpooltól kikapó Real Madridot rárakta, de Szoboszlai Dominikékat nem.

Négy forduló már lement a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszából. Három csapat még hibátlan – Inter, Bayern München és Arsenal –, az automatikus nyolcaddöntős szereplést érő első nyolcban még három angol (Manchester City Newcastle United, Liverpool), a címvédő PSG és a Real Madrid található. Carlo Ancelotti, a brazil válogatott szövetségi kapitánya tudja a siker receptjét a BL-ben, nála senki nem nyerte meg többször a trófeát edzőként (5).

Carlo Ancelotti a BL-győzelmi esélyekről beszélt
Carlo Ancelotti a BL-győzelmi esélyekről beszélt
Fotó: CHARLES SHOLL / BRAZIL PHOTO PRESS

Ancelotti a Real liverpooli veresége után is bizakodó

A 66 éves edzőlegenda szerint négy csapat jöhet szóba, ha a végső győzelemről beszélünk. 

A világ másik feléről nézve a Bajnokok Ligájában a szokásos favoritok vannak: Real Madrid, PSG, Manchester City és Bayern München

 – kezdte Ancelotti, majd komoly kritikát fogalmazott meg az új lebonyolítással kapcsolatban, ahol már 36 csapat szerepel a ligaszakaszban. – Az első néhány játéknapon gólparádé volt egyes mérkőzéseken, az ilyen szenzációs eredmények miatt azonban elvesztjük az érdeklődésünket. A ligaszakaszt azért bővítették ki, hogy érdekesebb legyen, ez mégsem így alakul. Ezt el kell fogadnunk.

A Magyar Nemzet hívta fel arra a figyelmet, hogy az Opta szuperszámítógépének szimulációi alapján a Liverpool van ott a négy legesélyesebb csapat között a Real Madrid helyett. A cégnél így néz ki az élmezőny:

  • Arsenal 23.5 százalék
  • Bayern München 14.3 százalék
  • Manchester City 12.9 százalék
  • Liverpool 11.7 százalék

A Bajnokok Ligája alapszakaszának következő körét november 25-én és 26-án rendezik. Az ötödik forduló csúcsmeccsének az Arsenal–Bayern München ígérkezik. 

Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
