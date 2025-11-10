Andreas Schjelderup szombaton az Instagram-oldalán tett közzé egy nyilatkozatot, amelyben beismerte, hogy gyermekpornográfiát terjesztett. Az 21 esztendős játékos még két évvel ezelőtt a dán Nordsjaelland színeiben szerepelt, amikor elmondása szerint anélkül továbbította a szóban forgó videót, hogy megnézte volna a teljes tartalmát.

Andreas Schjelderup gyermekpornográfiát terjesztett

Fotó: Miguel Lemos/NurPhoto/AFP

„Szeretnék nyíltan beszélni egy hülye hibámról, amelyet két évvel ezelőtt követtem el. Akkoriban tizenkilenc éves voltam, most pedig szembe kell néznem a következményekkel. Teljes felelősséget vállalok mindenért, ami történt és amit tettem, de fontos, hogy megértsék az eset körülményeit. Akkoriban Dániában éltem. Kaptam egy rövid videót, és anélkül, hogy kétszer is meggondoltam volna, néhány másodperccel később továbbítottam egy barátomnak. Mindig mémeket küldtünk egymásnak, ahogy sok tinédzser teszi. Amikor megkaptam ezt a videót és továbbítottam, a szokásos módon tettem – anélkül, hogy rájöttem volna, ez más. Csak az első néhány másodpercet láttam, nem azt, amit a videó később mutatott. A barátom, aki néhány másodperccel később látta a videót, azonnal mondta, hogy illegális elküldeni, ezért azonnal töröltem. Sajnos akkoriban nem gondoltam a következményekre, sem arra, hogy illegális lehet megosztani. Fel kellett volna fognom a helyzet súlyosságát, de akkor nem tettem" – írta a Benfica játékosa, aki kiemelte, hogy semmiféle ártó szándék nem volt benne, és tejes mértékben együttműködött a rendőrséggel, amikor megkeresték.

Bűncselekménnyel vádolnak, valószínűleg hamarosan elítélnek – minden bizonnyal felfüggesztett büntetést kapok.

Nincsenek mentségeim. Amit akkor Dániában tettem, az illegális és rossz volt. Remélem, hogy a hibám más embereket is arra késztet, hogy ne kövessék el ugyanezt, miután meghallgatják vagy elolvassák a történetemet. Jelenleg azt kívánom, bárcsak visszamehetnék az időben, és kijavíthatnám a hibámat. Soha korábban nem tettem semmi illegálisat, és nem is volt kapcsolatom a rendőrséggel, így ez hosszú ideig nagy sokk volt számomra."