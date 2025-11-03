Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Érdekes jelenet játszódott le a labdarúgó FA-kupában megrendezett Burton Albion-St Albans City mérkőzés után. Az angol hetedosztályban szereplő vendégcsapat kabalafigurája nem viselkedett túl visszafogottan, ittasan dülöngélt és obszcén módon mutogatott, majd a biztonságiak kivezették a stadionból.

A hetedik ligában szereplő vendégcsapat sima 6-0-s vereséget szenvedett harmadosztályú riválisa ellen az FA-kupa első fordulójában. A két angol klub meccse tehát egyoldalú küzdelmet hozott, azonban a St Albans City kabalafigurájának öltözött férfi a meccs után gondoskodott arról, hogy a kiscsapat nevét az interneten minél többen megismerjék.

A hetedosztályú angol csapat kabalafigurája ellopta a show-t a kupameccs után
A hetedosztályú angol csapat kabalafigurája ellopta a show-t a kupameccs után
Fotó: x.com/stalbanscityfc/

Az angol csapat kabalafigurája részegen hívta fel magára a figyelmet

A 6-0-s hazai siker után a figyelem gyorsan a pályán kívüli eseményekre terelődött, mivel bizarr felvételek kezdtek terjedni a St Albans City csapatának kabalafigurájáról, aki a „Sammy, a Szent” névre hallgat. Viselkedését azonban ezzel a jelzővel aligha lehetett illetni, ugyanis a jelmez alatt rejtőző férfi össze-vissza dülöngélt, majd átesett az egyik kapu mögötti reklámtáblán. Ezt követően nagy nehezen feltápászkodott, ököllel a levegőbe csapott, aztán a középső ujjait is mutogatta a közönség felé. 

A láthatóan nem túl józan Sammyt végül a biztonságiak kivezették a stadionból, a közösségi oldalakat pedig azonnal ellepték a különféle hozzászólások, miután a videó futótűzként kezdett el terjedni a világhálón.

  • „Ez annyira jellemző az amatőr ligára” – írta egy hozzászóló.
  • „Sammy bizony egyáltalán nem szent” – jegyezte meg egy másik kommentelő.
  • „A legbritebb dolog, ami valaha történt” – utalt rá egy szurkoló, hogy a futballmeccsek és az alkoholfogyasztás kéz a kézben járnak Angliában.

A St Albans City csapatának ezzel véget is ért az FA-kupa-szereplés, miután a harmadosztályú Burton Albion túl nagy falatnak bizonyult az amatőr ligás együttes számára.

Kapcsolódó cikkek

Ilyet még nem látott: kiállították a verekedést szító kabalafigurát a brazil bajnokin - videó
Elképesztő botrány: szexuálisan zaklatta a riporternőt a focicsapat kabalafigurája
Botrány az NBA-döntőben: Conor McGregor brutálisan kiütötte a kosárlabdacsapat kabaláját - videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!