Az Argentin Labdarúgó Szövetség múlt heti szabályváltoztatása eredményeként úgy döntött, az őszi és tavaszi bajnokságban a legtöbbet pontot gyűjtő csapat lesz a Ligabajnok, vagyis Rosario Central.
Az argentin ligabajnok ellen tiltakoztak
Az Estudiantes játékosai azonban látványosan tiltakozni kezdtek, amikor a két csapat vasárnapi mérkőzése előtt arra kérték őket a szövetség illetékesei, hogy álljanak díszsorfalat a bajnoknak. Juan Sebastián Verón klubjának játékosai ugyan felsorakoztak a rájátszás nyolcaddöntője előtt, de amikor Ángel Di María vezérletével a Rosario tagjai megindultak kifelé a játékoskijáróból, hirtelen hátat fordítottak.
A mérkőzést ugyan az Estudiantes nyerte 1-0-ra, de a szövetség több büntetést is kiosztott a tiltakozás miatt. A Lazio, a Manchester United és az Inter egykori középpályását, Juan Sebastian Verónt hat hónapra eltiltották minden futballal kapcsolatos tevékenységtől, míg a részt vevő labdarúgók két meccsre szóló eltiltást kaptak. A büntetést azonban csak a következő idényben kell letölteniük, azaz pályára léphetnek szombaton a Córdoba elleni negyeddöntőben.