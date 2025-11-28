Live
Az Argentin Labdarúgó Szövetség hat hónapra eltiltotta Juan Sebastián Verónt, az Estudiantes elnökét, mert nem volt hajlandó díszsorfalat állni az újdonsült bajnok Rosario Central csapatának.

Az Argentin Labdarúgó Szövetség múlt heti szabályváltoztatása eredményeként úgy döntött, az őszi és tavaszi bajnokságban a legtöbbet pontot gyűjtő csapat lesz a Ligabajnok, vagyis Rosario Central. 

Az argentinok legendája, Juan Sebastian Verón hat hónapig futballmeccsre sem mehet
Az argentinok legendája, Juan Sebastian Verón hat hónapig futballstadion közelébe sem mehet
Fotó: MATTEO CIAMBELLI / NurPhoto

Az argentin ligabajnok ellen tiltakoztak

Az Estudiantes játékosai azonban látványosan tiltakozni kezdtek, amikor a két csapat vasárnapi mérkőzése előtt arra kérték őket a szövetség illetékesei, hogy álljanak díszsorfalat a bajnoknak. Juan Sebastián Verón klubjának játékosai ugyan felsorakoztak a rájátszás nyolcaddöntője előtt, de amikor Ángel Di María vezérletével a Rosario tagjai megindultak kifelé a játékoskijáróból, hirtelen hátat fordítottak. 

A mérkőzést ugyan az Estudiantes nyerte 1-0-ra, de a szövetség több büntetést is kiosztott a tiltakozás miatt. A Lazio, a Manchester United és az Inter egykori középpályását, Juan Sebastian Verónt hat hónapra eltiltották minden futballal kapcsolatos tevékenységtől, míg a részt vevő labdarúgók két meccsre szóló eltiltást kaptak. A büntetést azonban csak a következő idényben kell letölteniük, azaz pályára léphetnek szombaton a Córdoba elleni negyeddöntőben. 

 

 

