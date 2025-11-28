Az Argentin Labdarúgó Szövetség múlt heti szabályváltoztatása eredményeként úgy döntött, az őszi és tavaszi bajnokságban a legtöbbet pontot gyűjtő csapat lesz a Ligabajnok, vagyis Rosario Central.

Az argentinok legendája, Juan Sebastian Verón hat hónapig futballstadion közelébe sem mehet

Fotó: MATTEO CIAMBELLI / NurPhoto

Az argentin ligabajnok ellen tiltakoztak

Az Estudiantes játékosai azonban látványosan tiltakozni kezdtek, amikor a két csapat vasárnapi mérkőzése előtt arra kérték őket a szövetség illetékesei, hogy álljanak díszsorfalat a bajnoknak. Juan Sebastián Verón klubjának játékosai ugyan felsorakoztak a rájátszás nyolcaddöntője előtt, de amikor Ángel Di María vezérletével a Rosario tagjai megindultak kifelé a játékoskijáróból, hirtelen hátat fordítottak.

AFA has now SUSPENDED every Estudiantes player who turned their backs during this guard of honour for Rosario Central for two games.



It has also suspended Estudiantes President Juan Sebastián Verón for 6 MONTHS! pic.twitter.com/s8cIlnKLmO — Jamie Ralph (@ModernLepra) November 28, 2025

A mérkőzést ugyan az Estudiantes nyerte 1-0-ra, de a szövetség több büntetést is kiosztott a tiltakozás miatt. A Lazio, a Manchester United és az Inter egykori középpályását, Juan Sebastian Verónt hat hónapra eltiltották minden futballal kapcsolatos tevékenységtől, míg a részt vevő labdarúgók két meccsre szóló eltiltást kaptak. A büntetést azonban csak a következő idényben kell letölteniük, azaz pályára léphetnek szombaton a Córdoba elleni negyeddöntőben.