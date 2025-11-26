Íme Arne Slot drámai vallomása a Liverpool Bajnokok Ligája-meccse előtt

„Általában egy vereség után azt mondanám, hogy a következő meccs egy lehetőség a válaszadásra, és ez ebben az esetben is igaz. A Liverpool nem az a klub, ahol a vereség bármilyen módon normálissá válhat, ami azt jelenti, hogy az egyetlen lehetőségünk a helyes reagálás. A legegyszerűbb módja annak, hogy elmagyarázzuk, mit jelent ez a gyakorlatban, az, hogy mindannyian mindent beleadunk, hogy megpróbáljuk elérni a szükséges, pozitív eredményt. Ez a minimális követelmény, nemcsak ma este, hanem minden egyes mérkőzésen, amit játszunk.” – kezdett bele hosszabb monológjába Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője a PSV Eindhoven elleni Bajnokok Ligája-meccs előtt.

Arne Slot nehéz helyzetben van

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

„Szombaton nem teljesítettük azokat a követelményeket, amelyeket magunk elé tűztünk. Ez egyértelmű. Utána azt mondtam, hogy az adott körülmények között a közönség úgy kitartott mellettünk, ahogy az más kluboknál talán nem történne meg, de ezt nem szabad magától értetődőnek vennünk. Ismétlem, rajtunk múlik, hogy megteremtsük a pozitív hangulat feltételeit azzal, hogy jó focit játszunk, mindig harcolunk, és megmutatjuk azt a fajta lendületet, amiről a liverpooli csapatok ismertek. Ez egy olyan felelősség, amelyet mindannyiunknak fel kell vállalnunk.

Hangsúlyoznom kell, hogy a szombati meccs (a Nottingham ellen – a szerk.) első félórája jobban megfelelt ennek a színvonalnak, mint azt talán valaha is elismerték. Abban az időszakban mi voltunk a domináns csapat, de nem kaptuk meg a jutalmunkat. Bár elsőként ismerem el, hogy ami utána történt, az nem volt elég jó, nem szabad figyelmen kívül hagynunk játékunk azon elemeit, amelyek közelebb álltak ahhoz, amire számíthattunk. Az ilyen jellegű ismeretek, az, amit korábban láttunk ettől a csapattól – ha nem is eleget mostanában –, és az, amit a keretünkben lévő játékosok minőségéről tudunk, bizalmat adhat nekünk abban, hogy javulás fog bekövetkezni, ha összetartunk, és továbbra is a lehető legkeményebben dolgozunk.

Ma este egy másik versenyben kell ezt megtennünk egy olyan ellenféllel szemben, amelyet természetesen jól ismerek. A PSV az Eredivisie élén áll, és az elmúlt két szezonban egymás után bajnokok voltak, így a múltjuk magáért beszél. Peter Bosz személyében egy olyan menedzserük van, akit nemcsak Hollandiában, hanem általában a futballban is nagy tisztelet övez... Nagyon erős csapat, néhány kiváló játékossal – elég csak a Napoli elleni legutóbbi győzelmüket megnézni, hogy ezt lássuk –, ami alkalmat ad arra, hogy a legjobb arcunkat mutassuk. Korábban és a szombati meccs után is azt mondtam, hogy nagyon hálás vagyok azért, hogy a szurkolóink ​​így kitartottak mellettünk, és hozzátenném, hogy ez csak megerősíti a vágyamat, hogy olyan focit és eredményeket nyújtsak nektek, amilyeneket megérdemeltek.