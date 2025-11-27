A Liverpool az utóbbi 12 meccséből 9-et elveszített, Arne Slot együttese szerda este a PSV Eindhoven ellen is megalázó vereséget szenvedett az Anfield Roadon. A BL-mérkőzés után forrtak az indulatok, az angol sztárcsapat szurkolói közül többen is kőkeményen fogalmaztak, a sorozatos kudarcokért pedig az együttes holland edzőjét okolták.

Az Arne Slot vezette Liverpool megint kikapott

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Arne Slot kirúgása lenne a megoldás?

Szoboszlai Dominik hiába szerzett gólt és játszott ismét remekül, ez sem segített a Liverpoolnak abban, hogy elkerülje az újabb súlyos vereséget. A PSV elleni 4-1-es kudarcot követően Slot csalódottan nyilatkozott, de azt is hozzátette, hogy a saját pozíciója miatt nem aggódik. A Liverpool-szurkolók közül viszont többen is úgy gondolják, hogy a 47 éves szakembernek mennie kell, keserűségüknek pedig hangot is adtak a közösségi médiában.

Az X oldalon sokan a holland edző kirúgását követelik –„Slot takarodj!”, és ehhez hasonló kommentek formájában –,

egyesek hosszabban, mások rövidebben elemzik, miért is kellene meneszteni a trénert.

„Roy Hodgson és Brendan Rodgers voltak azok a menedzserek, akiknek a kirúgását szorgalmaztam, mindenki más mellett kitartottam, mióta Liverpool-drukker vagyok. De nem tudom, kitarthatok-e még Slot mellett. Ez a szezon egy rémálom” – írta egy csalódott szurkoló.

„Szomorú, hogy Slot szerint nincs baj a csapattal. Látjuk, hová vezet ez a fajta tagadás. Minden meccsen ugyanazokat a hibákat követi el” – idézte a This is Anfield portál egy másik szomorú drukker szavait.

Ennek a csapatnak az alapvető problémája Slot.

Ő egyértelmű üzenetet küldött a játékosoknak – a teljesítmény semmit sem számít, ha kedvellek, akkor játszani fogsz” – utalt rá egy drukker, miszerint Slot nem a teljesítmény, hanem a szimpátia alapján állítja össze a csapatot.

Arne Slot miatt őrjöngenek a Liverpool-drukkerek

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Többen is elfogadhatatlannak és megalázónak minősítették az elmúlt mérkőzésken nyújtott produkciót és Slot munkáját,

aki egyelőre élvezi a vezetőség támogatását, bár nagy kérdés, hogy meddig. A Liverpool történelmi mélyponton van, hiszen 1992 óta először kapott zsinórban három meccsen minimum három gólt, és 1953 óta először kapott ki sorozatban háromszor legalább három góllal. Hazai pályán pedig 1898 óta nem fordult elő, hogy egy naptári éven belül három, legalább háromgólos veresége legyen a Vörösöknek.