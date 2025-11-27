Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli!

Szorul a hurok: kiderült Zelenszkij gyenge pontja – az USA kitálalt

Sport

Az Origo olvasói döntöttek Arne Slot sorsáról – menjen vagy maradjon a Liverpool edzője?

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Liverpool edzője alatt inog a kispad az újabb sokkoló vereség után. Arne Slot jövőjével kapcsolatban hamarosan döntést hozhat a Liverpool válságstábja, hiszen a csapat az utóbbi 12 meccséből 9-szer kikapott. Az Origo olvasói is voksoltak, a szavazatok alapján egyértelműen döntöttek a holland edző sorsáról.

Arne Slot vezetésével a Liverpool az előző idényben ugyan bajnok lett, a mostani szezonban azonban látványosan szenved a csapat, amely a Bajnokok Ligájában és a Premier League-ben sem teljesít fényesen.

Arne Slot árulkodó gesztusa
Arne Slot egyre nehezebb helyzetben van
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Mi lesz Arne Slot sorsa?

A 47 éves szakemberrel a kispadon a Liverpool az elmúlt 12 meccséből 9-et elveszített. Az angol bajnokcsapat 1992 óta először kapott zsinórban három meccsen minimum három gólt, és 1953 óta először kapott ki sorozatban háromszor legalább három góllal. Hazai pályán pedig 1898 óta nem fordult elő, hogy egy naptári éven belül három, legalább háromgólos veresége legyen a Vörösöknek. A Liverpool történelmi mélypontra jutott, ezért az Origo olvasóinak feltettük a kérdést, miszerint menjen vagy maradjon Slot.

A szavazatok egyértelmű eredmény hoztak, a voksolók 74 százaléka úgy döntött, hogy távoznia kell az edzőnek, 

és csupán 26 százalékuk szavazott arra, hogy Slotot meg kellene tartani.

Vajon a Liverpool vezetői hogyan döntenek majd a holland szakember jövőjét illetően?

Kapcsolódó cikkek

Szoboszlai legfőbb kritikusa kegyetlen ítéletet mondott a Liverpool csúfos kudarca után
„Slot, takarodj!” – Liverpoolban betelt a pohár a BL-szégyen után
„Sz.rban vagyunk" – kiborult Szoboszlai csapattársa a BL-égés után

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!