Az Origo olvasói döntöttek Arne Slot sorsáról – menjen vagy maradjon a Liverpool edzője?

Arne Slot vezetésével a Liverpool az előző idényben ugyan bajnok lett, a mostani szezonban azonban látványosan szenved a csapat, amely a Bajnokok Ligájában és a Premier League-ben sem teljesít fényesen.

Arne Slot egyre nehezebb helyzetben van

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Mi lesz Arne Slot sorsa?

A 47 éves szakemberrel a kispadon a Liverpool az elmúlt 12 meccséből 9-et elveszített. Az angol bajnokcsapat 1992 óta először kapott zsinórban három meccsen minimum három gólt, és 1953 óta először kapott ki sorozatban háromszor legalább három góllal. Hazai pályán pedig 1898 óta nem fordult elő, hogy egy naptári éven belül három, legalább háromgólos veresége legyen a Vörösöknek. A Liverpool történelmi mélypontra jutott, ezért az Origo olvasóinak feltettük a kérdést, miszerint menjen vagy maradjon Slot.

A szavazatok egyértelmű eredmény hoztak, a voksolók 74 százaléka úgy döntött, hogy távoznia kell az edzőnek,

és csupán 26 százalékuk szavazott arra, hogy Slotot meg kellene tartani.

Vajon a Liverpool vezetői hogyan döntenek majd a holland szakember jövőjét illetően?

