Már önmagában az érdekes volt, hogy egy vasárnapi mérkőzés előtt csütörtökön sajtótájékoztatót tartott a Liverpool. Általában ez a meccsek előtt egy, maximum két nappal korábban szokott lenni, most pedig három lett ez a szám. A sajtóhírek arról szóltak a tájékoztató előtt, hogy a klub illetékesei ultimátumot adtak Arne Slotnak, mely szerint a következő két Premier League-meccset meg kell, nyernie a West Ham és utána a Sunderland ellen, különben veszélybe kerül az állása.

Az Arne Slot vezette Liverpool megint kikapott

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Arne Slot nincs könnyű helyzetben

„Nem vagyok benne biztos, hogy tegnap este mondtam-e, de küzdünk tovább (szerdán kapott ki a csapat a BL-ben a PSV-től 4-1-re – a szerk). És megpróbálunk fejlődni. Ezt mindannyian próbáljuk, de a beszélgetések erről... azok ugyanazok voltak, mint az elmúlt másfél évben. A múlt szezonban, amikor nagyon jól teljesítettünk, nagy hangsúlyt fektettünk bizonyos egyénekre, és mindig azt mondtam, hogy ennek a csapatról kellene szólnia, és a csapat nagyon jó színben tünteti fel az egyéneket. És ha az ellenkezője történik, akkor is a csapatot kell néznünk, nem az egyéneket.

Azt csináljuk, amiről ez a klub szól, az pedig a folyamatos küzdelem, és bármilyen nehéz is, együtt kell harcolnunk. De az is jó lenne, ha megjutalmazhatnánk magunkat azokban a pillanatokban, amikor jól játszunk, mert igen, az emberek nagyon koncentráltak és helyesen látják azokat a részeket, amelyekben nem játszunk jól. Határozottan vannak a meccseknek olyan, nagyobb részei, ahol jól játszunk, és ahol sok helyzetet teremtünk, és hajlamosak vagyunk elfelejteni megjutalmazni magunkat ezekben a pillanatokban.

Nagy a nyomás, ha egy topklubnál dolgozol vagy ott játszol, és még inkább nagyobb, ha több meccset veszítesz, mint amihez ez a klub vagy ez a menedzser hozzászokott. Szóval mindig van nyomás, de a múlt szezonban is nagy volt a nyomás, hogy megnyerjük a bajnokságot, és most másfajta nyomás van rajtunk, mert annyi meccset elveszítettünk.” – mondta Arne Slot, a Vörösök mestere.

A Liverpool legközelebb vasárnap játszik idegenben a West Ham ellen a PL-ben, majd a rákövetkező fordulóban a Sunderlandet fogadja az Anfield Roadon.