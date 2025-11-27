Szavazzon: maradjon vagy távozzon a Liverpool edzője a megszégyenítő vereség után?

Arne Slot vezetésével történelmi mélypontra jutott a Liverpool, a holland szakember irányításával a Premier League címvédője az utóbbi 12 mérkőzéséből 9 alkalommal szenvedett vereséget. Az angol bajnokcsapat 1992 óta először kapott zsinórban három meccsen minimum három gólt, és 1953 óta először kapott ki sorozatban háromszor legalább három góllal. Hazai pályán pedig 1898 óta nem fordult elő, hogy egy naptári éven belül három, legalább háromgólos veresége legyen a Vörösöknek.
Arne Slot: menjen vagy maradjon a Liverpool edzője?
A PSV Eindhoven elleni 4-1-es hazai vereség után a szurkolók is haragra gerjedtek, rengetegen követelték Szoboszlai Dominikék edzőjének a kirúgását. Slot is megszólalt a saját jövőjéről a BL-kudarcot követően, elmondása szerint azonban nem aggódik, mert érzi a vezetőség bizalmát.
„Nem aggódom. Ez alatt azt értem, hogy nem a saját pozíciómmal foglalkozom. Elemzem a játékot, próbálok segíteni a játékosoknak, és nyilvánvaló, hogy ezt most nem úgy csinálom, mint tavaly. Jobban kell teljesítenem, és minden egyes nap azon dolgozom, hogy javítsam a csapatot” – mondta az újabb megalázó vereséget követően a Liverpool edzője.
Ezek után adódik a kérdés, hogy vajon folytatnia kellene-e a munkát Slotnak, vagy a Liverpoolnak új vezetőedzőre lenne szüksége?
Szavazzon, és kövesse nyomon a szavazás állását!
Maradjon vagy távozzon Arne Slot a Liverpooltól?
Arne Slot 2024 nyarán, Jürgen Klopp távozását követően került a Liverpool élére, amellyel az első szezonjában megnyerte a Premier League-et. A holland trénerrel a Vörösök a 2025/2026-os idényt is jól kezdték, a bajnokságban öt sikerrel rajtoltak, ám azóta hatalmas hullámvölgybe kerültek, és a legutóbbi 12 meccsükből csupán 3-at tudtak megnyerni, a többi találkozón egyaránt vereséget szenvedtek.
Kapcsolódó cikkek