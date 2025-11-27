Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Ukrajnában valami megmozdult: úgy tűnik, nagyobb baj közeleg, mint eddig hittük

Sport

Szavazzon: maradjon vagy távozzon a Liverpool edzője a megszégyenítő vereség után?

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Liverpool újabb súlyos vereséget szenvedett, az angol sztárcsapat ezúttal a PSV Eindhoventől kapott ki 4-1-re a Bajnokok Ligájában. Arne Slot vezetőedző egyelőre nem aggódik a jövője miatt, de a szurkolók közül sokan elzavarnák a csapattól. Ön mit gondol Szoboszlai Dominikék edzőjéről: menjen vagy maradjon? Szavazzon!

Arne Slot vezetésével történelmi mélypontra jutott a Liverpool, a holland szakember irányításával a Premier League címvédője az utóbbi 12 mérkőzéséből 9 alkalommal szenvedett vereséget. Az angol bajnokcsapat 1992 óta először kapott zsinórban három meccsen minimum három gólt, és 1953 óta először kapott ki sorozatban háromszor legalább három góllal. Hazai pályán pedig 1898 óta nem fordult elő, hogy egy naptári éven belül három, legalább háromgólos veresége legyen a Vörösöknek.

Liverpool's Dutch manager Arne Slot reacts during the English Premier League football match between Liverpool and Nottingham Forest at Anfield in Liverpool, north west England on November 22, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Arne Slot vezetésével történelmi mélypontra jutott a Liverpool
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Arne Slot: menjen vagy maradjon a Liverpool edzője?

A PSV Eindhoven elleni 4-1-es hazai vereség után a szurkolók is haragra gerjedtek, rengetegen követelték Szoboszlai Dominikék edzőjének a kirúgását. Slot is megszólalt a saját jövőjéről a BL-kudarcot követően, elmondása szerint azonban nem aggódik, mert érzi a vezetőség bizalmát.

„Nem aggódom. Ez alatt azt értem, hogy nem a saját pozíciómmal foglalkozom. Elemzem a játékot, próbálok segíteni a játékosoknak, és nyilvánvaló, hogy ezt most nem úgy csinálom, mint tavaly. Jobban kell teljesítenem, és minden egyes nap azon dolgozom, hogy javítsam a csapatot” – mondta az újabb megalázó vereséget követően a Liverpool edzője.

Arne Slot árulkodó gesztusa
Arne Slot egyre nehezebb helyzetben van
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Ezek után adódik a kérdés, hogy vajon folytatnia kellene-e a munkát Slotnak, vagy a Liverpoolnak új vezetőedzőre lenne szüksége?

Szavazzon, és kövesse nyomon a szavazás állását!

Maradjon vagy távozzon Arne Slot a Liverpooltól?

Arne Slot 2024 nyarán, Jürgen Klopp távozását követően került a Liverpool élére, amellyel az első szezonjában megnyerte a Premier League-et. A holland trénerrel a Vörösök a 2025/2026-os idényt is jól kezdték, a bajnokságban öt sikerrel rajtoltak, ám azóta hatalmas hullámvölgybe kerültek, és a legutóbbi 12 meccsükből csupán 3-at tudtak megnyerni, a többi találkozón egyaránt vereséget szenvedtek.

Kapcsolódó cikkek

„Sz.rban vagyunk" – kiborult Szoboszlai csapattársa a BL-égés után
Nézze meg Szoboszlai Dominik történelmi BL-gólját! – videó
Szoboszlai lett a megalázott Liverpool legjobbja, Kerkez kegyetlen kritikát kapott

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!