Szavazzon: maradjon vagy távozzon a Liverpool edzője a megszégyenítő vereség után?

Arne Slot vezetésével történelmi mélypontra jutott a Liverpool, a holland szakember irányításával a Premier League címvédője az utóbbi 12 mérkőzéséből 9 alkalommal szenvedett vereséget. Az angol bajnokcsapat 1992 óta először kapott zsinórban három meccsen minimum három gólt, és 1953 óta először kapott ki sorozatban háromszor legalább három góllal. Hazai pályán pedig 1898 óta nem fordult elő, hogy egy naptári éven belül három, legalább háromgólos veresége legyen a Vörösöknek.

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Arne Slot: menjen vagy maradjon a Liverpool edzője?

A PSV Eindhoven elleni 4-1-es hazai vereség után a szurkolók is haragra gerjedtek, rengetegen követelték Szoboszlai Dominikék edzőjének a kirúgását. Slot is megszólalt a saját jövőjéről a BL-kudarcot követően, elmondása szerint azonban nem aggódik, mert érzi a vezetőség bizalmát.

„Nem aggódom. Ez alatt azt értem, hogy nem a saját pozíciómmal foglalkozom. Elemzem a játékot, próbálok segíteni a játékosoknak, és nyilvánvaló, hogy ezt most nem úgy csinálom, mint tavaly. Jobban kell teljesítenem, és minden egyes nap azon dolgozom, hogy javítsam a csapatot” – mondta az újabb megalázó vereséget követően a Liverpool edzője.

Arne Slot egyre nehezebb helyzetben van

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Ezek után adódik a kérdés, hogy vajon folytatnia kellene-e a munkát Slotnak, vagy a Liverpoolnak új vezetőedzőre lenne szüksége?