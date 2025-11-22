Az Origón is beszámoltunk arról, hogy a Premier League 12. fordulójában a Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal felálló Liverpool 3-0-ra kikapott a Nottingham Forest csapatától az Anfielden. Ezzel az újabb háromgólos vereséggel a Liverpool 60 éves negatív rekordot állított be. A Liverpool 1965 áprilisa óta először veszített el egymást után két bajnoki mérkőzést legalább háromgólos különbséggel. Ilyen legutóbb a klub legendás edzőjének, Bill Shanklynek az irányítása alatt fordult elő. A Liverpool ezzel a vereséggel a negyedik olyan csapat lett, amely címvédőként úgy kezdett egy Premier League-szezont, hogy az első 12 meccsén legalább hat veresége volt. Nos, ezek után értékelt Arne Slot, nem is akárhogyan.

Arne Slot újabb vereséget szenvedett a Liverpoollal

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

„Az első félórában azt hiszem, a játékosok azt tették, amire számítottunk – sok energiával játszottak, elég helyzetet alakítottak ki ahhoz, hogy gólt szerezzünk –, aztán kaptunk egy gólt pontrúgásból, és ez teljesen megváltoztatta a lendületet és a játékot. Utána nagyon küzdöttünk, hogy olyan helyzeteket találjunk, amelyeket az első félórában sikerült kialakítanunk. Megpróbáltam néhány változtatást, néhány kiigazítást eszközölni, de nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna. Nagy csalódás. Ha jól mennek a dolgok, ha nem, az mindig az én felelősségem.” – mondta a holland szakember, majd arra is kitért, mi a helyzet a meccs kapcsán a csapat önbizalmával, mennyire hittek magukban és mennyire voltak idegesek a mérkőzésen:

„Amit láttunk, az az, hogy miután egy gólos hátrányba kerültünk, küzdünk – küzdünk abban az értelemben, hogy nem alakítottunk ki annyi helyzetet. Megpróbáltuk felpörgetni őket, megadni nekik a szükséges információkat ahhoz, hogy jól kezdjék a második félidőt, és közvetlenül a kezdés után bekaptuk a második gólt is. Ez ismét nagy csapás volt nekünk, és nagy önbizalomlöket volt nekik. A játékosok tovább próbálkoztak – ezért nem hibáztathatom őket –, de nagyon nehéz volt rést találnunk, és amikor találtunk, minden egyes próbálkozásunkat blokkolták.”