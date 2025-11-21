A Liverpool háromgólos vereséget szenvedett a 11. forduló rangadóján a Manchester City vendégeként, Arne Slot együttese ezzel a tabella nyolcadik helyére csúszott vissza. Szoboszlai Dominikék szombaton a Ferencváros Európa-liga-ellenfele, a Nottingham Forest ellen javíthatnak az Anfield Roadon.
Arne Slot Szoboszlairól és Kerkezről is beszélt
A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón a Liverpool holland edzője elmondta, hogy a tabella állását 38 meccs után érdemes megítélni, a második legjobb időszak erre pedig akkor kínálkozik, amikor a bajnokság fele, tehát 19 forduló már eltelt. „Majd lássuk meg, hogy akkor hol tartunk” – mondta Slot, akit meglepett, hogy máris a várható téli átigazolásokról kérdezték, miszerint a Liverpoolnak szüksége lenne középhátvédekre.
A világbajnoki selejtezők is szóba kerültek, ennek kapcsán pedig a magyar válogatott kiesése, amely az első csapatból Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost érinti.
Beszéltünk róla mindkettejükkel. Nagy csalódás volt, hogy ilyen közel álltak a pótselejtezős hely megszerzéséhez, aztán a hosszabbítás hosszabbításában kiestek. Persze a ráadás jogos volt, mivel két csere is történt az utolsó percekben”
– utalt Marco Rossi változtatásaira Slot, hiszen a magyar csapat szövetségi kapitánya a 93. percben kettőt is cserélt még, a meccs pedig Troy Parrott 96. percben lőtt góljával dőlt el az írek javára.
Nagyon nehéz feldolgozni, amikor ilyenkor kapsz gólt,
ugyanakkor ott az ellenpélda, hiszen Andy Robertsonék a skót válogatottal éppen az utolsó pillanatban jutottak ki a vb-re” – tette hozzá Slot, aki a svédekről is beszélt, miszerint a skandinávok csak egy pontot szereztek a vb-selejtezőkben, de a Nemzetek Ligájában elért eredményük miatt még kijuthatnak a tornára.
A Liverpool edzője még a sérültekről is beszélt, többek Conor Bradley, Florian Wirtz és Jeremie Frimpong sem lesz bevethető, de Alisson kapus visszatérhet. Slot azt is kiemelte, hogy Szoboszlai számos poszton képes jó teljesítményt nyújtani, a magyar játékos várhatóan újra jobbhátvéd lesz majd a Forest elleni mérkőzésen.
Kapcsolódó cikkek
Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!