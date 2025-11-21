Live
A Premier League 12. fordulójában a címvédő Liverpool a Nottingham Forest együttesét fogadja az Anfield Roadon. Arne Slot a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Szoboszlai Dominikról és Kerkez Milosról is szót ejtett, miután a magyar válogatott kikapott az írektől a sorsdöntő vb-selejtezőn.

A Liverpool háromgólos vereséget szenvedett a 11. forduló rangadóján a Manchester City vendégeként, Arne Slot együttese ezzel a tabella nyolcadik helyére csúszott vissza. Szoboszlai Dominikék szombaton a Ferencváros Európa-liga-ellenfele, a Nottingham Forest ellen javíthatnak az Anfield Roadon.

Liverpool's Dutch manager Arne Slot arrives on pitch for the English Premier League football match between Manchester City and Liverpool at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on November 9, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Arne Slot csapata az előző fordulóban kikapott a Manchester Citytől
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Arne Slot Szoboszlairól és Kerkezről is beszélt

A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón a Liverpool holland edzője elmondta, hogy a tabella állását 38 meccs után érdemes megítélni, a második legjobb időszak erre pedig akkor kínálkozik, amikor a bajnokság fele, tehát 19 forduló már eltelt. „Majd lássuk meg, hogy akkor hol tartunk” – mondta Slot, akit meglepett, hogy máris a várható téli átigazolásokról kérdezték, miszerint a Liverpoolnak szüksége lenne középhátvédekre.

A világbajnoki selejtezők is szóba kerültek, ennek kapcsán pedig a magyar válogatott kiesése, amely az első csapatból Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost érinti.

Beszéltünk róla mindkettejükkel. Nagy csalódás volt, hogy ilyen közel álltak a pótselejtezős hely megszerzéséhez, aztán a hosszabbítás hosszabbításában kiestek. Persze a ráadás jogos volt, mivel két csere is történt az utolsó percekben” 

– utalt Marco Rossi változtatásaira Slot, hiszen a magyar csapat szövetségi kapitánya a 93. percben kettőt is cserélt még, a meccs pedig Troy Parrott 96. percben lőtt góljával dőlt el az írek javára.

Liverpool's Dutch manager Arne Slot (R) congratultes his players including Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai after the UEFA Champions League football match between Eintracht Frankfurt and Liverpool FC in Frankfurt, western Germany on October 22, 2025. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
Arne Slot reagált Szoboszlai Dominikék vb-seejtezős kudarcára
Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Nagyon nehéz feldolgozni, amikor ilyenkor kapsz gólt, 

ugyanakkor ott az ellenpélda, hiszen Andy Robertsonék a skót válogatottal éppen az utolsó pillanatban jutottak ki a vb-re” – tette hozzá Slot, aki a svédekről is beszélt, miszerint a skandinávok csak egy pontot szereztek a vb-selejtezőkben, de a Nemzetek Ligájában elért eredményük miatt még kijuthatnak a tornára.

A Liverpool edzője még a sérültekről is beszélt, többek Conor Bradley, Florian Wirtz és Jeremie Frimpong sem lesz bevethető, de Alisson kapus visszatérhet. Slot azt is kiemelte, hogy Szoboszlai számos poszton képes jó teljesítményt nyújtani, a magyar játékos várhatóan újra jobbhátvéd lesz majd a Forest elleni mérkőzésen.

