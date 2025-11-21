A Liverpool háromgólos vereséget szenvedett a 11. forduló rangadóján a Manchester City vendégeként, Arne Slot együttese ezzel a tabella nyolcadik helyére csúszott vissza. Szoboszlai Dominikék szombaton a Ferencváros Európa-liga-ellenfele, a Nottingham Forest ellen javíthatnak az Anfield Roadon.

Arne Slot csapata az előző fordulóban kikapott a Manchester Citytől

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Arne Slot Szoboszlairól és Kerkezről is beszélt

A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón a Liverpool holland edzője elmondta, hogy a tabella állását 38 meccs után érdemes megítélni, a második legjobb időszak erre pedig akkor kínálkozik, amikor a bajnokság fele, tehát 19 forduló már eltelt. „Majd lássuk meg, hogy akkor hol tartunk” – mondta Slot, akit meglepett, hogy máris a várható téli átigazolásokról kérdezték, miszerint a Liverpoolnak szüksége lenne középhátvédekre.

A világbajnoki selejtezők is szóba kerültek, ennek kapcsán pedig a magyar válogatott kiesése, amely az első csapatból Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost érinti.

Beszéltünk róla mindkettejükkel. Nagy csalódás volt, hogy ilyen közel álltak a pótselejtezős hely megszerzéséhez, aztán a hosszabbítás hosszabbításában kiestek. Persze a ráadás jogos volt, mivel két csere is történt az utolsó percekben”

– utalt Marco Rossi változtatásaira Slot, hiszen a magyar csapat szövetségi kapitánya a 93. percben kettőt is cserélt még, a meccs pedig Troy Parrott 96. percben lőtt góljával dőlt el az írek javára.

Arne Slot reagált Szoboszlai Dominikék vb-seejtezős kudarcára

Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Nagyon nehéz feldolgozni, amikor ilyenkor kapsz gólt,

ugyanakkor ott az ellenpélda, hiszen Andy Robertsonék a skót válogatottal éppen az utolsó pillanatban jutottak ki a vb-re” – tette hozzá Slot, aki a svédekről is beszélt, miszerint a skandinávok csak egy pontot szereztek a vb-selejtezőkben, de a Nemzetek Ligájában elért eredményük miatt még kijuthatnak a tornára.

A Liverpool edzője még a sérültekről is beszélt, többek Conor Bradley, Florian Wirtz és Jeremie Frimpong sem lesz bevethető, de Alisson kapus visszatérhet. Slot azt is kiemelte, hogy Szoboszlai számos poszton képes jó teljesítményt nyújtani, a magyar játékos várhatóan újra jobbhátvéd lesz majd a Forest elleni mérkőzésen.