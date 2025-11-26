Live
A Liverpool hónapok óta hatalmas hullámvölgyben van, a Premier League címvédője az utóbbi tizenegy tétmeccséből nyolcat elveszített. Arne Slot alatt erősen inog a kispad, a Manchester United legendája, Paul Scholes szerint pedig mindez arra vezethető vissza, hogy a holland edző az előző idény végén nagyon tiszteletlenül viselkedett.

Az előző idény végéhez közeledve Arne Slot Ibizára utazott, ahol többek között Gary Lineker társaságában bulizott. A Liverpool májusban 2-2-es döntetlent játszott az Arsenal ellen, ezzel bebiztosította bajnoki győzelmét, majd ezt követően döntött úgy a Vörösök edzője, hogy a spanyolországi szigeten piheni ki a hosszú szezon fáradalmait.

Arne Slot ibizai bulizása miatt szenved a Liverpool?
Arne Slot ibizai bulizása miatt szenved a Liverpool?
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Paul Scholes szerint Arne Slot tiszteletlen volt

A Liverpool formája már a 2024/2025-ös idény végén hanyatlani kezdett, a csapat az utolsó négy bajnokiján nyeretlen maradt, bár addigra akkora előnyt szerzett, hogy ez is elég volt a Premier League megnyeréséhez. A Manchester United korábbi játékosa szerint azonban Arne Slot tiszteletlen volt, amiért bulizni ment Ibizára, miközben még tartott a szezon. Scholes úgy véli, a holland edző akkori viselkedése is közrejátszik abban, hogy most látványosan szenved a klub.

Azt hiszem, ez az egész hanyatlás a tavalyi szezon vége felé kezdődött, amikor megnyerték a bajnokságot. Ekkor kezdtek visszaesni, Arne Slot pedig Ibizán bulizott, még DJ-ként is feltűnt. Ilyet tenni a szezon vége előtt, amikor még tart a bajnokság – szerintem ez tiszteletlenség” 

– bírálta keményen a Liverpool edzőjét Scholes.

A Liverpool a hétvégén hazai pályán 3-0-ra kikapott a Nottingham Foresttől, ezzel a tabella 12. helyére csúszott vissza. Szoboszlai Dominikék szerdán már a Bajnokok Ligájában lépnek pályára, az 5. fordulóban a holland PSV Eindhoven együttesét fogadják az Anfield Roadon.

