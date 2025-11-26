Az előző idény végéhez közeledve Arne Slot Ibizára utazott, ahol többek között Gary Lineker társaságában bulizott. A Liverpool májusban 2-2-es döntetlent játszott az Arsenal ellen, ezzel bebiztosította bajnoki győzelmét, majd ezt követően döntött úgy a Vörösök edzője, hogy a spanyolországi szigeten piheni ki a hosszú szezon fáradalmait.

Arne Slot ibizai bulizása miatt szenved a Liverpool?

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Paul Scholes szerint Arne Slot tiszteletlen volt

A Liverpool formája már a 2024/2025-ös idény végén hanyatlani kezdett, a csapat az utolsó négy bajnokiján nyeretlen maradt, bár addigra akkora előnyt szerzett, hogy ez is elég volt a Premier League megnyeréséhez. A Manchester United korábbi játékosa szerint azonban Arne Slot tiszteletlen volt, amiért bulizni ment Ibizára, miközben még tartott a szezon. Scholes úgy véli, a holland edző akkori viselkedése is közrejátszik abban, hogy most látványosan szenved a klub.

Azt hiszem, ez az egész hanyatlás a tavalyi szezon vége felé kezdődött, amikor megnyerték a bajnokságot. Ekkor kezdtek visszaesni, Arne Slot pedig Ibizán bulizott, még DJ-ként is feltűnt. Ilyet tenni a szezon vége előtt, amikor még tart a bajnokság – szerintem ez tiszteletlenség”

– bírálta keményen a Liverpool edzőjét Scholes.

🗣️ Paul Scholes: “Do you remember when they won the league? The bad form started, they went away, went to Ibiza. Arne Slot was DJing in Ibiza. I think that’s disrespectful that, before the season’s done. I think that’s classless.” pic.twitter.com/A3tqUu0H4U — Anfield Football (@AnfieldFootball) November 25, 2025

A Liverpool a hétvégén hazai pályán 3-0-ra kikapott a Nottingham Foresttől, ezzel a tabella 12. helyére csúszott vissza. Szoboszlai Dominikék szerdán már a Bajnokok Ligájában lépnek pályára, az 5. fordulóban a holland PSV Eindhoven együttesét fogadják az Anfield Roadon.

