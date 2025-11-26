Live
Az Arsenal 13 éves tehetsége, Luis Munoz lett minden idők legfiatalabb játékosa, aki valaha is pályára lépett az Ifjúsági Bajnokok Ligájában.

A 2011-es születésű Luis Munoz a 85. percben csereként állt be az Arsenal U19-es labdarúgócsapatába, amely 4-2-re legyőzte a Bayern Münchent az ifjúsági Bajnokok Ligája alapszakaszában.

Az Arsenal fiatal játékosa, Luis Munoz rekordot döntött az ifi BL-ben
Fotó: X/Arsenal Academy

Az Arsenal tehetsége rekordot döntött az ifjúsági Bajnokok Ligájában 

Bár az angol U15-ös válogatott játékos nem sok időt töltött a pályán, így is megdöntött egy elképesztő rekordot, ugyanis 13 évesen és 343 naposan minden idők legfiatalabb játékosa lett, aki bemutatkozott a sorozatban. Az eddigi rekordot Liam Payas tartotta, aki tavaly szeptemberben 14 évesen, három hónaposan és egy naposan debütált az ifi BL-ben a gibraltári Lincoln Red Imps színeiben.

A középpályásként és támadóként is bevethető tehetség a hónap elején került be az Arsenal U16-os csapatába, amely korosztályos bajnoki címet nyert. 

Egyébként a felnőttek között is egy Arsenal-játékos tartja a korrekordot, ugyanis 15 éves csodagyerek, Max Dowman november elején a legfiatalabb játékos lett, aki pályára lépett a Bajnokok Ligájában. Downman ezúttal az Ágyúsok U19-es csapatában kapott lehetőséget és két gólt lőtt, amelyből az egyik egészen látványosra sikerült.

Ettől függetlenül kevés esély mutatkozik az Arsenal továbbjutására, miután az első öt meccséből négyszer is kikapott.

