A 2011-es születésű Luis Munoz a 85. percben csereként állt be az Arsenal U19-es labdarúgócsapatába, amely 4-2-re legyőzte a Bayern Münchent az ifjúsági Bajnokok Ligája alapszakaszában.
Az Arsenal tehetsége rekordot döntött az ifjúsági Bajnokok Ligájában
Bár az angol U15-ös válogatott játékos nem sok időt töltött a pályán, így is megdöntött egy elképesztő rekordot, ugyanis 13 évesen és 343 naposan minden idők legfiatalabb játékosa lett, aki bemutatkozott a sorozatban. Az eddigi rekordot Liam Payas tartotta, aki tavaly szeptemberben 14 évesen, három hónaposan és egy naposan debütált az ifi BL-ben a gibraltári Lincoln Red Imps színeiben.
A középpályásként és támadóként is bevethető tehetség a hónap elején került be az Arsenal U16-os csapatába, amely korosztályos bajnoki címet nyert.
Egyébként a felnőttek között is egy Arsenal-játékos tartja a korrekordot, ugyanis 15 éves csodagyerek, Max Dowman november elején a legfiatalabb játékos lett, aki pályára lépett a Bajnokok Ligájában. Downman ezúttal az Ágyúsok U19-es csapatában kapott lehetőséget és két gólt lőtt, amelyből az egyik egészen látványosra sikerült.
Ettől függetlenül kevés esély mutatkozik az Arsenal továbbjutására, miután az első öt meccséből négyszer is kikapott.
- Kapcsolódó cikkek: