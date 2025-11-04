Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor rendesen helyre tette Zelenszkijt

Link másolása
Vágólapra másolva!
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának negyedik fordulójában a Napoli gól nélküli döntetlent játszott hazai pályán az Eintracht Frankfurt ellen. Az Arsenal a Slavia Praha otthonában is kapott gól nélkül nyert, újabb győzelmével pedig a tabella élére ugrott.

A Bajnokok Ligája keddi játéknapjának kora esti mérkőzésein az olasz bajnoki címvédő Napoli az Eintracht Frankfurtot, a Slavia Praha pedig az Arsenal együttesét fogadta.

Az Arsenal a Slavia Praha otthonában lépett pályára a negyedik fordulóban
Az Arsenal a Slavia Praha otthonában lépett pályára a negyedik fordulóban
Fotó: MICHAL CIZEK / AFP

Újabb magabiztos Arsenal-győzelem

A BL-alapszakaszt három sikerrel, kapott gól nélkül kezdő londoniakra újabb kötelező győzelem várt cseh riválisuk otthonában. 

Mikel Arteta csapata a 32. percben vezetést is szerzett, Bukayo Saka magabiztosan váltotta gólra a kezezés miatt megítélt büntetőt. 

Az angol válogatott klasszis lett az első Arsenal-játékos, aki sorozatban négy idegenbeli BL-meccsen eredményes tudott lenni.

A szünet után azonnal növelte előnyét a Premier League éllovasa, Leandro Trossard beadását a középen kilépő Mikel Merino kapásból a hálóba lőtte. A spanyol válogatott klasszis a 68. percben újra betalált, ezúttal Declan Rice beadása után csúsztatott a kapuba, újfent bizonyítva, hogy előretolt támadóként is remekül megállja a helyét. 

Arteta a 3-0-s előny birtokában becserélte a londoniak tinisztárját, Max Dowmant, az angol csodagyerek pedig máris történelmet írt, ugyanis ő lett a legfiatalabb játékos (15 évesen, 308 naposan), aki pályára lépett egy BL-találkozón.

A meccset 3-0-ra megnyerő Arsenal szeptember 28-án, a Newcastle elleni idegenbeli bajnokin kapott legutóbb gólt, így a londoniak csodás sorozata tovább tart. 

Sakáék a Liverpool elleni, augusztus végén lejátszott bajnoki óta – amelyet Szoboszlai Dominik gyönyörű szabadrúgásgólja döntött el – nem kaptak ki, 

immár 13 meccs óta veretlenek, ez volt sorozatban a 10. győzelmük. Az Arsenal ezzel vezeti az alapszakaszt a PSG és a Bayern előtt – a francia és a német sztárcsapat éppen egymás ellen játszik rangadót kedd este. 

Arsenal's Spanish midfielder #23 Mikel Merino celebrates scoring his team's 0:2 during the UEFA Champions League - league phase day 4 football match between Slavia Prague and Arsenal FC in Prague, Czech Republic on November 4, 2025. (Photo by Michal Cizek / AFP)
Mikel Merino két gólt lőtt
Fotó: MICHAL CIZEK / AFP

A Liverpool ellen 5-1-es vereséget szenvedő Frankfurt a Napoli otthonában próbált meg javítani, igaz, az olaszoknak is nagyon kellett volna a győzelem, hiszen német riválisukhoz hasonlóan kétszer már kikaptak az első három fordulóban. A mérkőzést Antonio Conte együttese irányította, de gól nem esett, a találkozó 0-0-s eredménnyel ért véget.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 4. forduló:

Slavia Praha (cseh)–Arsenal (angol) 0-3 (0-1)

gól: Saka (32. - 11-esből), Merino (46., 68.)

SSC Napoli (olasz)–Eintracht Frankfurt (német) 0-0

  • Kapcsolódó cikkek
Durva hazugsággal hergelték Szoboszlaiékat a Liverpool-Real meccs előtt
Óriási balhé vagy megbékélés Liverpoolban? Szoboszlai bosszút állhat a Real Madrid sztárján
Csodagóllal írt történelmet a Bayern München 17 éves játékosa – videó

Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!