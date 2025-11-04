A Bajnokok Ligája keddi játéknapjának kora esti mérkőzésein az olasz bajnoki címvédő Napoli az Eintracht Frankfurtot, a Slavia Praha pedig az Arsenal együttesét fogadta.

Az Arsenal a Slavia Praha otthonában lépett pályára a negyedik fordulóban

Újabb magabiztos Arsenal-győzelem

A BL-alapszakaszt három sikerrel, kapott gól nélkül kezdő londoniakra újabb kötelező győzelem várt cseh riválisuk otthonában.

Mikel Arteta csapata a 32. percben vezetést is szerzett, Bukayo Saka magabiztosan váltotta gólra a kezezés miatt megítélt büntetőt.

Az angol válogatott klasszis lett az első Arsenal-játékos, aki sorozatban négy idegenbeli BL-meccsen eredményes tudott lenni.

4 - Bukayo Saka is the first Arsenal player to score in four consecutive away appearances in the UEFA Champions League. Tourist. #SLPARS pic.twitter.com/1FQiCsrQyx — OptaJoe (@OptaJoe) November 4, 2025

A szünet után azonnal növelte előnyét a Premier League éllovasa, Leandro Trossard beadását a középen kilépő Mikel Merino kapásból a hálóba lőtte. A spanyol válogatott klasszis a 68. percben újra betalált, ezúttal Declan Rice beadása után csúsztatott a kapuba, újfent bizonyítva, hogy előretolt támadóként is remekül megállja a helyét.

Arteta a 3-0-s előny birtokában becserélte a londoniak tinisztárját, Max Dowmant, az angol csodagyerek pedig máris történelmet írt, ugyanis ő lett a legfiatalabb játékos (15 évesen, 308 naposan), aki pályára lépett egy BL-találkozón.

Max Dowman becomes the youngest player in Champions League history 💫#UCL pic.twitter.com/SJvL06qSMG — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 4, 2025

A meccset 3-0-ra megnyerő Arsenal szeptember 28-án, a Newcastle elleni idegenbeli bajnokin kapott legutóbb gólt, így a londoniak csodás sorozata tovább tart.

Sakáék a Liverpool elleni, augusztus végén lejátszott bajnoki óta – amelyet Szoboszlai Dominik gyönyörű szabadrúgásgólja döntött el – nem kaptak ki,

immár 13 meccs óta veretlenek, ez volt sorozatban a 10. győzelmük. Az Arsenal ezzel vezeti az alapszakaszt a PSG és a Bayern előtt – a francia és a német sztárcsapat éppen egymás ellen játszik rangadót kedd este.

Mikel Merino két gólt lőtt

A Liverpool ellen 5-1-es vereséget szenvedő Frankfurt a Napoli otthonában próbált meg javítani, igaz, az olaszoknak is nagyon kellett volna a győzelem, hiszen német riválisukhoz hasonlóan kétszer már kikaptak az első három fordulóban. A mérkőzést Antonio Conte együttese irányította, de gól nem esett, a találkozó 0-0-s eredménnyel ért véget.