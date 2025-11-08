A listavezető Arsenal akár nagy előnyre is szert tehetett volna, ugyanis a közvetlen üldözői, a Szoboszlai Dominikot és Kerkezt Milost foglalkoztató Liverpool a Manchester Cityvel csap össze vasárnap az Etihad Stadiumban.

A listavezető Arsenal ellen folytatta menetelését az újonc Sunderland

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Csatárok nélkül botlott az Arsenal

Mikel Arteta combizom-sérülés miatt nem számíthatott a nyáron igazolt svéd csatárra, Viktor Gyökeresre, sőt többek között a csapatkapitány Martin Ödegaard, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus és Kai Havertz is hiányzott, így gyakorlatilag csatár nélkül látogatott a londoni együttes a Sunderland otthonába, vagyis a Prágában duplázó Mikel Merinónak kellett kényszerűségből ismét támadót játszania.

Tekintve, hogy az Arsenal az utolsó négy bajnokiján egy gólt sem kapott, összességében is csupán hármat, így némi meglepetéssel ért fel, hogy szombat este kettőt is kapott az idény eddigi meglepetéscsapatától. Az újonc Daniel Ballard révén szerzett vezetést az első félidőben, s ugyan a szünet után az Arsenal fordítani tudott, de végül a hazaiak a 94. percben egyenlítettek, így otthon tartottak egy pontot.

A Sunderland már 19 pontot gyűjtött a Premier League-ben és jelenleg a tabella hatodik helyén áll.

A listavezető Arsenal ezzel együtt augusztus 31-e óta őrzi veretlenségét a bajnokságban, a mérlege azóta hat győzelem és két döntetlen. A londoniak ezt megelőzően nyolc tétmeccset játszottak le kapott gól nélkül.

Az Arsenal pontvesztésével a második helyezett manchesteriek négy, a liverpooliak pedig öt pontra zárkózhatnak fel, ha nyerni tudnak a vasárnapi rangadón.

Premier League, 11. forduló:

Sunderland-Arsenal 2-2 (1-0)

West Ham United-Burnley 3-2 (1-1)