A listavezető Arsenal akár nagy előnyre is szert tehetett volna, ugyanis a közvetlen üldözői, a Szoboszlai Dominikot és Kerkezt Milost foglalkoztató Liverpool a Manchester Cityvel csap össze vasárnap az Etihad Stadiumban.
Csatárok nélkül botlott az Arsenal
Mikel Arteta combizom-sérülés miatt nem számíthatott a nyáron igazolt svéd csatárra, Viktor Gyökeresre, sőt többek között a csapatkapitány Martin Ödegaard, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus és Kai Havertz is hiányzott, így gyakorlatilag csatár nélkül látogatott a londoni együttes a Sunderland otthonába, vagyis a Prágában duplázó Mikel Merinónak kellett kényszerűségből ismét támadót játszania.
Tekintve, hogy az Arsenal az utolsó négy bajnokiján egy gólt sem kapott, összességében is csupán hármat, így némi meglepetéssel ért fel, hogy szombat este kettőt is kapott az idény eddigi meglepetéscsapatától. Az újonc Daniel Ballard révén szerzett vezetést az első félidőben, s ugyan a szünet után az Arsenal fordítani tudott, de végül a hazaiak a 94. percben egyenlítettek, így otthon tartottak egy pontot.
A Sunderland már 19 pontot gyűjtött a Premier League-ben és jelenleg a tabella hatodik helyén áll.
A listavezető Arsenal ezzel együtt augusztus 31-e óta őrzi veretlenségét a bajnokságban, a mérlege azóta hat győzelem és két döntetlen. A londoniak ezt megelőzően nyolc tétmeccset játszottak le kapott gól nélkül.
Az Arsenal pontvesztésével a második helyezett manchesteriek négy, a liverpooliak pedig öt pontra zárkózhatnak fel, ha nyerni tudnak a vasárnapi rangadón.
Premier League, 11. forduló:
Sunderland-Arsenal 2-2 (1-0)
West Ham United-Burnley 3-2 (1-1)
- Kapcsolódó cikkek:
Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!