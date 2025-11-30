A Premier League 13. fordulójának rangadóján két remek formában lévő londoni csapat, a Chelsea és a listavezető Arsenal csapot össze a Stamford Bridge-en.

Az Arsenal nem bírt a sokáig tíz emberrel játszó Chelsea-vel

Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Brutális belépő, Arsenal-pontvesztés a londoni rangadón

A Kékek az első félidőben jól állták a sarat a 16 meccses veretlenségi sorozattal érkező Ágyúsokkal szemben, de Moises Caicedo durva és felesleges szabálytalanságát követően a 38. percben emberhátrányba kerültek. Az ecuadori középpályás 130. Premier League-mérkőzésén csupán az első piros lapját kapta, amivel a Chelsea történetének hetedik olyan játékosa lett, akit az Arsenal elleni rangadón állítottak ki. Utoljára 2017 szeptemberében David Luiz járt hasonlóan.

Az Arsenal ennek ellenére a szünetig nem tudott gólt szerezni, a második félidő elején pedig a hazaiak egy szöglet után megszerezték a vezetést Trevoh Chalobah góljával. Innentől az észak-londoni együttesnek kellett futnia az eredmény után, s bár Mikel Merino az 59. percben egyenlített Mikel Merino révén, a lefújásig a labdabirtoklási és mezőnyfölényét sem sikerült újabb gólra váltania az Arsenalnak.

Mikel Arteta csapata ugyan megőrizte veretlenségét, és továbbra is első helyen áll a tabellán, ám a második Manchester City már csak öt, míg a harmadik helyen álló és hét tétmérkőzés óta veretlen Chelsea hat pontos hátrányban van.

Angol labdarúgó-bajnokság (Premer League), 13. forduló:

Chelsea-Arsenal 1-1 (0-0)

West Ham United-Liverpool 0-2 (0-0)

Crystal Palace-Manchester United 1-2 (1-0)

Aston Villa-Wolverhampton Wanderers 1-0 (0-0)

Nottingham Forest-Brighton 0-2 (0-1)