Mikel Arteta, az Arsenal edzője „Európa legjobb csapatának” nevezte a Bayern Münchent, de a londoniak 3–1-re nyertek a németek ellen és továbbra is hibátlanok a Bajnokok Ligájában. Adódik a kérdés: az Arsenal bejelentkezett a trófeáért?

Tényleg az Arsenal most Európa legjobb csapata?

Fotó: BEN STANSALL / AFP

Az Arsenal felérhet a csúcsra?

A londoniak remek idényt futnak – minden sorozatot figyelembe véve 16 győzelem, 2 döntetlen és mindössze 1 vereség a mérlegük. A BL-ben öt mérkőzésből öt győzelemnél tartanak, először a 20 évvel ezelőtti, BL-döntős szezonjuk óta. Arteta csapata ráadásul az egyetlen, amely tökéletes mérleggel áll a sorozatban, miután 2015 óta először sikerült legyőznie a Bayernt, amely azelőtt 52 BL-csoportmeccséből mindössze hármat veszített el.

„Először is meg kell dicsérnem a játékosokat, mert hihetetlen meccset játszottak Európa legjobb csapata ellen. Egyénileg is elképesztő munkát végeztek. A héten jól kezdtünk a Tottenham ellen, most pedig újabb hatalmas győzelem van a zsebben, de holnap már a Chelsea elleni rangadóra készülünk” – mondta Arteta.

Declan Rice, akit az UEFA a meccs legjobbjának választott, így nyilatkozott: „A Bayern idén Európa legjobbja volt. Talán ez volt a szezon legnehezebb meccse taktikailag. A második félidőben emberfogással játszottunk ellenük, és elképesztő teljesítményt nyújtottunk. Sokkal több a vezér a csapatban, mint tavaly. Érezzük a különbséget, de nem szabad elszállni.”

A 17 éves Lennart Karl lőtte a Bayern gólját - ő a legfiatalabb, aki első két kezdőként lejátszott BL-meccsén gólt szerzett

Fotó: BEN STANSALL / AFP

A csapatból több támadó is hiányzott – Gyökeres Viktor, Kai Havertz és Gabriel Jesus –, de Arteta még így is Noni Maduekét és Gabriel Martinellit küldhette be csereként. Martinelli négy BL-meccsen négy gólt szerzett, Madueke pedig Bayern ellen lőtte első Arsenal-gólját.

„Nem is választhattam volna jobb meccset az első gólomhoz” – mondta Madueke.

Harry Kane először mondott csődöt

A Tottenham korábbi, a Bayern München jelenlegi angol csatára pályafutása során először játszott végig meccset az Arsenal ellen úgy, hogy egyetlen kapura lövése sem volt.

Harry Kane's game by numbers vs. Arsenal:



30 touches

6 duels won

4 fouls won

3 passes in final third

2 touches in opp. box

0 shots

0 chances created



The Gunners kept him quiet. 🤫 pic.twitter.com/uXvOFqnw0X — Squawka Live (@Squawka_Live) November 26, 2025

„Ez az első vereségünk a szezonban, és nem akarunk pánikba esni miatta. Tudtuk, hogy pontrúgásokból veszélyesek lesznek. Biztos vagyok benne, hogy később még találkozunk velük a Bajnokok Ligájában. Gyakorlatilag az egész pályán emberfogással védekeztek. Ahogy mondtam, szerintem nincs itt az ideje a pániknak. Játszottunk már a Chelsea, a Paris Saint-Germain és most az Arsenal otthonában is. A meccseink többségét így is megnyertük” – mondta Kane, aki szerint nem tudták felvenni az Arsenal tempóját a második félidőben.