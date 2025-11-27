Mikel Arteta, az Arsenal edzője „Európa legjobb csapatának” nevezte a Bayern Münchent, de a londoniak 3–1-re nyertek a németek ellen és továbbra is hibátlanok a Bajnokok Ligájában. Adódik a kérdés: az Arsenal bejelentkezett a trófeáért?
Az Arsenal felérhet a csúcsra?
A londoniak remek idényt futnak – minden sorozatot figyelembe véve 16 győzelem, 2 döntetlen és mindössze 1 vereség a mérlegük. A BL-ben öt mérkőzésből öt győzelemnél tartanak, először a 20 évvel ezelőtti, BL-döntős szezonjuk óta. Arteta csapata ráadásul az egyetlen, amely tökéletes mérleggel áll a sorozatban, miután 2015 óta először sikerült legyőznie a Bayernt, amely azelőtt 52 BL-csoportmeccséből mindössze hármat veszített el.
„Először is meg kell dicsérnem a játékosokat, mert hihetetlen meccset játszottak Európa legjobb csapata ellen. Egyénileg is elképesztő munkát végeztek. A héten jól kezdtünk a Tottenham ellen, most pedig újabb hatalmas győzelem van a zsebben, de holnap már a Chelsea elleni rangadóra készülünk” – mondta Arteta.
Declan Rice, akit az UEFA a meccs legjobbjának választott, így nyilatkozott: „A Bayern idén Európa legjobbja volt. Talán ez volt a szezon legnehezebb meccse taktikailag. A második félidőben emberfogással játszottunk ellenük, és elképesztő teljesítményt nyújtottunk. Sokkal több a vezér a csapatban, mint tavaly. Érezzük a különbséget, de nem szabad elszállni.”
A csapatból több támadó is hiányzott – Gyökeres Viktor, Kai Havertz és Gabriel Jesus –, de Arteta még így is Noni Maduekét és Gabriel Martinellit küldhette be csereként. Martinelli négy BL-meccsen négy gólt szerzett, Madueke pedig Bayern ellen lőtte első Arsenal-gólját.
„Nem is választhattam volna jobb meccset az első gólomhoz” – mondta Madueke.
Harry Kane először mondott csődöt
A Tottenham korábbi, a Bayern München jelenlegi angol csatára pályafutása során először játszott végig meccset az Arsenal ellen úgy, hogy egyetlen kapura lövése sem volt.
„Ez az első vereségünk a szezonban, és nem akarunk pánikba esni miatta. Tudtuk, hogy pontrúgásokból veszélyesek lesznek. Biztos vagyok benne, hogy később még találkozunk velük a Bajnokok Ligájában. Gyakorlatilag az egész pályán emberfogással védekeztek. Ahogy mondtam, szerintem nincs itt az ideje a pániknak. Játszottunk már a Chelsea, a Paris Saint-Germain és most az Arsenal otthonában is. A meccseink többségét így is megnyertük” – mondta Kane, aki szerint nem tudták felvenni az Arsenal tempóját a második félidőben.
A Bayern München az idei szezonban minden meccsén legalább két gólt szerzett, egészen az Arsenal elleni találkozóig, ahol nyolc lövésből csak egyszer találtak be. Manuel Neuer már 10 olyan hibát vétett a Bajnokok Ligájában, amely gólhoz vezetett, és ezek közül négy az Emiratesben, az Arsenal ellen történt. Neuer ezúttal is hibázott, az utolsó gól előtt mért el egy indítást, így Martinelli az üres kapuba lőhetett.
Mbappé megállíthatatlan
Kylian Mbappé négy gólt szerzett a Real Madrid meccsén, amit végül 4-3-ra nyertek meg az Olympiakosz otthonában. A házigazdák Francisco Chiquinho 20 méteres bombájával szereztek vezetést, de Mbappé ezt követően hét perc alatt háromszor talált be, ami a Bajnokok Ligája történetének második leggyorsabb mesterhármasa lett.
A Realnak sikerült véget vetnie hárommeccses nyeretlenségi sorozatának, és története során először nyert tétmeccset Athénban, tíz próbálkozás után. A tabellán az ötödik helyen állnak a spanyolok, három ponttal lemaradva az éllovas Arsenal mögött.
Mbappé kilenc góllal vezeti a BL góllövőlistáját, öt meccs után – ez már most a legeredményesebb BL-idénye. Minden sorozatot figyelembe véve 22 gólnál tart 18 mérkőzésen, hárommeccses gólcsendet tört meg.
„Jól érzem magam, nagyon boldog vagyok. Gólokat szerezni mindig öröm. A csapattársaim nagyszerű labdákat adnak nekem” – mondta a francia csillag.
Mbappé negyedszer szerzett pályafutása során négy vagy több gólt egy meccsen és már több idegenbeli mesterhárma van, mint bárki másnak az európai kupák történetében (4). Ő az első Real Madrid-játékos, aki négy gólt szerzett európai kupameccsen idegenben.
A Real Madrid december 10-én a Manchester City csapatát fogadja majd a Bajnokok Ligájában.
A nyolcfordulós alapszakaszból a tabella első nyolc helyezettje rögtön a nyolcaddöntőbe kerül, a 9-24. helyezett csapatok keresztbe játszanak egymással a 16 közé jutásért, az utolsó 12 együttes pedig kiesik. A nyolcaddöntőbe kerülésért februárban küzdenek az érintett csapatok, a nyolcaddöntő meccsei március 10-11-én, illetve 17-18-án lesznek, a negyeddöntő összecsapásait április 7-8-án és 14-15-én rendezik, az elődöntő meccseire pedig április 28-29-én, valamint május 5-6-án kerül sor.
A döntőt Budapesten a Puskás Arénában rendezik május 30-án 18 órától.
- Bajnokok Ligája, alapszakasz, 5. forduló:
Paris Saint-Germain (francia) - Tottenham Hotspur (angol) 5-3 (1-1)
gól: Vitinha (45., 53., 76., utóbbit 11-esből), Ruiz (59.), Pacho (65.), illetve Richarlison (35.), Kolo Muani (50., 72.)
piros lap: Hernandez (93., Paris Saint-Germain)
Liverpool (angol)-PSV Eindhoven (holland) 1-4 (1-1)
gól: Szoboszlai (16.), illetve Perisic (6., 11-esből), Til (56.), Driouech (73., 91.)
Arsenal (angol)-Bayern München (német) 3-1 (1-1)
gól: Timber (22.), Madueke (69.), Martinelli (76.), illetve Karl (32.)
Atlético Madrid (spanyol)-Internazionale (olasz) 2-1 (1-0)
gól: Alvarez (9.), Gimenez (93.), illetve Zielinski (54.)
Eintracht Frankfurt (német)-Atalanta (olasz) 0-3 (0-0)
gól: Lookman (60.), Ederson (62.), De Ketelaere (65.)
Sporting Lisboa (portugál)-Club Brugge (belga) 3-0 (2-0)
gól: Quenda (24.), Suarez (31.), Trincao (70.)
Olimpiakosz (görög)-Real Madrid (spanyol) 3-4 (1-3)
gól: Chiquinho (8.), Taremi (52.), el-Kaabi (81.), illetve Mbappé (22., 24., 29., 60.)
FC Köbenhavn (dán)-Kairat Almati (kazah) 3-2 (1-0)
gól: Dadason (26.), Larsson (59., 11-esből), Robert (73.), illetve Szatpajev (81.), Bajbek (90.)
Pafosz (ciprusi)-AS Monaco (francia) 2-2 (1-2)
gól: Luiz (18.), Salisu (88., öngól), illetve Minamino (5.), Balogun (26.)