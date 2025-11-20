Gabriel Magalhaes szombat este sérült meg a Szenegál elleni barátságos mérkőzésen. Az Arsenal brazil védőjét hosszas ápolást követően a mérkőzés 65. percében cserélték le, a pályáról lejövet pedig folyamatosan a combját fogta.

Az Arsenal védője a brazil válogatottban szenvedett súlyos sérülést

Fotó: Ian Kington/AFP

Az eset után a brazil szövetség megerősítette, hogy Gabriel Magalhaes jobb combja sérült meg, az Arsenal játékosa pedig elhagyta a csapat bázisát, így nem is lépett pályára a keddi Tunézia elleni találkozón.

Mikor térhet vissza az Arsenal kulcsembere?

A 27 éves Gabriel Magalhães sérüléséről egy névtelen forrás úgy nyilatkozott a The Athleticnek, hogy az első orvosi vizsgálatok alapján úgy tűnik, egy-két hónapot ki kell hagynia, de további vizsgálatokra van szükség a sérülés teljes felméréséhez.

A brazil védő sérülése a legrosszabbkor jött az észak-londoni csapatnak, amelynek a 2025-ös naptári évben még 11 mérkőzése van hátra.

Gabriel az Arsenal egyik legfontosabb játékosa, az idei Premier League-szezonban minden játékpercet a pályán töltött. Nem mellesleg a brazil védő az Arsenal egyik legjobban fejelő játékosa, az ősszel már két gólt is szerzett, ráadásul van már három gólpassza is.

Brutális sorozat előtt az Arsenal

Az észak-londoni csapat a Manchester Cityt négy ponttal megelőzve vezeti a Premier League-et, azonban Mikel Arteta együttesére brutális sorozat vár. Az Arsenal vasárnap a Tottenhamet fogadja az Emirates Stadionban, jövő szerdán a német rekordbajnok Bayern München látogat Londonba, jövő vasárnap pedig a klubvilágbajnok Chelsea otthonába lép pályára az Arsenal.

Ki pótolhatja az Arsenal kulcsjátékosát?

Gabriel elvesztése hatalmas érvágás az Arsenalnak, a brazil középhátvéd eddig a szezon egyik legjobb játékosa volt. A 190 centis védő nemcsak mindkét kapu előtt domináns, hanem vezető szerepet is vállal a pályán. Az Arsenal kerete azonban rendkívül mély, ez különösen igaz a védelemre.

Az ecuadori Piero Hincapié lehet a megoldás Gabriel pótlására

Fotó: Indrawan Kumala/NurPhoto via AFP

Az egyik lehetséges megoldás a spanyol válogatott Cristhian Mosquera bevetése lehet, aki idén már helyettesítette a francia William Salibát is. Mosquera azonban alapvetően jobb oldali belső védő, így az egyensúly megtartásához Mikel Artetának egy bal lábas játékoshoz kellene nyúlnia, aki az olasz Riccardo Calafiori vagy az ecuadori Piero Hincapié lehet.