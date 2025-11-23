Az észak-londoni derbit az Arsenal az első, a Tottenham pedig a nyolcadik helyről várhatta. A Mikel Arteta vezette Ágyúsok elképesztő formában vannak, a legutóbbi 14 meccsükön veretlenek maradtak, ebből 12-t megnyertek.
Az Arsenal legutóbb augusztus 31-én kapott ki a Premier League-ben, akkor a Liverpool Szoboszlai Dominik káprázatos szabadrúgásgóljával tudott diadalmaskodni az Anfielden.
Az Arsenal támadója történelmet írt a derbin
A Tottenham a nyáron kinevezett Thomas Frank vezetésével rendkívül stabil csapat benyomását kelti. Az észak-londoni együttes ugyan csak a nyolcadik helyen állt a találkozó előtt, a dobogótól azonban csak négy pont választotta el. Az Arsenal minden sorozatot figyelembe véve a legutóbbi öt meccsét megnyerte az Emirates Stadionban, a Spurs viszont az idei szezonban még nem veszített idegenben bajnoki mérkőzést.
Az Arsenal remekül kezdte a meccset és már a harmadik percben megszerezhette volna a vezetést, de Declan Rice közeli kapáslövését Guglielmo Vicario óriási bravúrral védeni tudta. Az Ágyúsok ezt követően is irányították a mérkőzést, de komoly helyzetet sokáig nem tudtak kialakítani. A második hazai lehetőségre egészen a 33. percig kellett várni, ekkor az angol válogatott Bukayo Saka 19 méteres szabadrúgását Vicario tolta ki a jobb felső sarokból. Három perccel később aztán megszerezte a vezetést az Arsenal.
A spanyol Európa-bajnok Mikel Merino védelem mögé betett labdájára Leandro Trossard indult be mélységből, majd egy szerencsés labdalevételt követően hét méterről a jobb alsóba lőtt (1-0).
Az első gól megfogta a Spurst, az Arsenal pedig a félidő végén növelni tudta az előnyét. Egy röviden kivágott labdát Declan Rice tett oda tizenhatoson belül álló Eberechi Ezének, aki két Tottenham-játékost is kicselezett a büntetőterületen belül, majd 14 méterről védhetetlen gólt lőtt a jobb alsóba (2-0).
A Tottenham rendkívül gyengén játszott az első félidőben, túl sok reménye pedig a folytatásra sem maradt, ugyanis az Arsenal a fordulás után azonnal betalált. Megint csak a tizenhatos előtt ólálkodó Eberechi Eze kapott egy átadást, tolt egyet a labdán, majd 16 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot (3-0).
A találkozó azonban nem dőlt el, ugyanis az 55. percben csodagóllal szépített a Tottenham. João Palhinha labdaszerzése után Richarlison vette észre, hogy az Arsenal kapusa jócskán kint áll, a brazil válogatott támadó pedig 40 méterről átnyeste a labdát a spanyol válogatott David Raya fölött (3-1).
Azonban hiába a csodálatos szépítőgól, a Tottenham nem tudott nyomást gyakorolni az Arsenalra a folytatásban, Mikel Arteta csapata pedig a 76. percben lezárta a meccset. Egy gyors kontratámadás végén Merino indította Trossad-t a bal szélen, a belga támadó középre játszott Eberechi Ezéhez, az angol válogatott támadó pedig egy cselt követően 15 méterről a kapu bal oldalába bombázott (4-1).
- Az észak-londoni derbik történetében Eberechi Eze mesterhármasa volt a harmadik tripla. Erre korábban csak Ted Drake (Arsenal/1934 októbere), Terry Dyson (Spurs/ 1961 augusztusa) és Alan Sunderland (Arsenal/1978 decembere) volt képes.
- Eberechi Eze szerezte a Premier League történetének 400. mesterhármasát. Az angol válogatott támadó a 23. játékos, aki mesterhármast lőtt az Ágyúsok színeiben, nem mellesleg egyetlen csapatnak sincs több mesterhármast szerző játékosa a Premier League-ben.
A mesterhármas után két perccel Eze megszerezhette volna a negyedik gólját is, de Vicario egy hatalmas védést bemutatva ki tudta ütni az Arsenal támadójának 14 méteres bombáját. Az utolsó negyedórában a Spurs már teljesen hitehagyottan futballozott, az Arsenal pedig már nem erőltette az újabb gól megszerzését, így az eredmény már nem változott.
Az Arsenal ezzel sorozatban a hetedik meccsén maradt veretlen a városi rivális Tottenham ellen, győzelmével pedig hat pontra növelte előnyét a második helyen álló Chelsea előtt. Mikel Arteta csapata a Liverpool elleni augusztusi vereség óta veretlen a Premier League-ben, és már 11 ponttal előzi meg a címvédőt.
Premier League, 12. forduló:
Arsenal–Tottenham Hotspur 4-1 (2-0)
Leeds United–Aston Villa 1-2 (1-0)
- kapcsolódó cikkek: