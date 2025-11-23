Az észak-londoni derbit az Arsenal az első, a Tottenham pedig a nyolcadik helyről várhatta. A Mikel Arteta vezette Ágyúsok elképesztő formában vannak, a legutóbbi 14 meccsükön veretlenek maradtak, ebből 12-t megnyertek.

Az Arsenal az észak-londoni derbi előtt veszítette el a védelmének oszlopát, a brazil Gabriel Magalhaest

Fotó: Andy Buchanan/AFP

Az Arsenal legutóbb augusztus 31-én kapott ki a Premier League-ben, akkor a Liverpool Szoboszlai Dominik káprázatos szabadrúgásgóljával tudott diadalmaskodni az Anfielden.

Az Arsenal támadója történelmet írt a derbin

A Tottenham a nyáron kinevezett Thomas Frank vezetésével rendkívül stabil csapat benyomását kelti. Az észak-londoni együttes ugyan csak a nyolcadik helyen állt a találkozó előtt, a dobogótól azonban csak négy pont választotta el. Az Arsenal minden sorozatot figyelembe véve a legutóbbi öt meccsét megnyerte az Emirates Stadionban, a Spurs viszont az idei szezonban még nem veszített idegenben bajnoki mérkőzést.

Az Arsenal remekül kezdte a meccset és már a harmadik percben megszerezhette volna a vezetést, de Declan Rice közeli kapáslövését Guglielmo Vicario óriási bravúrral védeni tudta. Az Ágyúsok ezt követően is irányították a mérkőzést, de komoly helyzetet sokáig nem tudtak kialakítani. A második hazai lehetőségre egészen a 33. percig kellett várni, ekkor az angol válogatott Bukayo Saka 19 méteres szabadrúgását Vicario tolta ki a jobb felső sarokból. Három perccel később aztán megszerezte a vezetést az Arsenal.

Vicariónak esélye sem volt a hárításra Trossard ziccerénél

Fotó: Ben Stansall/AFP

A spanyol Európa-bajnok Mikel Merino védelem mögé betett labdájára Leandro Trossard indult be mélységből, majd egy szerencsés labdalevételt követően hét méterről a jobb alsóba lőtt (1-0).

Az első gól megfogta a Spurst, az Arsenal pedig a félidő végén növelni tudta az előnyét. Egy röviden kivágott labdát Declan Rice tett oda tizenhatoson belül álló Eberechi Ezének, aki két Tottenham-játékost is kicselezett a büntetőterületen belül, majd 14 méterről védhetetlen gólt lőtt a jobb alsóba (2-0).

A nyáron igazolt Eberechi Eze az eddigi legjobb meccsét játszotta Arsenalban

Fotó: Ben Stansall/AFP

A Tottenham rendkívül gyengén játszott az első félidőben, túl sok reménye pedig a folytatásra sem maradt, ugyanis az Arsenal a fordulás után azonnal betalált. Megint csak a tizenhatos előtt ólálkodó Eberechi Eze kapott egy átadást, tolt egyet a labdán, majd 16 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot (3-0).