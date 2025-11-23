Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Erre mit lép Zelenszkij? Trump kőkemény üzenetet küldött az ukránoknak

Tudta?

Tönkreteszi az agyat és a szerveket is – mégis isszuk tovább

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az angol labdarúgó-bajnokság 12. fordulójának rangadóján a listavezető Arsenal a mesterhármast lövő Eberechi Eze vezérletével 4-1-re legyőzte a Tottenham Hotspur csapatát az észak-londoni Emirates Stadionban. Ezzel a győzelemmel az Arsenal hat pontra növelte előnyét a második Chelsea előtt, a címvédő Liverpoolt pedig már 11 ponttal előzi meg.

Az észak-londoni derbit az Arsenal az első, a Tottenham pedig a nyolcadik helyről várhatta. A Mikel Arteta vezette Ágyúsok elképesztő formában vannak, a legutóbbi 14 meccsükön veretlenek maradtak, ebből 12-t megnyertek.

Arsenal's Brazilian defender #06 Gabriel Magalhaes celebrates after scoring their second goal during the English Premier League football match between Newcastle United and Arsenal at St James' Park in Newcastle-upon-Tyne, north east England on September 28, 2025. (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Az Arsenal az észak-londoni derbi előtt veszítette el a védelmének oszlopát, a brazil Gabriel Magalhaest
Fotó: Andy Buchanan/AFP

Az Arsenal legutóbb augusztus 31-én kapott ki a Premier League-ben, akkor a Liverpool Szoboszlai Dominik káprázatos szabadrúgásgóljával tudott diadalmaskodni az Anfielden. 

Az Arsenal támadója történelmet írt a derbin

A Tottenham a nyáron kinevezett Thomas Frank vezetésével rendkívül stabil csapat benyomását kelti. Az észak-londoni együttes ugyan csak a nyolcadik helyen állt a találkozó előtt, a dobogótól azonban csak négy pont választotta el. Az Arsenal minden sorozatot figyelembe véve a legutóbbi öt meccsét megnyerte az Emirates Stadionban, a Spurs viszont az idei szezonban még nem veszített idegenben bajnoki mérkőzést. 

Az Arsenal remekül kezdte a meccset és már a harmadik percben megszerezhette volna a vezetést, de Declan Rice közeli kapáslövését Guglielmo Vicario óriási bravúrral védeni tudta. Az Ágyúsok ezt követően is irányították a mérkőzést, de komoly helyzetet sokáig nem tudtak kialakítani. A második hazai lehetőségre egészen a 33. percig kellett várni, ekkor az angol válogatott Bukayo Saka 19 méteres szabadrúgását Vicario tolta ki a jobb felső sarokból. Három perccel később aztán megszerezte a vezetést az Arsenal. 

Tottenham Hotspur's Italian goalkeeper #01 Guglielmo Vicario concedes the opening goal from Arsenal's Belgian midfielder #19 Leandro Trossard (unseen) during the English Premier League football match between Arsenal and Tottenham Hotspur at the Emirates Stadium in London on November 23, 2025. (Photo by Ben STANSALL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Vicariónak esélye sem volt a hárításra Trossard ziccerénél
Fotó: Ben Stansall/AFP

A spanyol Európa-bajnok Mikel Merino védelem mögé betett labdájára Leandro Trossard indult be mélységből, majd egy szerencsés labdalevételt követően hét méterről a jobb alsóba lőtt (1-0). 

Az első gól megfogta a Spurst, az Arsenal pedig a félidő végén növelni tudta az előnyét. Egy röviden kivágott labdát Declan Rice tett oda tizenhatoson belül álló Eberechi Ezének, aki két Tottenham-játékost is kicselezett a büntetőterületen belül, majd 14 méterről védhetetlen gólt lőtt a jobb alsóba (2-0). 

Arsenal's English midfielder #10 Eberechi Eze (R) celebrates scoring his team's second goal during the English Premier League football match between Arsenal and Tottenham Hotspur at the Emirates Stadium in London on November 23, 2025. (Photo by Ben STANSALL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A nyáron igazolt Eberechi Eze az eddigi legjobb meccsét játszotta Arsenalban
Fotó: Ben Stansall/AFP

A Tottenham rendkívül gyengén játszott az első félidőben, túl sok reménye pedig a folytatásra sem maradt, ugyanis az Arsenal a fordulás után azonnal betalált. Megint csak a tizenhatos előtt ólálkodó Eberechi Eze kapott egy átadást, tolt egyet a labdán, majd 16 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot (3-0). 

A találkozó azonban nem dőlt el, ugyanis az 55. percben csodagóllal szépített a Tottenham. João Palhinha labdaszerzése után Richarlison vette észre, hogy az Arsenal kapusa jócskán kint áll, a brazil válogatott támadó pedig 40 méterről átnyeste a labdát a spanyol válogatott David Raya fölött (3-1). 

Arsenal's Spanish goalkeeper #01 David Raya concedes a goal from Tottenham Hotspur's Brazilian striker #09 Richarlison (unseen) during the English Premier League football match between Arsenal and Tottenham Hotspur at the Emirates Stadium in London on November 23, 2025. (Photo by Ben STANSALL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
David Raya a levegőben úszva sem tudta hárítani Richarlison elképesztő lövését
Fotó: Ben Stansall/AFP

Azonban hiába a csodálatos szépítőgól, a Tottenham nem tudott nyomást gyakorolni az Arsenalra a folytatásban, Mikel Arteta csapata pedig a 76. percben lezárta a meccset. Egy gyors kontratámadás végén Merino indította Trossad-t a bal szélen, a belga támadó középre játszott Eberechi Ezéhez, az angol válogatott támadó pedig egy cselt követően 15 méterről a kapu bal oldalába bombázott (4-1). 

  • Az észak-londoni derbik történetében Eberechi Eze mesterhármasa volt a harmadik tripla. Erre korábban csak Ted Drake (Arsenal/1934 októbere), Terry Dyson (Spurs/ 1961 augusztusa) és Alan Sunderland (Arsenal/1978 decembere) volt képes. 
  • Eberechi Eze szerezte a Premier League történetének 400. mesterhármasát. Az angol válogatott támadó a 23. játékos, aki mesterhármast lőtt az Ágyúsok színeiben, nem mellesleg egyetlen csapatnak sincs több mesterhármast szerző játékosa a Premier League-ben.
Arsenal's English midfielder #10 Eberechi Eze celebrates scoring his team's fourth goal, his hat trick, during the English Premier League football match between Arsenal and Tottenham Hotspur at the Emirates Stadium in London on November 23, 2025. (Photo by Ben STANSALL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Eberechi Eze történelmet írt pályafutása első észak-londoni derbijén
Fotó: Ben Stansall/AFP

A mesterhármas után két perccel Eze megszerezhette volna a negyedik gólját is, de Vicario egy hatalmas védést bemutatva ki tudta ütni az Arsenal támadójának 14 méteres bombáját. Az utolsó negyedórában a Spurs már teljesen hitehagyottan futballozott, az Arsenal pedig már nem erőltette az újabb gól megszerzését, így az eredmény már nem változott. 

Az Arsenal ezzel sorozatban a hetedik meccsén maradt veretlen a városi rivális Tottenham ellen, győzelmével pedig hat pontra növelte előnyét a második helyen álló Chelsea előtt. Mikel Arteta csapata a Liverpool elleni augusztusi vereség óta veretlen a Premier League-ben, és már 11 ponttal előzi meg a címvédőt. 

Premier League, 12. forduló:
Arsenal–Tottenham Hotspur 4-1 (2-0)
Leeds United–Aston Villa 1-2 (1-0)

  • kapcsolódó cikkek:
Szoboszlaiék legnagyobb riválisa óriási veszteséget szenvedett
Magabiztosan nyertek a brazilok, Ancelotti mégis csalódott
Megalázták edzőjüket a Tottenham sztárjai a Chelsea elleni rangadó után – videó
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!