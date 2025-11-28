Live
Így fogott kezet Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin

Rendkívüli állapot egy budapesti plázában, be kellett zárnia a boltoknak

Nem úszták meg. Rasszista szurkolói miatt 30 ezer eurós (11,5 millió forint) bírságot kapott az Atlético Madrid az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) fegyelmi bizottságától.

Hatalmas bajba került az Atlético Madrid a rasszista szurkolói miatt, az UEFA lecsapott az spanyol együttesre.

Rasszista szurkolói miatt bűnhődik az Atlético Madrid
Rasszista szurkolói miatt bűnhődik az Atlético Madrid 
Fotó: GUILLERMO MARTINEZ / NurPhoto

Megbüntették az Atlético Madridot

Az indoklás szerint az október 21-i, Arsenal elleni idegenbeli Bajnokok Ligája-mérkőzésen - amelyet az éllovas és a mezőnyben egyedüliként veretlen angol gárda nyert meg 4-0-ra - 

a spanyol klub szimpatizánsai rasszista és diszkriminatív módon viselkedtek 

- írja az MTI.

További 10 ezer eurót kell fizetni azért, mert többen tárgyakat dobáltak a pályára.

Egy évre felfüggesztett mellékbüntetésként az Atlético szurkolói egy idegenbeli BL-találkozóra nem utazhatnak el.

