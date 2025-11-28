Nem úszták meg. Rasszista szurkolói miatt 30 ezer eurós (11,5 millió forint) bírságot kapott az Atlético Madrid az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) fegyelmi bizottságától.
Hatalmas bajba került az Atlético Madrid a rasszista szurkolói miatt, az UEFA lecsapott az spanyol együttesre.
Megbüntették az Atlético Madridot
Az indoklás szerint az október 21-i, Arsenal elleni idegenbeli Bajnokok Ligája-mérkőzésen - amelyet az éllovas és a mezőnyben egyedüliként veretlen angol gárda nyert meg 4-0-ra -
a spanyol klub szimpatizánsai rasszista és diszkriminatív módon viselkedtek
- írja az MTI.
További 10 ezer eurót kell fizetni azért, mert többen tárgyakat dobáltak a pályára.
Egy évre felfüggesztett mellékbüntetésként az Atlético szurkolói egy idegenbeli BL-találkozóra nem utazhatnak el.
