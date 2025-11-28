Hatalmas bajba került az Atlético Madrid a rasszista szurkolói miatt, az UEFA lecsapott az spanyol együttesre.

Rasszista szurkolói miatt bűnhődik az Atlético Madrid

Fotó: GUILLERMO MARTINEZ / NurPhoto

Megbüntették az Atlético Madridot

Az indoklás szerint az október 21-i, Arsenal elleni idegenbeli Bajnokok Ligája-mérkőzésen - amelyet az éllovas és a mezőnyben egyedüliként veretlen angol gárda nyert meg 4-0-ra -

a spanyol klub szimpatizánsai rasszista és diszkriminatív módon viselkedtek

- írja az MTI.

További 10 ezer eurót kell fizetni azért, mert többen tárgyakat dobáltak a pályára.

Egy évre felfüggesztett mellékbüntetésként az Atlético szurkolói egy idegenbeli BL-találkozóra nem utazhatnak el.