Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ha nem nézzük meg többször egymás után, nem hisszük el, hogy ez lehetséges. Az évszázad gólhelyzete maradt ki ugyanis a marokkói élvonal szombati találkozóján.

Higgyék el, ebben az esetben nehéz lesz bármilyen jelzőre azt mondani, hogy túlzó lenne, mert ilyet még a legelvetemültebb futballdrukkerek sem látnak minden nap. Az évszázad gólhelyzete maradt ki? Döntse el!

Az évszázad gólhelyzete maradt ki
Az évszázad gólhelyzete maradt ki
Fotó: SEVERIN AICHBAUER / APA-PictureDesk

Az évszázad gólhelyzete

A Botola Pro nevű marokkói élvonalban szombaton egyetlen meccset játszottak. Ami viszont nem arról marad emlékezetes, hogy a hazai pályán játszó Yacoub el Mansour 2-0-ra legyőzte a vendég Renaissance Zemamra együttesét.

Hanem arról, hogy a hazaiak támadója, Mehdi Balouk képes volt kihagyni ezt a helyzetet: 

A hihetetlen baki több kameraállásból ide kattintva is megnézhető.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!