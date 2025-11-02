Higgyék el, ebben az esetben nehéz lesz bármilyen jelzőre azt mondani, hogy túlzó lenne, mert ilyet még a legelvetemültebb futballdrukkerek sem látnak minden nap. Az évszázad gólhelyzete maradt ki? Döntse el!

Az évszázad gólhelyzete maradt ki

Fotó: SEVERIN AICHBAUER / APA-PictureDesk

Az évszázad gólhelyzete

A Botola Pro nevű marokkói élvonalban szombaton egyetlen meccset játszottak. Ami viszont nem arról marad emlékezetes, hogy a hazai pályán játszó Yacoub el Mansour 2-0-ra legyőzte a vendég Renaissance Zemamra együttesét.

Hanem arról, hogy a hazaiak támadója, Mehdi Balouk képes volt kihagyni ezt a helyzetet:

Le raté de l'année est signé Mehdi Balouk. 🤯 pic.twitter.com/bAGqv15dWL — 𝔹𝕠𝕥𝕠𝕝𝕒ℕ𝕖𝕨𝕤 (@_Botola_News) November 1, 2025

A hihetetlen baki több kameraállásból ide kattintva is megnézhető.