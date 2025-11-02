Ha nem nézzük meg többször egymás után, nem hisszük el, hogy ez lehetséges. Az évszázad gólhelyzete maradt ki ugyanis a marokkói élvonal szombati találkozóján.
Higgyék el, ebben az esetben nehéz lesz bármilyen jelzőre azt mondani, hogy túlzó lenne, mert ilyet még a legelvetemültebb futballdrukkerek sem látnak minden nap. Az évszázad gólhelyzete maradt ki? Döntse el!
Az évszázad gólhelyzete
A Botola Pro nevű marokkói élvonalban szombaton egyetlen meccset játszottak. Ami viszont nem arról marad emlékezetes, hogy a hazai pályán játszó Yacoub el Mansour 2-0-ra legyőzte a vendég Renaissance Zemamra együttesét.
Hanem arról, hogy a hazaiak támadója, Mehdi Balouk képes volt kihagyni ezt a helyzetet:
A hihetetlen baki több kameraállásból ide kattintva is megnézhető.
