A brazil bajnokságban kiesési rangadó játszott a Vasco da Gamma és az Internacional. A bajnoki meccs azonban majdnem elmaradt, mivel egy óriási felhőszakadás után eleredő eső percek alatt elárasztotta a játéktér nagy részét.

Óriási eső miatt majdnem elmaradt a bajnoki meccs Fotó: Fanatiz /Youtube

A bajnoki meccs az eső miatt félbeszakadt

A második félidő kezdetét ezért először elhalasztották, majd a játékvezetők többször is visszatértek a pályára, hogy ellenőrizzék, alkalmas-e a folytatásra.

A labda azonban nem gurult a teljesen elázott pályán, így a szervezők kénytelenek voltak megvárni, amíg a helyzet javul.

Körülbelül egy óra elteltével pályamunkások gumilehúzókkal kezdték el terelni a vizet, ami végül elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy az illetékesek visszahívják a csapatokat bemelegíteni.

A technikai stábok eleinte nem tartották biztonságosnak a körülményeket, ám végül elfogadták a döntést: a második félidő így több mint másfél órás csúszással indult el. A Vasco ekkor 2–1-es előnyben volt, miután tíz perc alatt két gólt szerzett, az Internacional pedig a hosszabbításban szépített, de végül 5-1-re elveszítette a kiesési rangadót.