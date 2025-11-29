Live
Ritkán látott felhőszakadás öntötte el az egyik brazil bajnoki labdarúgó mérkőzést péntek este. Emiatt másfél órás csúszással folytatódott a Vasco da Gama és az Internacional bajnoki meccs. Akkora víz volt, hogy a labda elakadt a pályán, miután tengernyi eső hullott a játéktérre.

A brazil bajnokságban kiesési rangadó játszott a Vasco da Gamma és az Internacional. A bajnoki meccs azonban majdnem elmaradt, mivel egy óriási felhőszakadás után eleredő eső percek alatt elárasztotta a játéktér nagy részét. 

Óriási eső miatt majdnem elmaradt a bajnoki meccs.
Óriási eső miatt majdnem elmaradt a bajnoki meccs Fotó: Fanatiz /Youtube

A bajnoki meccs az eső miatt félbeszakadt

A második félidő kezdetét ezért először elhalasztották, majd a játékvezetők többször is visszatértek a pályára, hogy ellenőrizzék, alkalmas-e a folytatásra. 

A labda azonban nem gurult a teljesen elázott pályán, így a szervezők kénytelenek voltak megvárni, amíg a helyzet javul. 

Körülbelül egy óra elteltével pályamunkások gumilehúzókkal kezdték el terelni a vizet, ami végül elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy az illetékesek visszahívják a csapatokat bemelegíteni. 

A technikai stábok eleinte nem tartották biztonságosnak a körülményeket, ám végül elfogadták a döntést: a második félidő így több mint másfél órás csúszással indult el. A Vasco ekkor 2–1-es előnyben volt, miután tíz perc alatt két gólt szerzett, az Internacional pedig a hosszabbításban szépített, de végül 5-1-re elveszítette a kiesési rangadót.

 

 

