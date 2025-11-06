A Barcelona védelme nem állt a helyzet magaslatán, a szakértők szerint pedig ennek az az oka, hogy a csapat nem áll készen Hansi Flick rendszerére. A német edző nagyon magasra tolt védelmi vonallal játszatja a csapatát, ami komoly fizikai és mentális terhet ró a pályán lévő mind a tizenegy játékosra. Ezzel a csapat tavaly meg tudott küzdeni, de idén egyelőre nincs meg az összhang. Ennek lett az eredménye a Club Brugge elleni mutatott játék is a Bajnokok Ligája szerdai játékapján.
A Bajnokok Ligája új hőst adott
Az ellenfelek megtalálták a módját annak, hogy támadják ezt a magas vonalat, és könnyedén alakítanak ki tiszta gólszerzési lehetőségeket. A Club Brugge már a meccs elejétől kihasználta ezt: az első gólnál Nicolo Tresoldi lesen maradt a Barca védelme mögött, majd ezt a pozíciót kihasználva Carlos Forbs átadása után könnyedén szerzett gólt. Néhány perccel később Carlos Forbs maga is gólt szerzett, majd a portugál szélső később csapata harmadik gólját is megszerezte.
Forbs később kiharcolt egy tizenegyest, amit videózás után vettek el, de több ziccert is kihagyott. A portugál U21-es válogatott játékos két góllal és egy gólpasszal így is a meccs legjobbja lett.
De ki az a Carlos Forbs?
Forbs fiatalon a Manchester City akadémiájára került, ahol a 2022-23-as idényben az utánpótláscsapatokban olyan teljesítményt nyújtott, hogy az Ajax 14 millió eurót sem sajnált a szélsőért. Forbs egy szezon után a Wolveshoz került kölcsönbe, majd idén nyáron 8 millió euróért megvették a belgák. Forbs ebben a szezonban 19 meccsen öt-öt gólnál és gólpassznál tart, de nem kétséges, hogy a Barca elleni lesz egy darabig az élete meccse.
„Ma egy álmom vált valóra. Gyerekként arról álmodsz, hogy a Bajnokok Ligájában játszhass, a világ legnagyobb csapatai ellen, és örülök, hogy ma ilyen teljesítményt tudtam nyújtani. A gyorsaságom adottság, és boldog vagyok, hogy a játékom során ki tudom használni” – mondta a meccs legjobbja, Carlos Forbs.
„Szinte mindig ragaszkodunk a saját filozófiánkhoz. A megfelelő játékosoknak a megfelelő pozícióban kell lenniük. Ezután mindenkinek bele kell tennie a munkát. A szélsőim is fantasztikus munkát végeztek, hiszen többet kellett védekezniük. Úgy játszottunk, ahogyan tudtuk, hogy pontot szerezhetünk a Barcelona ellen. A Barcelona mindig olyan csapat, amely 60–70%-ban birtokolja a labdát. A visszatámadásban és a magas letámadásban próbálják megsebezni az ellenfelet. Mi itt láttuk a lehetőséget, és jól is valósítottuk meg a tervünket. Ha három gólt szerzel a Barcelona ellen, elégedett lehetsz” – mondta a csapat edzője, Nicky Hayen.
Hans Vanaken, a Club Brugge csapatkapitánya századik európai kupamérkőzésén lépett pályára. „Lehetünk csalódottak a meccs alakulása miatt, de büszkének kell lennünk arra, ahogyan a Barcelonával szemben játszottunk. Üldöznünk kellett őket, és amikor nálunk volt a labda, jól jöttünk ki a kontrákból. Egy olyan fegyverrel, mint Forbs, aki ma tökéletesen játszott, rengeteg lehetőségünk adódott.
„Három gólt kaptam, de összességében elégedett vagyok. A harmadik különösen bosszantó volt, hiszen akkor még vezettünk. De a 3–3 a Barcelonával nem rossz eredmény. A győzelem is benne volt a pakliban, de így sem csalódás. Külön gratuláltam Joaquin Seysnek, aki fantasztikus meccset játszott Yamal ellen” – mondta a csapat kapusa, Nordin Jackers.
Flick nem változtat
Ez már a kilencedik egymást követő mérkőzés volt, amelyen Hansi Flick csapata legalább egy gólt kapott. Ezek közül az egyik meccsen Joan García védett, a másik nyolcon Szczęsny állt a kapuban. Az utóbbi nyolc találkozón a lengyel kapus 14 gólt kapott.
Így áll a BL-alapszakasz féltávnál:
„Nem volt könnyű mérkőzés. Megvoltak a helyzeteink, de jól és agresszíven védekeztek. Nem volt elég jó a letámadásunk és sok párharcot elveszítettünk, főleg a középpályán. Ilyen körülmények között nem könnyű a hátsó vonalnak védekeznie. Dolgoznunk kell ezen, és mindent elemeznünk kell. Több intenzitásra van szükségünk, amikor nincs nálunk a labda. Figyelmesebbnek kell lennünk, amikor az ellenfél egy-két érintésből helyzetet alakít ki. Nemcsak a védelemben, hanem a középpályán is együtt kell védekeznünk. Ebben a játékelemben fejlődnünk kell. Bizonyos dolgokon tudunk változtatni, de a filozófiánkhoz ragaszkodnunk kell. Nem kell megváltoztatnunk a játékstílusunkat – mi vagyunk a Barca. Ez nem a filozófiáról szól. Jobban kell csinálnunk a dolgokat. Amikor nincs meg az intenzitás, nem tudunk helyzeteket kialakítani. A Bajnokok Ligájában a csapatok nagyon gyors átmeneteket játszanak, a Club Brugge ezt remekül megvalósította, és ezt elismerjük. A 3–3-as döntetlen nem jó eredmény, de hátrányból jöttünk vissza. Mindenkinek a saját posztján kell játszania és letámadnia – mondta Flick, aki elismerte, hogy ez most nem a csapat legjobb időszaka.
„Nehéz meccs volt. A három pontot szerettük volna megszerezni, de ez most nem sikerült. Nem az egyéni teljesítményemmel foglalkozom – nyerni akartam, de örülök, hogy több játékpercem volt. Fontos a felépülésem szempontjából” – mondta a meccs után a csapata második gólját szerző Lamine Yamal.
Yamal csodagólt szerzett a Brugge ellen:
- Eredmények:
Manchester City (angol)-Borussia Dortmund (német) 4-1 (2-0)
gólszerzők: Foden (22., 57.), Haaland (29.), Cherki (91.), illetve Anton (72.)
Internazionale (olasz)-Kajrat Almati (kazah) 2-1 (1-0)
g.: L. Martínez (45.), Augusto (67.), illetve Arad (55.)
Benfica (portugál)-Bayer Leverkusen (német) 0-1 (0-0)
g.: Schick (65.)
Club Brugge (belga)-FC Barcelona (spanyol) 3-3 (2-1)
g.: Tresoldi (6.), Carlos Forbs (17., 63.), illetve F. Torres (8.), Yamal (61.), Colisz (77., öngól)
AFC Ajax (holland)-Galatasaray (török) 0-3 (0-0)
g.: Osimhen (59., 66., 78. - a másodikat és a harmadikat tizenegyesből)
Olympique Marseille (francia)-Atalanta (olasz) 0-1 (0-0)
g.: Samardzic (90.)
Newcastle United (angol)-Athletic Bilbao (spanyol) 2-0 (1-0)
g.: Burn (11.), Joelinton (49.)
Qarabag FK (azeri)-Chelsea (angol) 2-2 (2-1)
Páfosz FC (ciprusi)-Villarreal (spanyol) 1-0 (0-0)