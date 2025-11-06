A Barcelona védelme nem állt a helyzet magaslatán, a szakértők szerint pedig ennek az az oka, hogy a csapat nem áll készen Hansi Flick rendszerére. A német edző nagyon magasra tolt védelmi vonallal játszatja a csapatát, ami komoly fizikai és mentális terhet ró a pályán lévő mind a tizenegy játékosra. Ezzel a csapat tavaly meg tudott küzdeni, de idén egyelőre nincs meg az összhang. Ennek lett az eredménye a Club Brugge elleni mutatott játék is a Bajnokok Ligája szerdai játékapján.

Carlos Forbs a Bajnokok Ligája és a Club Brugge új hőse

Fotó: BRUNO FAHY / BELGA MAG

A Bajnokok Ligája új hőst adott

Az ellenfelek megtalálták a módját annak, hogy támadják ezt a magas vonalat, és könnyedén alakítanak ki tiszta gólszerzési lehetőségeket. A Club Brugge már a meccs elejétől kihasználta ezt: az első gólnál Nicolo Tresoldi lesen maradt a Barca védelme mögött, majd ezt a pozíciót kihasználva Carlos Forbs átadása után könnyedén szerzett gólt. Néhány perccel később Carlos Forbs maga is gólt szerzett, majd a portugál szélső később csapata harmadik gólját is megszerezte.

Forbs később kiharcolt egy tizenegyest, amit videózás után vettek el, de több ziccert is kihagyott. A portugál U21-es válogatott játékos két góllal és egy gólpasszal így is a meccs legjobbja lett.

De ki az a Carlos Forbs?

Forbs fiatalon a Manchester City akadémiájára került, ahol a 2022-23-as idényben az utánpótláscsapatokban olyan teljesítményt nyújtott, hogy az Ajax 14 millió eurót sem sajnált a szélsőért. Forbs egy szezon után a Wolveshoz került kölcsönbe, majd idén nyáron 8 millió euróért megvették a belgák. Forbs ebben a szezonban 19 meccsen öt-öt gólnál és gólpassznál tart, de nem kétséges, hogy a Barca elleni lesz egy darabig az élete meccse.

„Ma egy álmom vált valóra. Gyerekként arról álmodsz, hogy a Bajnokok Ligájában játszhass, a világ legnagyobb csapatai ellen, és örülök, hogy ma ilyen teljesítményt tudtam nyújtani. A gyorsaságom adottság, és boldog vagyok, hogy a játékom során ki tudom használni” – mondta a meccs legjobbja, Carlos Forbs.

„Szinte mindig ragaszkodunk a saját filozófiánkhoz. A megfelelő játékosoknak a megfelelő pozícióban kell lenniük. Ezután mindenkinek bele kell tennie a munkát. A szélsőim is fantasztikus munkát végeztek, hiszen többet kellett védekezniük. Úgy játszottunk, ahogyan tudtuk, hogy pontot szerezhetünk a Barcelona ellen. A Barcelona mindig olyan csapat, amely 60–70%-ban birtokolja a labdát. A visszatámadásban és a magas letámadásban próbálják megsebezni az ellenfelet. Mi itt láttuk a lehetőséget, és jól is valósítottuk meg a tervünket. Ha három gólt szerzel a Barcelona ellen, elégedett lehetsz” – mondta a csapat edzője, Nicky Hayen.