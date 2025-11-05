A Bajnokok Ligája szerdai játéknapján a gólok először a Barcelona-Club Brugge meccsen kezdtek potyogni, ráadásul egy gyors gólváltással indult a meccs. Előbb a belgák szereztek vezetést egy gyors kontra után: Forbs lépett ki és passzolt Tresoldi elé, aki közelről lőtt Szczesny kapujába. Két percig sem vezetett a belga csapat, a 8. percben Fermín beadására Ferrán Torres érkezett és ő is közvetlen közelről lőtt a kapuba.
A Barcelona a Bajnokok Ligája egyik esélyese
A 17. percben megint megszerezte a vezetést a Brugge, méghozzá egy Barcelona-szöglet után: egy szerzett labda után pár húzásból Szczesny kapuja elé értek a hazaiak és Carlos Forbs lőtt a kapuba. A 27. percben Yamal passza után Koundé bombázott a lécre, de több gól nem esett már az első félidőben így hátrányban várhatta a második félidőt Hansi Flick csapata.
A második félidő elején Szcesny nagy védéssel tartotta meccsben a Barcát, majd a túloldalon Yamal lövését védte Jackers. Az 58. percben Casado és Torres helyére jött Dani Olmo és Robert Lewandowski, majd nem sokkal később Eric Gracia bombázott a lécre.
A 61. percben Yamal egy szép csel után sarokkal kapta vissza Fermíntől a labdát, majd bal külsővel, szép mozdulattal helyezett a kapuba, ezzel 2-2 volt az állás. Ekkor a Brugge szerezhetett volna megint azonnal gólt, de Forbs kapu fölé emelt nagy helyzetben.
A 63. percben Forbs már nem hibázott, Vanaken kiugratása után egyedül vihette a labdát Szczesnyre, és szépen löbbölte el mellette a labdát a portugál U21-es válogatott csatár, 3-2-re megint a Brugge vezetett.
A 77. percben Sey vétett öngólt, Yamal beadása után tette bele a fejét a labda útjába és a kapuba hullott a labda. A 70. percben Forbs harcolt ki egy tizenegyest Baldé mellett, de a lassításokból kiderült, a portugál rúgott ellenfelébe, így Taylor vissza is vonta a tizenegyest.
A 91. percben jöhetett volna a slusszpoén, amikor Vermant lopta el a labdát, miután Szczesny cselezni próbált, és a kapuba lőtt, de Taylor szerint szabálytalan volt eközben a kapussal szemben, így maradt a 3-3.
A Manchester City a 22. percben szerezte meg a vezetést, amikor Phil Foden a tizenhatoson kívülről lőtte ki a dortmundi kapu jobb alsó sarkát. Nem sokkal később Docu beadása után Erling Haaland bombázott ballal a kapuba, a norvég korábbi csapata ellen volt eredményes. Ezt egyébként már két évvel ezelőtt is megtette már egy csoport meccsen. Haaland 52. BL-meccsén szerezte meg az 54. gólját a sorozatban.
A második félidőben Phil Foden újabb gólt szerzett, ezúttal is a jobb alsóba tekert. A hajrában a Dortmund szépített, Anton lőtt Donnarumma kapujába. A végeredményt a hosszabbításban Cherki állította be, 4-1-re nyert a City, vasárnap pedig jöhet a Premier League-ben a Liverpool elleni rangadó.
A Sallai Rolanddal a kezdőben felálló Galatasaray az Ajax otthonában lépett pályára. Az 59. percben vezetést szerzett a Galatasaray. Sané a 16-os jobb sarkáról ívelt a kapu elé, Sallainak még magas, Osimhen számára viszont tökéletes volt a labda, aki 6 méterről szépen fejelt Pasveer kapujába.
Ezzel még közel sem volt vége, a 66. percben büntetőt kapott kezezés miatt a Galata, a labda mögé pedig a maszkban futballozó Osimhen állt oda. A védőfelszerelését megigazította, majd lövés előtt toporgott egy sort, aztán a jobb alsóba helyezett (0-2). A kétszeres válogatott holland válogatott kapus számára ez pocsék előszületésnapi ajándék, a rutinos Pasveer november 8-án már 42 éves lesz.
A másik oldalon Cakir kapus pocsékul rohant ki a kapujából egészen a 16-os jobb sarkáig, a labda Godts elé került, aki ijedtében az üres kapuba sem tudott betalálni. A helyzetet a 70. percben hagyta ki, és edzője rögtön le is cserélte, persze, csodálkoznánk, ha az elpuskázott lehetőség miatt döntött volna így Okan Buruk szakvezető.
Aztán megcsapta a szurkolókat a dejavu-érzés: újabb kezezés, újabb 11-es, és egy újabb Osimhen-gól. A 26 éves nigériai csatár ezúttal a kapu bal oldalába lőtt félmagasan. A mesterhármasával pedig a BL-góllövőlista élére állt, harmadik meccsén a hatodik gólját szerezte. Edzője pedig lehozta a hőst, helyére egy bizonyos Mauro Icardi állt be, mondhatni, időhúzó csereként.
- Eredmények:
Manchester City (angol)-Borussia Dortmund (német) 4-1 (2-0)
gólszerzők: Foden (22., 57.), Haaland (29.), Cherki (91.), illetve Anton (72.)
Internazionale (olasz)-Kajrat Almati (kazah) 2-1 (1-0)
g.: L. Martínez (45.), Augusto (67.), illetve Arad (55.)
Benfica (portugál)-Bayer Leverkusen (német) 0-1 (0-0)
g.: Schick (65.)
Club Brugge (belga)-FC Barcelona (spanyol) 3-3 (2-1)
g.: Tresoldi (6.), Carlos Forbs (17., 63.), illetve F. Torres (8.), Yamal (61.), Colisz (77., öngól)
AFC Ajax (holland)-Galatasaray (török) 0-3 (0-0)
g.: Osimhen (59., 66., 78. - a másodikat és a harmadikat tizenegyesből)
Olympique Marseille (francia)-Atalanta (olasz) 0-1 (0-0)
g.: Samardzic (90.)
Newcastle United (angol)-Athletic Bilbao (spanyol) 2-0 (1-0)
g.: Burn (11.), Joelinton (49.)
korábban:
Qarabag FK (azeri)-Chelsea (angol) 2-2 (2-1)
Páfosz FC (ciprusi)-Villarreal (spanyol) 1-0 (0-0)