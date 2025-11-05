A Bajnokok Ligája szerdai játéknapján a gólok először a Barcelona-Club Brugge meccsen kezdtek potyogni, ráadásul egy gyors gólváltással indult a meccs. Előbb a belgák szereztek vezetést egy gyors kontra után: Forbs lépett ki és passzolt Tresoldi elé, aki közelről lőtt Szczesny kapujába. Két percig sem vezetett a belga csapat, a 8. percben Fermín beadására Ferrán Torres érkezett és ő is közvetlen közelről lőtt a kapuba.

A Barcelona az első félidőben kétszer is hátrányba került a Brugge ellen a Bajnokok Ligája alapszakaszában

Fotó: BRUNO FAHY / BELGA MAG

A Barcelona a Bajnokok Ligája egyik esélyese

A 17. percben megint megszerezte a vezetést a Brugge, méghozzá egy Barcelona-szöglet után: egy szerzett labda után pár húzásból Szczesny kapuja elé értek a hazaiak és Carlos Forbs lőtt a kapuba. A 27. percben Yamal passza után Koundé bombázott a lécre, de több gól nem esett már az első félidőben így hátrányban várhatta a második félidőt Hansi Flick csapata.

A második félidő elején Szcesny nagy védéssel tartotta meccsben a Barcát, majd a túloldalon Yamal lövését védte Jackers. Az 58. percben Casado és Torres helyére jött Dani Olmo és Robert Lewandowski, majd nem sokkal később Eric Gracia bombázott a lécre.

A 61. percben Yamal egy szép csel után sarokkal kapta vissza Fermíntől a labdát, majd bal külsővel, szép mozdulattal helyezett a kapuba, ezzel 2-2 volt az állás. Ekkor a Brugge szerezhetett volna megint azonnal gólt, de Forbs kapu fölé emelt nagy helyzetben.

A 63. percben Forbs már nem hibázott, Vanaken kiugratása után egyedül vihette a labdát Szczesnyre, és szépen löbbölte el mellette a labdát a portugál U21-es válogatott csatár, 3-2-re megint a Brugge vezetett.

Carlos Forbs őrületbe kergette a Barca védőit

Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

A 77. percben Sey vétett öngólt, Yamal beadása után tette bele a fejét a labda útjába és a kapuba hullott a labda. A 70. percben Forbs harcolt ki egy tizenegyest Baldé mellett, de a lassításokból kiderült, a portugál rúgott ellenfelébe, így Taylor vissza is vonta a tizenegyest.

A 91. percben jöhetett volna a slusszpoén, amikor Vermant lopta el a labdát, miután Szczesny cselezni próbált, és a kapuba lőtt, de Taylor szerint szabálytalan volt eközben a kapussal szemben, így maradt a 3-3.