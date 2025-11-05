Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Kiszivárgott: erről tárgyal Orbán Viktor és Trump Washingtonban

Olvasta már?

Feszült pillanatok Ukrajnában: Angelina Jolie testőrét besorozták a frontra

Link másolása
Vágólapra másolva!
Szerda este a Bajnokok Ligája alapszakaszának 4. fordulójában a Barcelona a Club Brugge otthonában lépett pályára és játszott 3-3-as döntetlent, míg a veretlen Manchester City a Borussia Dortmundot győzte le. A Bajnokok Ligája alapszakaszában három vereséggel rajtoló Ajax a Sallai Rolanddal felálló Galatasaray csapatától is kikapott.

A Bajnokok Ligája szerdai játéknapján a gólok először a Barcelona-Club Brugge meccsen kezdtek potyogni, ráadásul egy gyors gólváltással indult a meccs. Előbb a belgák szereztek vezetést egy gyors kontra után: Forbs lépett ki és passzolt Tresoldi elé, aki közelről lőtt Szczesny kapujába. Két percig sem vezetett a belga csapat, a 8. percben Fermín beadására Ferrán Torres érkezett és ő is közvetlen közelről lőtt a kapuba.

A Barcelona az első félidőben kétszer is hátrányba került a Brugge ellen a Bajnokok Ligája alapszakaszában
A Barcelona az első félidőben kétszer is hátrányba került a Brugge ellen a Bajnokok Ligája alapszakaszában
Fotó: BRUNO FAHY / BELGA MAG

A Barcelona a Bajnokok Ligája egyik esélyese

A 17. percben megint megszerezte a vezetést a Brugge, méghozzá egy Barcelona-szöglet után: egy szerzett labda után pár húzásból Szczesny kapuja elé értek a hazaiak és Carlos Forbs lőtt a kapuba. A 27. percben Yamal passza után Koundé bombázott a lécre, de több gól nem esett már az első félidőben így hátrányban várhatta a második félidőt Hansi Flick csapata.

A második félidő elején Szcesny nagy védéssel tartotta meccsben a Barcát, majd a túloldalon Yamal lövését védte Jackers. Az 58. percben Casado és Torres helyére jött Dani Olmo és Robert Lewandowski, majd nem sokkal később Eric Gracia bombázott a lécre.

A 61. percben Yamal egy szép csel után sarokkal kapta vissza Fermíntől a labdát, majd bal külsővel, szép mozdulattal helyezett a kapuba, ezzel 2-2 volt az állás. Ekkor a Brugge szerezhetett volna megint azonnal gólt, de Forbs kapu fölé emelt nagy helyzetben.

A 63. percben Forbs már nem hibázott, Vanaken kiugratása után egyedül vihette a labdát Szczesnyre, és szépen löbbölte el mellette a labdát a portugál U21-es válogatott csatár, 3-2-re megint a Brugge vezetett.

Club Brugge forward Carlo Forbs plays during the match between Club Brugge and FC Barcelona at the Jan Breydelstadion for the Champions League - League phase - Matchday 4 of the 2025-2026 season in Bruges, Belgium, on November 5, 2025. (Photo by Marcel van Dorst/EYE4images/NurPhoto) (Photo by Marcel van Dorst / NurPhoto via AFP)
Carlos Forbs őrületbe kergette a Barca védőit
Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

A 77. percben Sey vétett öngólt, Yamal beadása után tette bele a fejét a labda útjába és a kapuba hullott a labda. A 70. percben Forbs harcolt ki egy tizenegyest Baldé mellett, de a lassításokból kiderült, a portugál rúgott ellenfelébe, így Taylor vissza is vonta a tizenegyest.

A 91. percben jöhetett volna a slusszpoén, amikor Vermant lopta el a labdát, miután Szczesny cselezni próbált, és a kapuba lőtt, de Taylor szerint szabálytalan volt eközben a kapussal szemben, így maradt a 3-3.

A Manchester City a 22. percben szerezte meg a vezetést, amikor Phil Foden a tizenhatoson kívülről lőtte ki a dortmundi kapu jobb alsó sarkát. Nem sokkal később Docu beadása után Erling Haaland bombázott ballal a kapuba, a norvég korábbi csapata ellen volt eredményes. Ezt egyébként már két évvel ezelőtt is megtette már egy csoport meccsen. Haaland 52. BL-meccsén szerezte meg az 54. gólját a sorozatban.

A második félidőben Phil Foden újabb gólt szerzett, ezúttal is a jobb alsóba tekert. A hajrában a Dortmund szépített, Anton lőtt Donnarumma kapujába. A végeredményt a hosszabbításban Cherki állította be, 4-1-re nyert a City, vasárnap pedig jöhet a Premier League-ben a Liverpool elleni rangadó.

A Sallai Rolanddal a kezdőben felálló Galatasaray az Ajax otthonában lépett pályára. Az 59. percben vezetést szerzett a Galatasaray. Sané a 16-os jobb sarkáról ívelt a kapu elé, Sallainak még magas, Osimhen számára viszont tökéletes volt a labda, aki 6 méterről szépen fejelt Pasveer kapujába.

Ezzel még közel sem volt vége, a 66. percben büntetőt kapott kezezés miatt a Galata, a labda mögé pedig a maszkban futballozó Osimhen állt oda. A védőfelszerelését megigazította, majd lövés előtt toporgott egy sort, aztán a jobb alsóba helyezett (0-2). A kétszeres válogatott holland válogatott kapus számára ez pocsék előszületésnapi ajándék, a rutinos Pasveer november 8-án már 42 éves lesz.

Galatasaray's Hungarian forward #07 Roland Sallai (L) fights for the ball with Ajax's Danish defender #03 Anton Gaaei (R) during the UEFA Champions League, league phase day 4, football match between Ajax and Galatasaray at the Johan Cruijff ArenA in Amsterdam on November 5, 2025. (Photo by JOHN THYS / AFP)
Sallai Roland végig pályán volt az Ajax elleni meccsen
Fotó: JOHN THYS / AFP

A másik oldalon Cakir kapus pocsékul rohant ki a kapujából egészen a 16-os jobb sarkáig, a labda Godts elé került, aki ijedtében az üres kapuba sem tudott betalálni. A helyzetet a 70. percben hagyta ki, és edzője rögtön le is cserélte, persze, csodálkoznánk, ha az elpuskázott lehetőség miatt döntött volna így Okan Buruk szakvezető.

Aztán megcsapta a szurkolókat a dejavu-érzés: újabb kezezés, újabb 11-es, és egy újabb Osimhen-gól. A 26 éves nigériai csatár ezúttal a kapu bal oldalába lőtt félmagasan. A mesterhármasával pedig a BL-góllövőlista élére állt, harmadik meccsén a hatodik gólját szerezte. Edzője pedig lehozta a hőst, helyére egy bizonyos  Mauro Icardi állt be, mondhatni, időhúzó csereként.

  • Eredmények:

Manchester City (angol)-Borussia Dortmund (német) 4-1 (2-0)
gólszerzők: Foden (22., 57.), Haaland (29.), Cherki (91.), illetve Anton (72.)

Internazionale (olasz)-Kajrat Almati (kazah) 2-1 (1-0)
g.: L. Martínez (45.), Augusto (67.), illetve Arad (55.)

Benfica (portugál)-Bayer Leverkusen (német) 0-1 (0-0)
g.: Schick (65.)

Club Brugge (belga)-FC Barcelona (spanyol) 3-3 (2-1)
g.: Tresoldi (6.), Carlos Forbs (17., 63.), illetve F. Torres (8.), Yamal (61.), Colisz (77., öngól)

AFC Ajax (holland)-Galatasaray (török) 0-3 (0-0)
g.: Osimhen (59., 66., 78. - a másodikat és a harmadikat tizenegyesből)

Olympique Marseille (francia)-Atalanta (olasz) 0-1 (0-0)
g.: Samardzic (90.)

Newcastle United (angol)-Athletic Bilbao (spanyol) 2-0 (1-0)
g.: Burn (11.), Joelinton (49.)

korábban:

Qarabag FK (azeri)-Chelsea (angol) 2-2 (2-1)

Páfosz FC (ciprusi)-Villarreal (spanyol) 1-0 (0-0)

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!