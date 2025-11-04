Tizenharmadik alkalommal találkozik egymással a Liverpool és a Real Madrid a Bajnokok Ligájában. A sorozat (és elődje a BEK) két legeredményesebb együttese egy évvel ezelőtt ugyancsak az Anfielden találkozott, akkor 2-0-ra nyert a Liverpool. Az angol csapat kezdőjében természetesen ott van a bomba formában lévő Szoboszlai Dominik, míg Kerkez Milos a kispadon vár bevetésre.

Szoboszlai Dominik nélkül elképzelhetetlen a Liverpool kezdőcsapata

Fotó: RALF IBING / firo Sportphoto

Szoboszlai és Wirtz is a pályán

Miközben a német sajtó már attól retteg, hogy Szoboszlai kiszorítja a Liverpoolból a nyáron rekordösszegért megvett Florian Wirtzet, Arne Slot, a Pool edzője úgy érzi, a két játékos jól megfér egymás mellett, így mindketten ott vannak a kezdőben.

A Liverpool a

Mamardashvili – Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson – Gravenberch, Szoboszlai, Mac Allister – Szalah, Ekitiké, Wirtz

tizeneggyel kezd a Bajnokok Ligájában a Real Madrid ellen. Kerkez Milos a kispadon van.

A Real Madrid a Courtois – Valverde, Militao, Huijsen, Carreras – Tchouaméni, Camavinga – Arda Güler, Vinícius Jr, Bellingham – Mbappé csapattal áll fel az Anfield Roadon.

A teljes napi programra is érdemes ránézni, amiből a Pool–Real meccs melett a címvédő Paris Saint-Germain és a Bayern München csatája emelkedik ki.

A liverpooli időjárás a hazaiakkal van, kellemes zápor áztatja az Anfieldet, a gyepet biztosan nem kell locsolni. A mérkőzést a romániai magyar Kovács István vezeti, aki a 2022-23-as kiírásban éppen az Anfielden már vezetett meccset a két csapatnak, akkor 5-2-re a spanyolok nyertek.

A Liverpool kezdte a találkozót, és rögtön a Real kapuja előtt folyt a játék, Courtois-nak kellett kivetődnie egy labdára.

A Real Madrid a 6. percben lépte át először a félpályát, de Bellingham csele után Van Dijk állította meg a spanyol támadást a tizenhatos vonalán.

Szoboszlai Dominik folyamatosan akcióban volt, hol ő támadott le elsőként, hol a középpályán irányított, hol a saját tizenhatosa előtt szerelt. A 10. percben is Szoboszlai volt az egyik főszereplő: Wirtz labdaszerzése után remekül gurított vissza Mac Allisternek, de az argentin a kapu fölé lőtt.

Eközben a Bayern München már a 4. percben megszerezte a vezetést a PSG otthonában, méghozzá Luis Díaz révén.

Negyedórát kellett várni az első igazi vendég helyzetre, akkor Bellingham megindulása után végül Mbappé rúgta a lelátóra a labdát a tizenhatosról. Ennél azért jóval több volt ebben a szituációban.