A Liverpool és a Real Madrid ismét egymás ellen játszik az Anfielden a Bajnokok Ligája ligaszakaszában – immár második egymást követő szezonban. Az UEFA egy furcsa szabály keretében belenyúlhat a sorsolásba, így egy darabig nem láthatunk újra ilyen meccset.

A Liverpool és a Real Madrid 2024-ben is összekerült a Bajnokok Ligája alapszakaszában

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Az UEFA dönthet a Liverpool Bajnokok Ligája-meccséről

Az UEFA különleges rendelkezése szerint belenyúlhat a sorsolásba, hogy ne legyenek minden évben ugyanolyan meccsek. Ahogy a tévés közvetítések vagy az egy városból érkezett több csapat miatt is alakíthat a sorsoláson az UEFA, úgy ebben az esetben is léphet a sorsolásnál.

Az UEFA Bajnokok Ligája szabályzatának 16.03-as paragrafusa kimondja: „Az UEFA Klubversenyek Bizottsága további feltételként rögzíti, hogy ugyanazon két csapat között ugyanazzal a pályaválasztói sorrenddel nem kerülhet sor találkozóra három egymást követő szezonban ugyanabban a sorozatban.”

Ez tehát azt jelenti, hogy ha két csapat – mint most a Liverpool és a Real Madrid – két egymást követő évben is összekerül a ligaszakaszban ugyanazzal a pályaválasztással, akkor a 2026/27-es idényben nem sorsolhatók újra össze ebben a felállásban.

Az UEFA ugyanakkor hozzátette, hogy fordított helyszínnel – tehát Madridban – a két csapat újra találkozhat a következő idényben.

Arne Slot csapata tavaly novemberben 2–0-ra legyőzte a Madridot hazai pályán, és idén ismét az Anfielden fogadja a spanyol rekordbajnokot. Ez lesz a két klub 13. összecsapása a Bajnokok Ligájában, amelyek közül csak egy nem az elmúlt 16 évben volt.