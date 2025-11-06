Live
A Manchester City simán, 4-1-re nyert a Bajnokok Ligája alapszakaszának negyedik fordulójában. Az angolok hazai pályán verték a Borussia Dortmundot, a meccs hőse pedig a két gólt szerző Phil Foden volt, aki a Bajnokok Ligája-meccs legjobbja lett, egyben komoly jelzést küldött a Liverpoolnak a két csapat vasárnapi bajnokija előtt.

A Liverpool kedden a Real Madrid ellen nyert, a City egy nappal később a Dortmund ellen, de a Bajnokok Ligája után vasárnap Manchesterben már a Premier League-ben fogadja a második helyezett City a harmadik, bajnoki címvédő Liverpoolt.

Haaland és Foden a Bajnokok Ligája alapszakaszában is villognak
Haaland és Foden a Bajnokok Ligája alapszakaszában is villognak
Fotó: ALEX LIVESEY / ANADOLU

Haaland mellett Phil Foden csillogott a Bajnokok Ligája-meccsen

Phil Foden számára emlékezetes estét hozott a Dortmund elleni meccs. Az előző szezonban a City nyolc év után először maradt nagy trófea nélkül, míg Foden sérülésekkel és magánéleti gondokkal küzdött. Most azonban úgy tűnik, maga mögött hagyta a problémákat – menedzsere, a szurkolók és a szakértők is dicsérik. Elegáns megmozdulásai, valamint 13 meccsen szerzett négy gólja és három gólpassza jelzi, hogy ismét csúcsformában van. A 25 éves középpályás már a pénteki napra vár – ekkor hirdeti ki Thomas Tuchel a Szerbia és Albánia elleni világbajnoki selejtezőkre készülő angol válogatott keretét (Foden az előző két kerethirdetésnél kimaradt).

„Nagyon élvezem a játékot. Csak mosolyognom kell a pályán, és most ez sikerül is. Tavaly nehéz időszak volt – nemcsak nekem, hanem mindenkinek. Idén újra megvan az egység a csapatban, és ez látszik is. A Dortmund sok gondot okozott, nagyszerű csapat, de tartottuk magunkat a tervhez, és az elöl lévő játékosaink tehetségével sikerült feltörni őket” – mondta Foden a meccs után.

Manchester City's English midfielder #47 Phil Foden (L) scores his team's third goal during the UEFA Champions League football match between Manchester City and Borussia Dortmund at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on November 5, 2025. (Photo by Oli SCARFF / AFP)
Phil Foden újra a régi
Fotó: OLI SCARFF / AFP

Bár Erling Haaland hihetetlen gólrekordja (27 találat klub- és válogatott szinten az idényben, 52. BL-meccsén szerezte meg az 54. gólját a sorozatban) gyakran viszi el a figyelmet, Foden kulcsszerepet játszik a City támadójátékában.

„Óriási tisztelet illeti a játékosokat. Jó helyzetben vagyunk a következő, Leverkusen elleni mérkőzés előtt. Ha még egy-két győzelmet szerzünk, közel kerülhetünk a legjobb nyolchoz” – mondta a meccs után Pep Guardiola, aki Erling Haaland kapcsán elmondta, „minden meccs után van egy újabb rekordja”.

Most éppen az, hogy a norvég csatár immár három különböző klubban szerzett gólt öt egymást követő BL-meccsen.

„Boldog vagyok, megérdemli. Minél több jó játékos van körülötte, annál könnyebb dolga van – és ez minden topcsapatnál így van. A jó játékosok egymás potenciálját is növelik” – mondta a City menedzsere.

„Azt mondanám, már most a legjobb formájában van. Két hihetetlen gólt szerzett – hányszor láttuk már ezt tőle? Nemcsak a minőség, hanem az önfeláldozó játék is benne van. Nagyon hiányzott ez. Örülök, hogy más játékosok is betaláltak, nem csak Haaland” – mondta Fodennel kapcsolatban Guardiola.

