A Liverpool kedden a Real Madrid ellen nyert, a City egy nappal később a Dortmund ellen, de a Bajnokok Ligája után vasárnap Manchesterben már a Premier League-ben fogadja a második helyezett City a harmadik, bajnoki címvédő Liverpoolt.

Haaland és Foden a Bajnokok Ligája alapszakaszában is villognak

Fotó: ALEX LIVESEY / ANADOLU

Haaland mellett Phil Foden csillogott a Bajnokok Ligája-meccsen

Phil Foden számára emlékezetes estét hozott a Dortmund elleni meccs. Az előző szezonban a City nyolc év után először maradt nagy trófea nélkül, míg Foden sérülésekkel és magánéleti gondokkal küzdött. Most azonban úgy tűnik, maga mögött hagyta a problémákat – menedzsere, a szurkolók és a szakértők is dicsérik. Elegáns megmozdulásai, valamint 13 meccsen szerzett négy gólja és három gólpassza jelzi, hogy ismét csúcsformában van. A 25 éves középpályás már a pénteki napra vár – ekkor hirdeti ki Thomas Tuchel a Szerbia és Albánia elleni világbajnoki selejtezőkre készülő angol válogatott keretét (Foden az előző két kerethirdetésnél kimaradt).

„Nagyon élvezem a játékot. Csak mosolyognom kell a pályán, és most ez sikerül is. Tavaly nehéz időszak volt – nemcsak nekem, hanem mindenkinek. Idén újra megvan az egység a csapatban, és ez látszik is. A Dortmund sok gondot okozott, nagyszerű csapat, de tartottuk magunkat a tervhez, és az elöl lévő játékosaink tehetségével sikerült feltörni őket” – mondta Foden a meccs után.

Phil Foden újra a régi

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Bár Erling Haaland hihetetlen gólrekordja (27 találat klub- és válogatott szinten az idényben, 52. BL-meccsén szerezte meg az 54. gólját a sorozatban) gyakran viszi el a figyelmet, Foden kulcsszerepet játszik a City támadójátékában.

„Óriási tisztelet illeti a játékosokat. Jó helyzetben vagyunk a következő, Leverkusen elleni mérkőzés előtt. Ha még egy-két győzelmet szerzünk, közel kerülhetünk a legjobb nyolchoz” – mondta a meccs után Pep Guardiola, aki Erling Haaland kapcsán elmondta, „minden meccs után van egy újabb rekordja”.

Most éppen az, hogy a norvég csatár immár három különböző klubban szerzett gólt öt egymást követő BL-meccsen.

„Boldog vagyok, megérdemli. Minél több jó játékos van körülötte, annál könnyebb dolga van – és ez minden topcsapatnál így van. A jó játékosok egymás potenciálját is növelik” – mondta a City menedzsere.