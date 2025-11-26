Kedden folytatódott a Bajnokok Ligája alapszakasza. A kilenc meccsen összesen 22 gól esett, az emlékezetes pillanatok mellett meglepő eredmények is színesítették a játéknapot. Így Isztambultól Londonon át egészen Manchesterig akadt látnivaló, amiből össze is állítottunk egy szép galériát.

A hólapátolás után Norvégiában esett a legtöbb gól a Bajnokok Ligája keddi játéknapján

Fotó: STIAN LYSBERG SOLUM / NTB

Mourinho megszerezte idei első Bajnokok Ligája-győzelmét

Meglepetéssel kezdődött a játéknap, ugyanis a kora esti meccseken a Sallai Roland csapata, a Galatasaray 1-0-ra kikapott otthon a belga Union Saint-Gilloise együttesétől. José Mourinho viszont megszerezte első BL-győzelmét a Benfica edzőjeként, miután a lisszaboni csapat 2-0-ra nyert az Ajax Amsterdam stadionjában. A kétszeres BL-győztes trénernek már a meccs előtt is volt oka az örömre, ugyanis találkozott a helyszínen szakértőként dolgozó korábbi játékosával, Wesley Sneijderrel, akivel 2010-ben együtt tripláztak az Internél. Mourinho egy baráti öleléssel köszönte a hollandok vb-ezüst- és bronzérmes legendáját, és még egy csókot is adott a 2019-ben visszavonult középpályás tar fejére.

Les retrouvailles entre José Mourinho et Wesley Sneijder avant Ajax-Benfica.



🥹🖤💙 pic.twitter.com/9Wt8snlemh — Inter FR (@InterMilanFRA) November 25, 2025

A játéknap rangadóján a Barcelona nagyon simán kikapott a Chelsea otthonában, a Manchester City pedig hazai pályán bukta el veretlenségét a Bayer Leverkusen ellen. A Bodo/Glimt fordulatos meccsen kapott ki 3-2-re a Juventustól, a Marseille pedig fordítani tudott a Newcastle United ellen. Egyedül a Slavia Praha és az Athletic Bilbao találkozóján nem született gól.