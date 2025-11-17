Live
Régóta húzódó kérdés dőlt el a spanyol címvédő háza táján. Az FC Barcelona labdarúgócsapata bejelentette, hogy csaknem két és fél év után szombaton újra tétmérkőzést vív a felújított Camp Nou Stadionban.

A Barcelona a hétvégi Athletic Bilbao elleni bajnokin veheti ismét birtokba a legendás arénát, amely a szponzora után hivatalosan a Spotify Camp Nou nevet viseli. 

A maximális nézőszám egyelőre 45 401 lesz, mivel a munkálatok még nem fejeződtek be. A legutóbbi tétmeccsre 2023. május 28-án került sor a stadionban a Mallorca ellen, mielőtt a felújítás miatt bezárták. Azóta a katalánok a Montjuicen található Olimpiai Stadionban vívták a hazai találkozóikat.

A BL-ben is visszatérne az új Camp Nouba a Barcelona

A klub kérvényezte az európai szövetségnél (UEFA), hogy a felújított arénában vívhassa a jövő héten esedékes Bajnokok Ligája-mérkőzését az Eintracht Frankfurt ellen, a válasz még nem érkezett meg.

Tíz napja a Barcelona mind a 23 ezer jegyet eladta egy edzésre - a klubtagoknak öt, a többi szurkolónak tíz eurós áron -, a nézők pedig szinte meccshangulatban fogadták a futballistákat.

A csapatnak 1957 óta otthonául szolgáló Camp Nou teljes körű felújítása révén a nézőtéri kapacitás fokozatosan nő, és a stadion végül mintegy 106 ezer szurkoló befogadására lesz alkalmas.

